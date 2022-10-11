Грозные симптомы ДИАБЕТА

Признаки, характерные для диабета, могут встречаться и во время других заболеваний в виде диабетоподобных состояний.

Признаки, характерные для диабета, могут встречаться и во время других заболеваний в виде диабетоподобных состояний.

Почему опасно постоянное превышение уровня глюкозы в крови?

Попадая в организм с продуктами питания, углеводы расщепляются в желудке и в кишечнике и всасываются в кровь. Глюкоза является углеводом, то есть состоит из углерода, водорода и кислорода. Напомним, что глюкоза является основным источником питания для клеток организма. Однако, чтобы выполнить свою функцию источника энергии, глюкоза из кровеносного русла должна попасть в клетки. Сделать это самостоятельно она не может. Для глюкозы нужен «швейцар», который откроет для нее «дверь» в клетку. Таким «швейцаром» в организме работает инсулин. Если инсулина недостаточно, то концентрация глюкозы в крови остается высокой, а клетки при этом голодают. Наступает так называемый «голод среди изобилия».

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Для утоления энергетического голода организм использует альтернативное топливо – он окисляет жиры и белки. Однако это чревато неприятностями. Использование белков в виде энергетического топлива приводит к повышенному образованию азота и, как следствие, к повышенной нагрузке на почки. Возникает нарушение солевого обмена, ацидоз и другие последствия, вредные для здоровья. Основная часть белка содержится в мышцах. Поэтому использование белка для выработки энергии приводит к мышечной слабости, нарушениям работы сердечной мышцы, скелетных мышц. Уменьшение количества белка на 30–50 % приводит к смерти.

При использовании жиров в качестве источника энергии образуется ацетон, ацетоуксусная и бета-ок си мас ля ная кислоты (кетоновые тела). Эти кислоты токсичны; и прежде всего для головного мозга.

Именно распадом белков и жиров и постоянной интоксикацией организма объясняются многие признаки диабета. В их числе: слабость, утомляемость, головные боли, жажда, сухость во рту, повышенное выделение мочи, изменение пропорций фигуры.

Типичная фигура диабетиков – худые ноги и ягодицы и увеличенный живот – свидетельствует о патологии кровоснабжения органов. Вся кровь словно бы скапливается в районе живота, в ногах же ощущается недостаток кровоснабжения.

Фигура диабетка

Если высокий уровень глюкозы в крови сохраняется более трех месяцев, то начинают образовываться комплексы глюкозы с белками мембран сосудистой стенки и гемоглобином. В результате стенки мелких и крупных сосудов утолщаются, просвет сосудов уменьшается, развивается атеросклероз. Все это приводит к нарушению кровоснабжения тканей.

Как известно, при диабете поражаются мелкие сосуды, питающие сетчатку глаз, кожу, почки. При этом могут возникать нарушения деятельности головного мозга, диабетическая стопа, некроз тканей, гангрена.

При диабетическом поражении крупных сосудов возрастает опасность инсульта, инфаркта.

Вот почему при диабете у многих отказывают почки, возникает атеросклероз, гипертония; многие теряют зрение, страдают от трофических язв ног, грозящих ампутацией.

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