Как остановить выпадение волос: СУПЕР эффективные средства

При начинающемся облысении для укрепления корней волос издавна использовали отвар из шишек хмеля. Столовую ложку хмеля залить стаканом крутого кипятка и кипятить 30 минут. После охлаждения втирать в кожу головы.

При начинающемся облысении для укрепления корней волос издавна использовали отвар из шишек хмеля. Столовую ложку хмеля залить стаканом крутого кипятка и кипятить 30 минут. После охлаждения втирать в кожу головы.

Отвар мать-и-мачехи пополам с крапивой – хорошее средство для укрепления волос при их выпадении и обильной перхоти.

Собрать цветки календулы лекарственной – 10 г, шишки хмеля обыкновенного – 15 г, корень лопуха войлочного – 20 г. Всю смесь залить 1 л кипятка, прокипятить 15–20 минут, настоять 15 минут и процедить. Теплым отваром мыть голову 2 раза в неделю при выпадении волос.

Корень лопуха войлочного – 2 части, корневище аира болотного – 2 части, шишки хмеля обыкновенного – 4 части. Всю смесь залить 3-4 л кипятка, прокипятить 25-30 минут, настоять 15 минут и процедить. Теплым отваром мыть голову 2 раза в неделю при выпадении волос.

Семена горчицы сизой – 3 части, листья шалфея лекарственного – 2 части. Две столовые ложки смеси залить 0,5 л кипяченой воды комнатной температуры и настоять 20 минут. Принимать в виде компрессов для улучшения кровоснабжения кожи при выпадении волос.

Траву вереска обыкновенного, корень лопуха войлочного, корень крапивы двудомной и шишки хмеля обыкновенного смешать поровну. Всю смесь залить 3 л кипятка, прокипятить 25 минут, настоять 15 минут и процедить. Теплым отваром мыть голову 3 раза в неделю, предотвращая выпадение волос.

Кору дуба черешчатого, кору ивы белой и траву тимьяна ползучего смешать поровну. Четыре столовые ложки смеси проварить 20 минут в 1 л воды, процедить. Теплый отвар использовать для втирания в кожу головы при выпадении волос.

При усиленном выпадении волос нужно вначале их укрепить. Для этого раз в неделю в течение 1 –2 месяцев за полчаса до мытья следует втирать в корни волос смесь спирта и масла касторового (или репейного) поровну. Затем волосы хорошо промывать. Через 1 –2 месяца, когда волосы укрепятся, можно приступить к их лечению.

Хорошо восстанавливает луковицы волос следующий состав. В сок от 1 средней луковицы добавить столько же касторового масла и 1 желток. Втереть в кожу головы за 45 минут до мытья, покрыть голову целлофановым пакетом, а сверху махровым полотенцем. Через 45 минут осторожно промыть волосы и аккуратно расчесать. Периодически повторять курс лечения.

В кипяченую воду, охлажденную до 40–50 °С, добавить мед: на 1 л воды 2 столовые ложки меда. Этой водой смачивать голову или втирать в кожу головы 2 раза в неделю. Такой бальзам укрепляет волосы и способствует их росту.

Столовую ложку лукового сока смешать с 2 столовыми ложками водки. Применять для втирания в кожу перед мытьем головы на протяжении 3-4 месяцев как средство при жирной перхоти и выпадении волос.

Кору ивы белой и корень лопуха войлочного соединить поровну. Из всей смеси приготовить отвар, которым мыть голову 3 раза в неделю при выпадении волос.

Столовую ложку измельченной травы зверобоя продырявленного залить 0,5 л водки и настаивать в течение недели. Хранить в плотно закупоренной бутылке. Втирать в кожу головы для укрепления корней и оздоровления волос.

2 столовые ложки плодов и листьев облепихи крушиновидной заварить 2 стаканами кипятка, настаивать 2-4 часа в плотно закрытой посуде, процедить. Пить по 150 мл 2 раза в день до еды, утром и вечером. Втирать в кожу головы на ночь ежедневно.

Знахари рекомендовали втирать в кожу головы очищенный керосин с репейным маслом, а также каждый вечер мыть голову крепким пивом, чтобы волосы были густыми и хорошо росли.

Столовую ложку сушеных листьев крапивы двудомной заварить 200 мл кипятка, настаивать 1,5 часа, процедить. После мытья волосы слегка подсушить и втереть настой в кожу головы. Применять 1-2 раза в неделю в течение длительного времени при усиленном салоотделении, перхоти и выпадении волос для их укрепления.

Соцветия календулы залить 40-градусным спиртом в соотношении 1:10. Для наружного применения 1 столовую ложку настойки развести в 1/2 стакана кипяченой воды. Применять при выпадении волос как средство против раздражения кожи. Календула обладает ярко выраженным противовоспалительным действием.

Столовую ложку высушенных листьев или цветков мать-и-мачехи залить 1 стаканом кипятка, настаивать 30 минут. При выпадении волос втирать в кожу головы за 40-60 минут до мытья. Способствует укреплению волос.

Чайную ложку плодов (5 г) софоры японской залить 1/2 стакана кипятка (90 мл), настаивать 10 минут, процедить. Применять при выпадении волос.

Чтобы волосы не выпадали, надо несколько вечеров подряд припудривать корни волос порошком, приготовленным из растолченных семян петрушки. опубликовано econet

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