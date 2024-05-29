8 продуктов, которые вызывают болезни дыхательных путей

Молоко и другие продукты животного происхождения содержат много жира и белка, поэтому они стимулируют образование слизи в горле и дыхательных путях...

Слизь — это вязкая субстанция, которая содержит ферменты-антисептики и иммуноглобулины. В нашей дыхательной системе слизь ответственна за то, чтобы задерживать мелкие частицы, такие как пыль и бактерии, которые пытаются через нос попасть внутрь организма.

Слизь защищает наши легкие и может накапливаться в дыхательных путях в период инфекции, гриппа и простуды, а также аллергии.

Избыток слизи — это очень раздражающий симптом, который заставляет нас постоянно чувствовать себя больными и слабыми. Если не лечить это недомогание, слизь может распространиться на нос, грудь, уши и горло.

Появление слизи — это защитный механизм против вирусов и бактерий, которые атакуют дыхательную систему. Вот почему очень важно пытаться решить эту проблему, которая свидетельствует о том, что наш организм стремится избавиться от ненужных и вредных остатков.

Одна из вещей, которые тебе следует сделать в первую очередь, если ты страдаешь от избытка слизи, — сократить употребление продуктов, которые ухудшают эту проблему.

Мы расскажем тебе о продуктах, которых следует избегать, если хочешь покончить со слизью, которая указывает на инфекцию или аллергию.

Молочные продукты

Они не зря возглавляют список продуктов, которые увеличивают выделение слизи. С употреблением в пищу молока связано множество мифов, однако известно, что молочные продукты приводят к тому, что в организме выделяется больше слизи, чем обычно, что приводит к проблемам с дыханием и раздражению горла.

Вот продукты, которых следует избегать:

коровье молоко

йогурт и сыр

мороженое с содержанием молока

сливки

сгущенное молоко

Продукты животного происхождения

Красное мясо и яйца также могут увеличить выделение слизи и мокроты. Эти продукты содержат много белка; в результате в горле и дыхательных путях накапливается много слизи.

Жиры и масла животного происхождения

Большая часть людей употребляет в пищу много жирных продуктов, например, сливочное масло, сало и жирные омега-6 кислоты.

Если ты страдаешь от избытка слизи, постарайся воздерживаться от употребления в пищу животных жиров и включай в рацион полезные растительные жиры: оливковое масло и жирные омега-3 кислоты.

Некоторые сорта овощей и фруктов

Мы все знаем, что фрукты и овощи должны составлять основу здоровой диеты и их нужно есть каждый день.

Тем не менее, в исследовании, проведенном Медицинским центром университета Мэриленд (США), отмечается, что когда мы страдаем от избытка слизи, следует избегать употребления в пищу некоторых фруктов и овощей.

В частности, вот этих:

бананы

картофель

кукуруза

капуста

Пшеница

Многие диетологи отмечают, что пшеница увеличивает выделения слизи. В пшенице содержится так много компонентов, что трудно сказать, какой из них на самом деле провоцирует выделения слизи.

Несмотря на то, что пока нет подтверждения этих данных, мы рекомендуем сократить потребление пшеницы, если ты хочешь избавиться от слизи и мокроты.

Напитки, которые приводят к обезвоживанию

Если ты страдаешь от дыхательной инфекции, обязательно увеличь потребление воды и продуктов с высоким содержанием влаги.

Некоторые люди думают, что сладкие газированные напитки прекрасно утоляют жажду, однако это не так: напротив, они содержат много сахара и других веществ, которые часто обезвоживают организм.

Согласно исследованию Центра наук о здоровье в университете Техаса в Сан-Антонио (США), обезвоживание может привести к увеличению количества слизи в организме и сделает ее более вязкой.

Орехи и арахис

Орехи могут увеличить выделения слизи, так как они очень аллергенны, к тому же многие люди страдают непереносимостью арахиса. Это касается всех видов пищевой непереносимости.

Рафинированные продукты

Рафинированные сахар и мука плохо перевариваются и могут вызывать запоры. Люди, которые страдают от непереносимости глютена, не должны употреблять рафинированные продукты в пищу, так как в их случае это ведет не только к проблемам с пищеварением, но и к избытку слизи и мокроты.опубликовано econet

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