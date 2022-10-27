6 проблем в полости рта, за которыми скрываются другие заболевания

Наш рот является главными воротами нашего организма. Через него вместе с пищей в наше тело поступают питательные вещества и вода — все, что необходимо для жизнедеятельности нашего организма.

Так, с одной стороны, полость рта играет важную роль в работе человеческого организма, но, с другой стороны, эта область нашего тела является наиболее уязвимой для проникновения различных болезнетворных микроорганизмов. Такие бактерии попадают в организм и провоцируют развитие различных заболеваний. Большинство из нас старается ежедневно заботиться о гигиене полости рта. Это позволяет своевременно удалить большую часть вирусов и бактерий, из-за которых появляются проблемы с зубами и неприятный запах. Но не только из-за этого стоит уделять внимание здоровью полости рта. Рекомендуется своевременно реагировать на различные изменения и странные симптомы, ведь эти признаки могут не только указывать на проблемы с зубами, но и говорить о других заболеваниях.

Проблемы полости рта: признаки заболеваний

Боли в зубах или челюсти

Если боль появляется в нижней челюсти, а позже сопровождается такими симптомами, как слабость и боли в груди, отдающие в руки, это может говоритьо приближающемся сердечном приступе. Передние зубы могут беспокоить при синусите — заболевании, которое развивается из-за воспаления носовых пазух. Синусит часто сопровождается головной болью и болезненными ощущениями в челюсти и зубах. Чаще всего боль в зубах бывает спровоцирована сильным напряжением челюстной мускулатуры, когда мы слишком сильно сжимаем челюсть во время сна.

Изъязвления во рту

Самыми частыми заболеваниями, провоцирующими изъязвления, являются афты, герпес, лейкоплакия или кандидоз (грибковая инфекция). Эти проблемы могут застать врасплох каждого из нас. В каждом случае причины появления язвочек и ранок во рту различны.

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Именно поэтому так важно внимательно относиться к таким симптомам, ведьэти признаки могут свидетельствовать о различных заболеваниях и инфекциях. Иногда изъязвления сопровождаются повышением температуры и раздражением. Это может быть следствием неправильно подобранных зубных протезов.

Запах изо рта

В 90% случаев причину галитоза (неприятного запаха изо рта) нужно искать в полости рта. Часто его вызывают бактерии, которые находятся на нижней части языка, и болезни дёсен. В остальных 10% случаев галитоз провоцируют заболевания внутренних органов. Должно насторожить, если неприятных запах изо рта появляется внезапно. Это может быть признаком диабета второго типа, а также заболеваний печени, почек и кишечника.

Изменения в дёснах

Если ты заметила, что десны приобрели беловатый оттенок, то это говорит об анемии. Когда количество красных кровяных клеток в крови снижается, наши десны бледнеют. При этом очень часто побледнение дёсен сопровождается покраснением языка — он выглядит воспалённым и блестящим. Красные и воспалённые десны являются симптомом гингивита — воспалительного процесса, вызываемого бактериями.

Выпадение зубов

Если вдруг ты заметила, что зубы стали пошатываться, а десны приобрели ярко-красный цвет и стали блестящими, нужно немедленно обратиться к врачу.Скорее всего, у тебя периодонтит. Это заболевание развивается из-за запущенного гингивита. Воспалительный процесс прогрессирует и распространяется на более глубокие слои челюсти, которые удерживают корни зубов. Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Выпадение зубов, не сопровождающееся воспалением и инфекцией, может быть ранним признаком развивающегося остеопороза.С наступлением менопаузы женщинам нужно серьёзно относиться к подобным симптомам. Дело в том, что в этот период кости начинают терять минералыи становятся более хрупкими и уязвимыми. Если этот процесс не остановить, могут появиться неприятные хронические заболевания.

Кровоточивость дёсен

Кровоточивость дёсен является одной из самых распространённых проблем со здоровьем полости рта. Очень часто дёсны начинают кровоточить при появлении инфекций и других заболеваний полости рта. Если кровотечения появляются слишком часто, но крови выделяется немного, то речь может идти о лейкемии.Если кровоточивость дёсен сопровождается носовыми кровотечениями, то, возможно, у тебя проблемы с печенью. Именно печень отвечает за выработку веществ, которые облегчают свертывание крови. Когда этот процесс нарушается, нас начинают беспокоить кровотечения из дёсен и носа.

Если ты заметила у себя какие-либо из этих признаков, рекомендуется обратиться за консультацией к медицинскому специалисту, ведь эти симптомы могут скрывать за собой более серьёзные заболевания, которые лучше не запускать. Менопауза или приём аспирина (ацетилсалициловой кислоты) также могут спровоцировать небольшие кровотечения из дёсен. В этом случае нет повода для беспокойства — будет достаточно прополоскать рот водой с небольшим количеством пищевой соды для дезинфекции. опубликовано econet.ru

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