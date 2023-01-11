Восточный массаж: эффективное средство борьбы с аллергией

Проявления аллергии могут быть разными: зуд, чихание, аллергический насморк, отеки слизистой носа и горла, сыть, астма и др. Они могут быть кратковременными или иметь постоянный характер и длиться месяцами.



При аллергии могут отмечаться повышенная утомляемость, покраснения глаз, понос и др. Часто встречается аллергия к пищевым продуктам, цветам, домашней пыли, шерсти животных. Нередко наблюдается повышенная чувствительность к определенным медикаментам, профессиональным факторам и т. д. Приступы аллергии являются реакцией на различные аллергены: цветы, стиральный порошок и др. Массаж активных точек может значительно облегчить симптомы аллергии. Комплекс массажа при аллергии поможет укрепить вашу иммунную систему. Это упражнение следует выполнять 2 раза в день по 36 раз каждое.

Комплекс массажа при аллергии

Пятиминутное выполнение этих упражнений 2 раза в день со временем поможет потерять сверхчувствительность к аллергенам.

Массаж глаз

Поместите подушечки пальцев у основания брови, ближе к переносице. Двигайтесь мягкими, гладкими круговыми движениями по кругу. Немного вверх по краю кости под бровью, затем по верхней части скуловой кости и вверх по переносице. Каждое массажное движение (один оборот) занимает 2 секунды.

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Массаж носа

Подушечки пальцев поместите на внутренний конец брови. Перемещайте пальцы вниз до нижнего основания носа, а затем двигайтесь вверх в исходное положение.

Каждое движение вверх-вниз занимает около одной секунды.

Массаж ушей

Положите руки на уши так, чтобы ухо оказалось между указательным и средним пальцами. В данной области находится много акупунктурных точек. Перемещайте пальцы вниз, до точки, где указательный и средний палец почти встречаются, а затем двигайтесь вверх в исходное положение. Каждое движение вверх-вниз должно занять не более секунды.



Массаж задней части шеи

На затылке находятся три важные точки для массажа. Поместите три пальца, со средним пальцем в центре, на точку, которая находится по центру задней части шеи. Массируйте по часовой стрелке круговыми движениями. Затем помассируйте две симметричные точки по бокам. Правой рукой массируйте правую точку, а левой – левую. Правая рука идет по часовой стрелке, а левая против. Этот комплекс массажа был разработан доктором Ши. Он работал на Тайване и был главным иглотерапевтом в госпитале китайской медицины Xiamen в 1980-х. По воспоминаниям коллег и пациентов он был уникальным специалистом, отличавшимся глубокими знаниями, опытом и чутким отношением к больным. опубликовано econet

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