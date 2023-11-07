12 главных преимуществ арганового масла для кожи и волос

Это редкое масло богато как олеиновой (омега-9 ), так и линолевой (омега-6 ) незаменимыми жирными кислотами. Оба эти средства помогают склонной к прыщам коже, которая, как показывают исследования , обычно испытывает недостаток линолевой кислоты в кожном сале.

Что такое аргановое масло?

Это редкое масло богато как олеиновой (омега-9 ), так и линолевой (омега-6 ) незаменимыми жирными кислотами. Оба эти средства помогают склонной к прыщам коже, которая, как показывают исследования , обычно испытывает недостаток линолевой кислоты в кожном сале.

В зависимости от источника аргановое масло содержит от 35 до 40 процентов линолевой кислоты и от 42 до 48 процентов олеиновой кислоты . В то время как линолевая кислота может уменьшить воспаление и прыщи, а также повысить влажность кожи, олеиновая кислота может улучшить проницаемость кожи и помочь другим ингредиентам легче проникать в кожу.

Это растительное масло , произведенное из ядер арганового дерева ( Argania spinosa L. ), является эксклюзивным для Марокко, но исторически аргановое масло не использовалось . Люди во всем мире воспользовались многочисленными преимуществами арганового масла для лечения кожных инфекций, укусов насекомых и кожной сыпи.

Сегодня его используют мужчины и женщины, которые ищут эффективный, полностью натуральный увлажняющий крем для кожи и волос.

Хотите знать, почему марокканское аргоновое масло так полезно для ваших волос и кожи? Просто посмотрите на его соединения. Это содержит:

витамин А

витамин Е

антиоксиданты

жирные кислоты омега-6

линолевая кислота

Исследования показывают , что при нанесении на кожу преимущества арганового масла включают ослабление воспаления и одновременное увлажнение кожи. При наружном применении трокоферол из витамина Е помогает стимулировать выработку клеток, одновременно укрепляя здоровье кожи и волос.

Именно поэтому косметические компании включают его в свои высококачественные продукты против старения, ухода за волосами и кожей.

Преимущества

Вот 12 преимуществ арганового масла и способы, с помощью которых вы можете включить это полностью натуральное масло в свой ежедневный уход за красотой.

1. Ночной увлажняющий крем

Масло арганы быстро впитывается и не оставляет жирных следов. Очистив кожу натуральным очищающим средством, капните одну каплю на ладонь, чтобы согреть. Нанесите круговыми движениями на лицо и шею.

В зимние месяцы или в более сухом климате вам может понадобиться вторая капля, но не забывайте использовать ее экономно. Это масло нежное и безопасное для кожи вокруг глаз.

Нанесите одну каплю на лицо постукивающими движениями от переносицы к виску и обратно. Затем таким же легким постукиванием нанесите каплю под глаза.

Витамин А и витамин Е могут помочь уменьшить мелкие морщины и сохранить эту деликатную область увлажненной. Кроме того, исследование 2015 года показывает , что преимущества арганового масла также включают его антивозрастное действие.

2. Тоник для кожи

Тонизирование кожи — важный шаг в вашем уходе за кожей, а аргановое масло действует как полностью натуральный тоник для кожи. Он борется с прыщами, пигментными пятнами и повреждениями от солнца, делая тон кожи более ровным.

Чтобы сделать тоник для кожи с арганом, следуйте этим инструкциям:

1. Пакетик зеленого чая залейте 1 стаканом кипятка и дайте настояться 7–10 минут.

2. Достаньте чайный пакетик и дайте ему нагреться до комнатной температуры.

3. Добавьте каплю-две вашего любимого эфирного масла (отлично подойдут апельсиновое, лимонное или чайное дерево) и 2–4 капли арганового масла и запечатайте смесь в банке.

4. Используйте утром и вечером после очищения и перед нанесением увлажняющего крема.

3. Эксфолиант

Отшелушивающие средства своими руками сделать несложно, и они значительно дешевле, чем те, которые можно купить в магазине.

Чтобы ощутить преимущества чистого арганового масла во время отшелушивания, просто сделайте следующее:

1. Смешайте в руке 1 столовую ложку коричневого сахара с парой капель арганы.

2. Втирайте в лицо круговыми движениями в течение двух-четырех минут.

3. Особое внимание уделяйте участкам, склонным к появлению прыщей, а также сухим участкам.

4. Промойте теплой водой и высушите.

Регулярное отшелушивание помогает удалить омертвевшие клетки кожи и уменьшить появление тонких линий и морщин, придавая вам более молодой и свежий цвет лица. Благодаря коричневому сахару питательные вещества арганы легче впитываются в кожу.

Используйте этот отшелушивающий крем не только для лица. Если у вас сухие локти или пятки (или во время домашнего педикюра), смешайте еще немного, чтобы помассировать сухую и омертвевшую кожу.

4. Средство от прыщей

Отличная новость для тех, кто страдает от прыщей: доказано, что органическое аргановое масло снижает уровень кожного сала у людей с жирной кожей. Женщины, у которых никогда раньше не было прыщей, обнаруживают, что в возрасте от 30 до 40 лет возникает это неприятное состояние, и его часто трудно лечить.

Химические кремы могут быть дорогими и в конечном итоге приносить больше вреда, чем пользы. Незаменимые жирные кислоты арганового масла помогают уменьшить воспаление, вызванное прыщами (не говоря уже о сыпи, инфекциях и укусах насекомых), одновременно помогая успокоить поврежденные клетки кожи.

Если вы используете аргановое масло в качестве увлажняющего крема, но все еще боретесь с прыщами, подумайте о том, чтобы добавить его в свой список домашних средств от прыщей . Капните каплю средства на ладонь и легкими движениями вотрите в проблемные зоны. Чтобы бороться с упорными или стойкими белыми точками , обязательно приготовьте тоник, описанный выше, используя пару капель масла чайного дерева.

Исследования показывают , что масло чайного дерева может прекрасно дополнять преимущества арганового масла благодаря своему богатому содержанию антиоксидантов и присущим ему антибактериальным, противовирусным и противогрибковым свойствам. Вместе они могут помочь бороться с стойкими прыщами, одновременно уменьшая воспаление и рубцы

5. Средство от растяжек

Масло арганы помогает избавиться от растяжек , улучшая эластичность кожи. Исследования показывают , что он улучшает эластичность и увлажнение кожи.

Просто согрейте две-три капли чистого арганового масла в ладонях и аккуратно вотрите в живот, бедра или любые другие потенциально проблемные области.

Витамин А и витамин Е помогают омолаживать кожу и одновременно увлажнять ее, снижая вероятность образования растяжек. Если у вас уже есть растяжки, начните с нанесения арганового масла и коричневого сахара на пораженные участки перед следующей ванной. Тщательно промойте и нанесите масло на пораженные участки перед одеванием.

6. Удары от бритвы и лечение ожогов

Удары от бритвы и ожоги от бритвы неудобны и неприглядны. Масло арганы — эффективное средство для успокоения кожи после бритья как для мужчин после бритья бороды, так и для женщин после бритья ног.

Согрейте пару капель масла в ладонях и слегка помассируйте пораженный участок.

7. Увлажняющий крем для всего тела

Вы также можете использовать аргановое масло в качестве увлажняющего крема для всего тела. Надеемся, вы уже наносите на свое тело натуральный увлажняющий крем (например, кокосовое масло ) и избегаете агрессивных скрытых химикатов, которые содержатся в большинстве лосьонов и увлажняющих кремов.

Добавьте всего пару капель арганового масла в выбранное вами базовое пищевое масло (кокосовое, оливковое, жожоба, сладкого миндаля или кунжутное), чтобы сразу же ощутить все преимущества этого лечебного натурального масла. Если у вас есть сухие пятна на пятках, локтях или других участках, нанесите на эти участки еще одну каплю для облегчения.

8. Несмываемый кондиционер

Масло арганы полезно не только для кожи, но и для волос. Это нежирное масло представляет собой идеальный несмываемый кондиционер, который облегчает укладку волос и восстанавливает надоедливые секущиеся кончики.

Масло арганы помогает укротить пушистость и выпадение волос, а также защищает от жара фена, бигуди и утюжка, одновременно укрепляя структуру и придавая здоровый блеск.

Некоторые исследования показывают, что масла, богатые незаменимыми жирными кислотами, например те, которые содержатся в аргане, могут помочь утолщать волосы и предотвратить их ломкость и повреждение.

Чтобы улучшить здоровье ваших волос, начните с капли (а для коротких волос подойдет и ½ капли) и согрейте в ладонях, прежде чем провести пальцами по волосам, уделяя особое внимание кончикам. После завершения добавьте ½ капли на кончики пальцев и массируйте кожу головы. Втирайте излишки в лицо, шею или руки.

9. Ночная процедура глубокого кондиционирования.

Если у вас сухие, ломкие волосы, раз в неделю проводите ночную процедуру глубокого кондиционирования с аргановым маслом. Это поможет сохранить волосы увлажненными и защитить их от повреждений.

Следуй этим шагам:

1. Согрейте 4–10 капель в руках, прежде чем массировать кожу головы. Продолжайте наносить до кончиков, скрутите и наденьте сверху шапочку для душа.

2. Естественное тепло вашего тела, сохраненное в шапочке для душа, поможет маслу проникнуть внутрь, сохраняя при этом наволочку чистой.

3. Утром вымойте волосы, ополаскивая до тех пор, пока не исчезнут все остатки.

Если у вас перхоть или сухая кожа головы, делайте процедуру на ночь два раза в неделю, пока перхоть не исчезнет. Продолжайте лечение еженедельно или по мере необходимости.

10. Кондиционер для губ

Масло арганы приносит пользу не только вашей коже и волосам. Он станет прекрасным средством для ухода за губами или заменителем бальзама для губ!

Втирайте одну-две капли и вытрите излишки.

Это не только избавит от потрескавшихся губ, но и сохранит ваши губы мягкими, гладкими и ухоженными. Зимой держите аргановое масло под рукой, чтобы губы не потрескались.

11. Лечение ногтей и кутикулы

Теперь давайте поговорим о том, как это может помочь вашим ногтям! Нежирная влага арганового масла является идеальным средством для ухода за кутикулой и ногтями.

Вот что делать:

Удалите весь лак с ногтей на руках и ногах и тщательно промойте.

1. Нанесите по одной капле капли непосредственно на каждый ноготь и втирайте в ногтевое ложе и кутикулу.

2. Оставьте до тех пор, пока не будут обработаны все ногти.

3. Тщательно вымойте и ополосните, а затем нанесите полироль по желанию.

Масло не только поможет улучшить состояние ваших ногтей, но также поможет сохранить кутикулу увлажненной, чтобы избежать появления болезненных заусенцев.

12. Лечение ног

Если у вас сухая, потрескавшаяся кожа на ступнях или пятках, попробуйте использовать аргановое масло для увлажнения и восстановления кожи. Просто вотрите две капли в ноги, уделяя особое внимание проблемным местам. В зависимости от того, насколько сухая ваша кожа, вам может потребоваться нанести еще пару капель, чтобы полностью увлажнить эту область.

Накройте пару уютных носков, чтобы дать маслу впитаться. Оставьте носки минимум на 20 минут, а лучше на ночь. Используйте теплую тряпку, чтобы удалить остатки масла с подошв ног.

Как использовать

Как видите, аргановое масло легко включить в свой утренний и вечерний косметический уход. Чтобы насладиться всеми преимуществами арганового масла, вы можете использовать его ежедневно следующими способами:

лечить сухую кожу и кожу головы

держать морщины под контролем

лечить прыщи

защитить кожу от солнечных лучей и сухих пятен

поддерживают здоровое старение кожи

снять макияж

выровнять цвет лица

ручные вьющиеся волосы

глубокое состояние и смягчение волос

улучшить текстуру и толщину волос

увлажнить кутикулу ногтей

восстановить сухие, потрескавшиеся руки и ноги

минимизировать растяжки

смягчить губы

Важно покупать качественное масло. Низкокачественное масло не даст вам таких же преимуществ арганового масла, потому что оно не имеет такой же концентрации питательных веществ.

Выбирая масло, обратите внимание на то, которое:

100 процентов чистое

органическое

холодного отжима

нефильтрованное

недезодорированное

Хорошее чистое аргановое масло будет дороже, но если вы посмотрите на количество продуктов (кремы для глаз, увлажняющие кремы, лосьоны, средства для укладки волос и т. д.), которыми вы можете его заменить, оно стоит каждого пенни.

Сколько арганового масла следует использовать за один раз? Это немного варьируется в зависимости от того, где вы его используете, но помните, что немного имеет большое значение.

Для вашей кожи начните с одной-двух капель. Количество средства для волос зависит от густоты, текстуры, состояния и длины, но, скорее всего, вам понадобится от одной до трех капель.

Обязательно храните бутылки вдали от прямых солнечных лучей и плотно закрывайте. Для достижения оптимальной пользы рекомендуется использовать масло в течение шести месяцев после открытия. Начните с маленькой бутылки и следите за тем, как долго ее хватит, поскольку со временем качество может ухудшиться.

Побочные эффекты

Будьте осторожны при использовании арганового масла, если у вас аллергия на орехи. Хотя технически это не древесный орех, это косточковый фрукт , а масла получают из ореха. Вы всегда можете сначала проверить масло на внутренней стороне руки, чтобы убедиться, что у вас нет аллергической реакции.

У некоторых людей может быть чувствительность к аргановому маслу, даже если у них нет известных аллергий. Если масло раздражает кожу или вызывает сыпь, прекратите его использование.

Если вы используете аргану внутрь, есть вероятность возникновения побочных реакций, таких как расстройство желудка, вздутие живота, газы, тошнота и диарея. Если вы заметили какие-либо из этих побочных эффектов арганового масла или любую другую побочную реакцию, немедленно прекратите его использование.

Итог

Масло арганы получают из ядер аргановых деревьев, произрастающих в Марокко. Когда дело доходит до здоровья кожи и волос, это косметическая сила.

Польза этого масла заключается в его питательных веществах, особенно витамине А, витамине Е, незаменимых жирных кислотах и ​​антиоксидантах.

Вы можете использовать аргану для увлажнения кожи и волос, уменьшения прыщей, минимизации растяжек и признаков старения и даже улучшения цвета лица. Фактически, он может заменить многие традиционные косметические продукты.опубликовано econet

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