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Морковный крем-суп с клецками из сливочного сыра

Источник: kit4enfairy.livejournal.com 12 декабря 2024 5780
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Яркий и жизнерадостный суп из моркови хорош в любое время года. Зимой его можно готовить из солидной старой моркови и есть горячим...

Морковный крем-суп с клецками из сливочного сыра

Яркий и жизнерадостный суп из моркови хорош в любое время года. Зимой его можно готовить из солидной старой моркови и есть горячим, а летом молодая морковка, едва покинувшая огород, превращается в освежающе-холодный морковный крем-суп по этому же рецепту.

А нежнейшие клецки из сливочного сыра очень удачно дополняют пряный и острый морковно-имбирный суп-пюре, создавая игру контрастов температуры, текстуры, цвета и вкуса.

Ингредиенты:

Крем суп из моркови

  • 3 средние морковки   
  • 1 картофелина
  • 500 мл воды   
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 луковица   
  • кусочек свежего корня имбиря длиной 2-3 см
  • кусочек перца чили    
  • 2 ч.л. лимонного сока
  • 40 г сливочного масла   
  • 1 ч.л. кунжутного масла
  • свежемолотый черный перец   
  • растительное масло для жарки
  • соль   
  • семена черного кунжута

Клецки из сыра

  • 100 г сливочного сыра (Филадельфия)
  • несколько листочков петрушки
  • 1/2 ч.л. лимонной цедры   

Морковный крем-суп с клецками из сливочного сыра
 

Приготовление:

1. Мелкой теркой снять с лимона цедру, выжать сок. Из перца чили удалить семена, кусочек нужного размера измельчить.

В кастрюле вскипятить воду.

2. Овощи очистить. Морковку и картошку порезать кубиками небольшого размера, бросить в подсоленный кипяток и отварить до готовности. В итоге, вода должна покрывать овощи на 0,5 см. Если ее больше, нужно слить лишнюю жидкость.

Лук нарезать мелкими кубиками, чеснок измельчить, имбирь очистить и натереть на крупной терке.

3. В сковороде разогреть растительное масло, добавить сливочное и дождаться, пока оно растопится. Обжарить лук до полупрозрачности на среднем огне.

Сильно зажаривать не нужно, пережаренный лук совершенно точно испортит вкус и запах супа.

4. Добавить в сковороду чеснок, чили и имбирь, жарить на среднем огне около 1 минуты. Влить кунжутное масло и выключить огонь.

5. В чашу блендера переложить овощи вместе с водой, в которой они варились, добавить содержимое сковороды и пюрировать до однородности. Добавить в получившийся суп-пюре из моркови лимонный сок, перец и соль по вкусу.

Клецки из сливочного сыра

Холодный сливочный сыр смешать с измельченной петрушкой и лимонной цедрой.

Я использовала нежный сыр «Филадельфия», можно взять рикотту или другой сливочный сыр. На крайний случай, можно использовать жирный и некислый домашний творог, но его нужно предварительно хорошенько взбить блендером с небольшим количеством сливок, чтобы получилась гладкая однородная масса.

Морковный суп-пюре налить в тарелки. Двумя чайными ложками сформировать из сырной массы клецки овальной формы, осторожно выложить их в тарелку. Посыпать готовый крем-суп из моркови семенами черного кунжута.опубликовано econet

Автор: Ольга Козюкова

﻿Готовим с любовьюeconet

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Источник: https://econet.ru/

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