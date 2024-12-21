Птифур: мини-пирожные на один укус

Очень люблю маленькие пирожные, птифуры, на один укус. Их хорошо готовить для вечеринки, фуршета, девичника, когда совсем не обязательно чинно сидеть за сервированным столом. И лакомиться ими в непринужденной обстановке, с чашечкой чая или даже бокальчиком легкого белого вина...

На вкус они просто нежнейшие! Бисквит просто тает во рту, да еще пахнут кокосом и чаем матча. А еще очень необычные- зеленые!



Время приготовления: 30 минут + охлаждение

Порций: 4-6

Сложность блюда: 3 из 5

Ингредиенты:

3 яйца,

90 г сахарной пудры,

90 г муки,

15 г растопленного сливочного масла,

1 ст л (без горки) чая матча,

100-150 г кокосовой стружки,

150 г сливочного масла,

80 г сгущенного молока.

Как готовить:

1. Квадратную форму диаметром 20 см. на 20 см. выстелить листами пекарской бумаги, смазанной сливочным маслом. Духовку разогреть до 180 град. Сгущенной молоко и масло оставить при комнатной температуре на 2- 3 часа.

2. Яйца взбить с пудрой до пышности. Добавить матчу. Осторожно лопаткой вмешать муку и растопленное охлажденное сливочное масло. Выложить массу в форму и выпекать около 12-15 минут. Остудить.

Выложить из формы и нарезать на ровные квадратики со стороной 3 см.

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3. Взбить масло со сгущенкой до пышности. Осторожно нанести на все стороны слой крема и с помощью двух вилок обильно обсыпать кокосовой стружкой. Выложить пирожные по манжеткам и остудить в холодильнике.

Готовим с любовью, econet! Приятного аппетита!

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