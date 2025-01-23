Восхитительное томатное мороженое с базиликом

Ингредиенты:

Как приготовить:

Шаг 1 Надрежьте помидоры крест-накрест, обдайте кипятком, затем холодной водой, очистите от кожицы. Разрежьте помидоры на четвертинки, удалите семена с соком. Нарежьте мякоть небольшими кусочками.

Шаг 2 Снимите лис­точки базилика со стеблей, разрежьте стебли пополам. В сотейнике нагрейте масло, положите помидоры и стебли базилика. Всыпьте соль и сахар. Варите на средне-слабом огне, часто помешивая, пока масса не станет гус­той, примерно­ 15 мин. Полностью остудите, протрите через сито.

Шаг 3 Листочки базилика уложите один на другой, сверните в тугой рулетик, очень тонко нашинкуйте, нарежьте поперек, чтобы получились миниатюрные ква­д­ратики. Положите в ситечко. Налей­те в одну миску кипяток, в другую – воду со льдом. Опустите ситечко с базиликом в кипяток на 15 сек. и сразу же переместите в ледяную воду, остудите, обсушите.