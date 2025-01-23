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Восхитительное томатное мороженое с базиликом

Источник: Econet 23 января 2025 6432
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Томатное мороженое с базиликом.

Восхитительное томатное мороженое с базиликом

Время готовки 1 ч

Сложность приготовления среднее

Технология - замораживание

Ингредиенты: 

  • 400 г маскарпоне
  • 4 крупных желтка
  • 50 г сахара
  • 80 г сахарной пудры
  • 6–7 крупных розовых помидоров
  • 2 веточки базилика
  • 2 ст. л. оливкового масла «экстра вирджин»
  • щепотка крупной морской соли

Как приготовить:

Шаг 1

Надрежьте помидоры крест-накрест, обдайте кипятком, затем холодной водой, очистите от кожицы. Разрежьте помидоры на четвертинки, удалите семена с соком. Нарежьте мякоть небольшими кусочками.

Шаг 2

Снимите лис­точки базилика со стеблей, разрежьте стебли пополам. В сотейнике нагрейте масло, положите помидоры и стебли базилика. Всыпьте соль и сахар. Варите на средне-слабом огне, часто помешивая, пока масса не станет гус­той, примерно­ 15 мин. Полностью остудите, протрите через сито.

Шаг 3

Листочки базилика уложите один на другой, сверните в тугой рулетик, очень тонко нашинкуйте, нарежьте поперек, чтобы получились миниатюрные ква­д­ратики. Положите в ситечко. Налей­те в одну миску кипяток, в другую – воду со льдом. Опустите ситечко с базиликом в кипяток на 15 сек. и сразу же переместите в ледяную воду, остудите, обсушите.

Шаг 4

Взбейте желтки с сахарной пудрой добела. Продолжая взбивать, добавьте маскарпоне, томатную массу. Вмешайте базилик. Приготовьте мороженое в специальной машинке или в морозильнике.опубликовано econet

Готовим с любовьюeconet! Приятного аппетита!

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Источник: https://econet.ru/

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еда рецепты мороженое томаты базилик

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