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БРЮШНОЙ МОЗГ: Чревное сплетение и эмоции

Автор: Econet 18 февраля 2025 6438
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Например, когда вы слышите плохие новости, подобные "вашу машину украли", желчный пузырь мгновенно приходит в состоянии спазма, и вы чувствуете сокращение верхней части живота.

БРЮШНОЙ МОЗГ: Чревное сплетение и эмоции

Чревное сплетение является самым большим из наиболее крупных автономных сплетений нервной системы.Когда сплетение находится в состоянии гиперактивности, оно освобождает избыточную энергию для сохранения баланса. В зависимости от пациента эта энергия может быть направлена на скелетно-мышечную, кранио-сакральную или висцеральную системы.

Если структура слабая, она испытывает чрезмерную стимуляцию и, в свою очередь, влияет на высвобождение энергии. Например, в случаях гастрита с гиперактивным чревным сплетением желудок получает наибольшее количество высвобожденной энергии, еще более обостряющее гастрит, что, в свою очередь, дополнительно стимулирует чревное сплетение и т.д. и т.п. по порочному кругу.

Чревное сплетение тесно связано с эмоциями

Очень часто первая эмоциональная ответная реакция тела проходит через чревное сплетение к желчному пузырю или желудку.

Например, когда вы слышите плохие новости, подобные "вашу машину украли", желчный пузырь мгновенно приходит в состоянии спазма, и вы чувствуете сокращение верхней части живота. Этот спазм обычно не представляет опасности для тела; напротив, он подсказывает мозгу, как избавиться от некоторого эмоционального напряжения.

БРЮШНОЙ МОЗГ: Чревное сплетение и эмоции

Тем не менее, устойчивый или хронический характер процесса способен вызвать обратное воздействие на тело. Чревное сплетение иногда называется "брюшным мозгом", поскольку регулирует работу всех внутренних органов. Травма сплетения способна спровоцировать обморок и, редко, смерть.  Раздражение сплетения после перитонита или механического воспаления может привести к сердечным, дыхательным, пищеварительным, почечным или надпочечниковым проблемам. опубликовано econet

©Жан-Пьер Барраль

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Источник: https://econet.ru/

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здоровье эмоции нервная система остеопатия

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