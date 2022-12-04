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Как сделать сухой шампунь для темных и светлых волос

Источник: nature-time.ru 04 декабря 2022 6102
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Наверное вы согласитесь, что каждая женщина периодически сталкивается с ситуацией, когда она опаздывает и не успевает помыть голову. Но так не хочется выходить на улицу с грязной головой!

Как сделать сухой шампунь для темных и светлых волос

Здравствуйте, дорогие читательницы! Наверное вы согласитесь, что каждая женщина периодически сталкивается с ситуацией, когда она опаздывает и не успевает помыть голову. Но так не хочется выходить на улицу с грязной головой!

В этом случае может помочь сухой шампунь, который быстро исправит ситуацию. В последние несколько лет сухие шампуни стали все больше набирать популярность, особенно после того как многие стилисты и дерматологи стали поддерживать движение отказа от шампуня, поскольку частое мытье головы приводит к вымыванию защитного слоя, натуральных масел с кожи головы, к сухости кожи, перхоти и выпадению волос. Здесь я предлагаю варианты, как сделать сухой шампунь своими руками.

Как сделать сухой шампунь для темных и светлых волос

Сухой шампунь своими руками

Принцип действия сухих шампуней заключается в том, что они состоят из веществ, поглощающих излишки жировых выделений с волос. При этом волосы начинают выглядеть лучше. Да и укладывать немытые волосы обработанные сухим шампунем проще, чем после мытья обычным шампунем.

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Магазинные сухие шампуни могут стоить немало и содержать такие химические вещества, как изобутан, бутан и пропан. Так почему бы не сделать свой собственный сухой шампунь? Вы сэкономите деньги (все нужные ингредиенты скорее всего уже есть на кухне) и не будете втирать в себе в голову лишние химикаты.

Ингредиенты:

Для светлых волос

  • 1/4 стакана кукурузного крахмала;
  • 1 чайная ложка корицы;
  • 3-5 капель эфирных масел (не обязательно).

Для темных волос

  • 1/8 стакана кукурузного крахмала;
  • 1/8 стакана какао-порошка;
  • 1/8 стакана корицы;
  • 3-5 капель эфирных масел (не обязательно).

Инструменты:

  • Мерный стакан;
  • Емкость для смешивания;
  • Ложечка для смешивания;
  • Герметичный контейнер с крышкой;
  • Кисть для макияжа или для нанесения краски для волос (не обязательно).

Основой сухого шампуня является кукурузный крахмал, он больше всего впитывает излишние жировые выделения на голове и волосах. Корица обладает антибактериальными и лечебными свойствами, благотворно действует на кожу головы. Эфирные масла придадут приятный запах вашим волосам.

Сухой шампунь для темных волос отличается наличием в его составе какао-порошка. Он скрывает белизну кукурузного крахмала, так даже если частички шампуня останутся на голове, они не будут походить на перхоть. Плюс ко всему в нем содержаться витамины, минералы и антиоксиданты, полезные для волос.

Что делать:

Отмерьте необходимое количество сыпучих ингредиентов и засыпьте их в емкость для смешивания. Перемешайте ложечкой (по желанию можно добавить эфирные масла) и ссыпьте в контейнер, в котором он будет храниться. Применяйте по мере необходимости.

Применение:

Кистью нанесите сухой шампунь на жирные участки корней волос. Например, в области челки. По необходимости распределяйте шампунь по длине волос от корней к кончикам. Не старайтесь втирать шампунь в кожу головы, иначе можете вызвать зуд. Оставьте шампунь на волосах в течение 5-7 минут, чтобы он хорошо впитал в себя излишки жира, а затем причешитесь расческой с частыми зубцами, чтобы удалить частички шампуня.

Как сделать сухой шампунь для темных и светлых волос

Сухой шампунь спрей

В этом шампуне используется та же концепция, что и в предыдущих шампунях. Однако в нем также используется вода и быстро испаряющееся вещество — водка или спирт.

Ингредиенты:

  • 1 стакан теплой воды;
  • 1/4 стакана кукурузного крахмала;
  • 1/4 стакана водки (или спирта);
  • 3-5 капель эфирных масел (не обязательно).

Инструменты:

  • Мерный стакан;
  • Герметичный флакон с распылителем.

Что делать:

Смешайте все ингредиенты в небольшой бутылке с распылителем и хорошо взболтайте ее. Перед применением встряхните шампунь, распылите на корни и жирные участки волос. Дайте волосам высохнуть и укладывайте их как обычно.

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Примечание:

Использование сухого шампуня не может заменить мытье головы. Применяйте его в случаях, когда необходимо освежить внешний вид волос между обычным мытьем головы. опубликовано econet.ru

Автор: Анастасия Литвинова

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Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
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