К чему может привести избыток эстрогенов

Избыток эстрогенов может привести к возникновению мигреней и болей в суставах. Также он провоцируют частые смены настроения во время менструального цикла, болезненные и нерегулярные менструации.

Избыток эстрогенов может привести к возникновению мигреней и болей в суставах. Также он провоцируют частые смены настроения во время менструального цикла, болезненные и нерегулярные менструации.

Эстрогены относятся к группе гормонов, которые играют важную роль в репродуктивных функциях женского организма и либидо женщины. Они влияют на работу мочевыводящей и сердечно-сосудистой систем, состояние мускулатуры таза, здоровье волос и ногтей.

К сожалению, иногда уровень этих гормонов повышается. В этом случаеизбыток эстрогенов начинает приносить нам проблемы.

Для того, чтобы быть здоровой, важно поддерживать уровень эстрогенов стабильным. Сегодня мы поговорим о том, как определить, является ли уровень эстрогенов в твоём организме повышенным, и расскажем тебе, как добиться желаемого гормонального баланса.

Нерегулярный цикл и болезненные менструации

Многие женщины имеют нерегулярный менструальный цикл и испытывают болезненные менструации. Хотя обычно медики не придают этому серьёзного значения, это приносит женщинам много неудобств. Многим из нас хотелось бы найти решение этой неприятной проблеме.

Одной из основных причин этого является избыток эстрогенов. Поэтому можно смело утверждать, что нерегулярность менструального цикла и болезненные месячные могут стать первым симптомом гормонального дисбаланса.

Изжога

Когда уровень эстрогенов повышается, например, во время беременности или приёма оральных контрацептивов, может возникать ослабление мускулатуры пищевода. Из-за этого женщину может беспокоить изжога и даже кислотный рефлюкс.

Очень часто можно наблюдать и нарушения в работе системы пищеварения, так как повышение уровня эстрогенов затрудняет удаление желчи. Особенно часто это можно наблюдать тогда, когда женщина уделяет недостаточно внимания своему питанию.

Оральные контрацептивы

Если ты на протяжении долгого времени принимаешь оральные контрацептивы, возможно, количество эстрогенов в крови у тебя превышено.

Причина этого в том, что противозачаточные таблетки содержат различные гормоны, в том числе и эстрогены.

Тем дольше ты их принимаешь, тем сильнее меняется гормональный фон в твоём организме.

Нервозность и раздражительность

Повышение эстрогенов очень часто делает женщину нервной и раздражительной. Безусловно, такие перемены настроения могут быть вызваны и другими причинами. Поэтому этот признак можно иметь в виду только в том случае, если он сопровождается другими симптомами увеличения количества эстрогенов.

Как правило, в этом случае изменения настроения возникают в соответствии с менструальным циклом: во время овуляции, перед менструацией и в первые дни после начала месячных.

Трудности с зачатием

Если ты уже больше года пытаешься забеременеть, но попытки не приносят результата, возможно, что причина этого кроется в повышенном уровне эстрогенов. Об этом могут говорить болезненные и нерегулярные менструации в прошлом.

Употребление оральных контрацептивов ещё больше увеличивает вероятность повышения уровня этих гормонов в твоём организме.

Запоры

Запор, который в наше время стал привычной проблемой большинства людей, не только представляет опасность для нашего здоровья в будущем, провоцируя возникновение многих заболеваний. Также он может свидетельствовать о том, что уровень эстрогенов в твоей крови превышает норму.

Запор — ещё одна подсказка, которая поможет тебе определить, находятся ли в норме твои гормоны. Особенно должно насторожить, если запор исчезает в дни перед менструацией и во время месячных. Ведь именно в этот момент уровень эстрогенов снижается естественным путём.

Если причина запора в гормонах, то после окончания месячных он вновь начнёт беспокоить тебя без видимой на то причины.

Мигрени и боли в суставах

Ещё одним признаком, говорящим об избытке эстрогенов, являются частые мигрени и боли в суставах. Они отступают, когда мы начинаем их лечение, но затем снова возвращаются.

Злоупотребление соей

Многие из нас употребляют слишком много сои. Это связано с тем, что в последние десятилетия велась широкая пропаганда употребления этого продукта.

При этом стоит иметь в виду, что соя отличается высоким содержанием фитоэстрогенов — эстрогенов растительного происхождения.

Многие женщины, которые придерживаются вегетарианских диет, склонны есть слишком много сои. К сожалению, в наши дни сою вряд ли можно считать полезным продуктом, ведь чаще всего её производят путём генной модификации.

Как снизить уровень эстрогенов?

Чтобы снизить уровень эстрогенов естественным путём и без вреда для организма, попробуй следующие рекомендации: