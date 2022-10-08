14 сигналов о том, что уровень сахара в крови очень высок

Вы всегда голодны? Вы набрали вес, несмотря на сокращение потребления калорий? Или вы часто испытываете проблемы с желудком? Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, то можете испытывать симптомы высокого сахара в крови.

Вы всегда голодны? Вы набрали вес, несмотря на сокращение потребления калорий? Или вы часто испытываете проблемы с желудком? Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, то можете испытывать симптомы высокого сахара в крови.

Не становитесь жертвой обмана, думая, что только диабетики должны беспокоиться о содержании сахара в крови. Истина заключается в том, что любой человек может испытывать повышение уровня сахара, когда ест определенные продукты — и это не только конфеты, газированные напитки и пирожные.

Действительно опасно, когда уровень сахара в крови остается высоким в течение длительного периода времени. Это может привести к диабету или другим серьезным проблемам со здоровьем.

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Но, если вам знакомы симптомы высокого сахара в крови и вы начинаете испытывать их на регулярной основе, стоит принять меры и контролировать свой уровень сахара.

Каковы причины высокого сахара в крови?

Есть много факторов, которые способствуют поднятию сахара в крови, в том числе:

Плохое питание;

Отсутствие регулярных физических упражнений;

Стресс;

Определенное состояние здоровья;

Использование некоторых лекарственных препаратов.

Каковы симптомы высокого сахара в крови?

Высокий уровень сахара в крови не означает, что автоматически, у вас диабет. Это лишь симптом сахарного диабета. На самом деле, человек, испытывающий гипергликемию (повышенное содержание сахара в крови), может не чувствовать никаких симптомов вообще.

Наиболее частые симптомы сахара в крови:

Повышенная жажда.

Сухость во рту.

Постоянный голод.

Частое мочеиспускание и / или мочеиспускание в ночное время.

Сухость и зуд кожи.

Ежедневная усталость или повышенная утомляемость.

Трудности с концентрацией.

Избыток жира в животе, увеличение веса.

Рецидивирующие инфекции.

Помутнение зрения.

Импотенция.

Медленное заживление порезов и ран.

Проблемы с нервной системой.

Проблемы с желудком.

Используйте список продуктов питания с низким гликемическим индексом для уменьшения симптомов высокого сахара в крови.

Гликемический индекс (ГИ) — числовой индекс, который указывает, в какой степени продукты повышают уровень сахара в крови после еды. Гликемический индекс использует шкалу от 0 до 100, так что более высокие значения у пищевых продуктов, которые вызывают наиболее быстрое повышение уровня сахара в крови. Чистая глюкоза служит в качестве опорной точки и имеет гликемический индекс — 100.

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Пища с высоким гликемическим индексом быстро переваривается и усваивается, что приводит к заметному колебанию уровня сахара в крови. Наоборот, пища с низким гликемическим индексом медленно переваривается и усваивается, что способствует постепенному подъему уровня сахара в крови.

Доказаны преимущества продуктов с низким гликемическим индексом. Они снижают уровень инсулина и резистентность к инсулину, предотвращая симптомы сахара в крови. Диета из этих продуктов также помогает контролировать вес, потому что продукты с низким гликемическим индексом задерживают чувство голода.

Список продуктов с гликемическим индексом:

Замените продукты с высоким гликемическим индексом, пищей с низким и средним гликемическим индексом – это первый шаг на пути к снижению уровня сахара. В таблице представлены продукты с высоким, умеренным и низким значением гликемического индекса.

В этом посте мы приводим список продуктов с гликемическим индексом питания:

Тело каждого человека по-разному реагирует на пищевые продукты. Лучший способ узнать, как пища влияет на вас — проверить уровень глюкозы в крови до еды и через два часа после еды.

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Тем не менее, список продуктов питания с гликемическим индексом может быть хорошим ориентиром, чтобы сделать выбор в пользу здоровых продуктов питания. опубликовано econet.ru

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