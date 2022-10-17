Кожу маслом не испортишь: 7 малоизвестных свойств масел для красоты

Имеется довольно много сведений о том, как натуральные растительные масла помогают нашим красоте и здоровью. Обладая этими знаниями, вы сможете с легкостью их применять в уходе за собой и преображаться.

Речь пойдет о базовых маслах, которые мы, в отличие от эфирных, можем наносить неразбавленными на кожу и волосы, благодаря их текстуре. Такие масла добывают из самой жирной части растения — семян, орехов и косточек.

7 советов по использованию масел

1. Жирную кожу маслом не испортишь

Есть такое прочное заблуждение, что жирную кожу нужно подсушивать. К каким только премудростям девушки не прибегают, чтобы побороть нежелательный блеск: и спиртовые тоники, и синтетические матирующие пудры, и закупоривающие поры силиконовые кремы. А уж одна мысль о нанесении на жирную кожу жирного масла кажется устрашающей.

Важно понять, что, как правило, излишнее производство кожного сала — это попытка кожи компенсировать разрушения ее гидро-липидного барьера. Поэтому первый путь к восстановлению баланса кожи — это "ремонт" ее защитного слоя. И лучше всего с этой задачей справляются такие масла как жожоба, виноградной косточки, зародышей пшеницы, в силу их удивительного свойства — они имеют схожее строение с естественными липидами нашей кожи.

Эти масла буквально встраиваются в эпидермис, словно кирпичики, заполняя пробелы в гидро-липидном барьере, и у организма пропадает необходимость заставлять сальные железы работать в усиленном режиме. А вот персиковое и абрикосовое масла могут забивать поры, поэтому от них лучше воздержаться, если у вас проблемная и жирная кожа.

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Зато они подойдут для сухой кожи наряду с кокосовым. Последнее масло, по данным исследования 2013 года Журнала Международной Дерматологии, способно улучшать кожный барьер даже у людей с атопическим дерматитом.

2. Масла против пота

Масло кокоса и жожоба часто используют в натуральных дезодорантах, ведь они обладают антибактериальными свойствами, а значит, подавляют размножение бактерий, вызывающих неприятный запах. Кроме того, они создают барьер для влаги, уменьшая само потоотделение.

3. Масло и крем — лучшие друзья

Вы, скорее всего, не привыкли думать об этих двух средствах красоты в едином контексте.

Если наносить на кожу первое поверх второго, то крем протолкнет масло глубже в кожу, и вы получаете сразу два бонуса: более эффективное питание кожи и моментальное впитывание. Больше не нужно ждать три дня и три ночи, пока масло перестанет блестеть на лице. Просто наносите сверху ваш любимый увлажняющий крем и наслаждайтесь напитанной, увлажненной кожей без липкости и жирности.

4. Масло и вода — вовсе не беда!

Сразу к предыдущему пункту добавлю, что стоит также пересмотреть свои взгляды на отношения между маслом и водой. И я советую вам попробовать нанести оливковое масло на влажную после ванной кожу — получается просто потрясающая увлажняющая эмульсия.

Правда, в этом случае придется подождать, пока все это чудо впитается, но какой волшебной будет кожа! Масло в данном случае запирает воду в коже, за счет чего увлажняющий эффект сохраняется надолго. Учтите, что такой трюк лучше всего проводить именно с оливковым маслом по причине особенностей его состава и текстуры.

5. Масла в качестве защиты от солнца

Я уже несколько лет подряд на третий день пребывания на курорте перехожу на масло вместо солнцезащитного крема. Во-первых, в маслах есть естественный УФ-фактор на уровне SPF 15.

При условии приема солнечных ванн во время неактивного солнца (в другие часы даже с SPF50 вы подвергаете себя огромную риску), этой степени защиты достаточно. Но вторая причина более интересная и актуальная: масла нейтрализуют самые опасные радиоактивные лучи. По принципу резины, поглощающей электрический ток, масла рассеивают именно тот вид излучения, который провоцирует онкологию.

6. Берберские женщины не ошиблись

Именно в аргановом масле содержится уникальная композиция фитостеринов, которая не встречается в других растительных маслах. Фитостерины оказывают наиболее благотворное влияние при приеме внутрь, поскольку снижают уровень холестерина в крови, повышают иммунитет, служат антиоксидантами.

Однако мы знаем, что до 60% вещества, наносимого на кожу, впитывается в кровоток, поэтому, если вы "обмакнете" свое тело в масло Арганы, последнее окажет свой полезный эффект не только на кожу, но и на весь организм в целом. Если вы привыкли думать об этом марокканском золоте только как о масле для волос, не пора ли задуматься о его применении для тела и в пищу?

7. Масло для отбеливания зубов

Если в течение недели каждый день 2-3 минуты полоскать рот кокосовым маслом, то оттенок зубов осветлится без какого-либо вреда для зубной эмали, который грозит при отбеливании лимонным соком и содой (об агрессивной химии даже не завожу речи). Происходит отбеливание за счет лауриновой кислоты, содержащейся в кокосовом масле в концентрации до 54%. Она также подавляет бактерии, микроорганизмы, дрожжи и грибы — источники зубного налета. Этот дезинфицирующий компонент содержится также в масле бабассу, сливовых косточек, мурумуру — однако при комнатной температуре они твердые, в то время как масло кокоса плавится уже при 25 градусах.опубликовано econet.ru

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