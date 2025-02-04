Обхват пальцев рук: техника избавления от боли, тошноты и не только

При возникновении проблем, за которые «отвечает» тот или иной палец, используйте технику обхвата пальцев рук ладонями для конкретного пальца: обхватите его ладонью и несильно надавите на весь палец. Не усердствуйте – давление должно быть не слишком сильным.

При возникновении проблем, за которые «отвечает» тот или иной палец, используйте технику обхвата пальцев рук ладонями для конкретного пальца: обхватите его ладонью и несильно надавите на весь палец.

Не усердствуйте – давление должно быть не слишком сильным. Выполняя обхват пальцев рук ладонями, сконцентрируйтесь на дыхании – оно должно быть размеренным и глубоким, старайтесь максимально расслабиться.

Большой палец: беспокойство, головные боли,

Большой палец, словно якорь, несет ответственность за все решения. Он тесно связан с эмоциями человека, а именно с беспокойством, депрессией, повышенной тревожностью. Точки большого пальца тесно связаны с селезенкой и желудком. Если вы чувствуете себя угнетенно и подавленно или же вы испытываете головную боль и несвойственную вам нервозность, охватите большой палец и надавливайте на него. Только не сильно! Вы же не хотите сделать себе больно? Проделайте упражнение 3–5 минут. Можно и больше, противопоказаний нет.

Указательный палец: упадок духа, мышечные боли

Указательный палец тесно связан со страхом и смущением. Если говорить о внутренний органах, то этот палец имеет непосредственную связь с почками. Согласно исследованию, проведенному Университетом Миннесоты, у пациентов, имевших заболевания почек, наблюдалось заметное улучшение состояния, когда в их программу лечения включали рефлексологию. Кроме того, массаж указательного пальца уменьшит боль в мышцах и снизит чувство дискомфорта в теле.



Средний палец: злость, усталость.

Если вы чувствуете усталость, то попробуйте помассировать средний палец. Средний палец непосредственно связан со злостью и раздраженностью. Кроме того, массаж этого пальца поможет избавиться от проблем с печенью. Подобные упражнения имеют эффект также и потому, что массаж мгновенно улучшает кровообращение, устраняя при этом беспокойство.



Безымянный палец: негативные эмоции, расстройство пищеварения.

Если вы чувствуете себя плохо, словно из вас высосали всю энергию, обратите внимание на безымянный палец. Умеренное давление на этот палец благоприятно скажется на пищеварительных и дыхательных функциях организма. При выполнении упражнения старайтесь сохранять спокойствие и следить за дыханием.



Мизинец: нервозность и стресс.

Мизинец отвечает за то, как мы видим себя в этом мире, какое место занимаем и как себя ощущаем. Проще говоря, речь идет о самооценке. Может быть, вы слишком себя критикуете? Оставьте негативные эмоции, дышите глубже и массируйте мизинец!

Это упражнение окажется очень полезным, если вы испытываете боль в теле или чувствуете повышенную нервозность.



Ладонь: тошнота, напряжение в теле.

Прижмите пальцы одной руки к ладони другой руки. Сделайте три медленных вдоха и выдоха. Также можно совершать вращательные движения.

Ладони отвечают за работу большинства внутренних органов. Кроме того, массаж ладоней поможет справиться с головокружением и проблемами ЖКТ.



Кисти рук: кровообращение, концентрация.

Чтобы успокоиться и сконцентрироваться на чем-то важном, прижмите ладони друг к другу и слегка надавливайте. Такое упражнение не только поможет привести в порядок мысли и чувства, но и оно поспособствует улучшению кровообращения, а хорошее кровообращение, как известно, — один из признаков здоровья организма в целом. опубликовано econet

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