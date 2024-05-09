Симптомы основных заболеваний пищевода

Пищевод в высшей степени важен для нормальной работы твоего организма. Именно он отвечает за перемещения как еды, так и жидкостей внутри тебя, но мы вспоминаем о существовании пищевода, только когда хотим проглотить что-нибудь больше, холоднее или горячее, чем обычно. Однако за своим здоровьем надо постоянно следить. Есть признаки и симптомы, которые слишком опасно пропускать. В этой статье мы расскажем тебе о них.
Пищевод в высшей степени важен для нормальной работы твоего организма. Именно он отвечает за перемещения как еды, так и жидкостей внутри тебя, но мы вспоминаем о существовании пищевода, только когда хотим проглотить что-нибудь больше, холоднее или горячее, чем обычно. Однако за своим здоровьем надо постоянно следить. Есть признаки и симптомы, которые слишком опасно пропускать. В этой статье мы расскажем тебе о них.
Самое распространенное заболевание, связанное с пищеводом, — это, конечно, гастроэзофагеальный рефлюкс. Но есть и другие болезни со своими особыми симптомами, которые могут привести к тому, что ты не сможешь нормально питаться или получать из пищи необходимые элементы. Рассмотрим же каждую из этих болезней по отдельности.
Заболевания пищевода и их симптомы
1. Ахалазия кардии
Что это?
Это заболевание, иногда передающееся по наследству, при котором пищевод (состоящий из своего рода колечек) перестает сжиматься и проводить пищу в желудок надлежащим образом.
Симптомы
2. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
Что это?
Известно, что желудок вырабатывает кислоту и пепсин, необходимые для переваривания пищи. Но иногда клапан, отделяющий пищевод от желудка, не работает должным образом, и кислота попадает в пищевод, приводя к появлению ранок.
Симптомы
3. Варикозное расширение вен пищевода
Что это?
Варикозное расширение вен пищевода — это аномальное расширение вен в конце пищевода, которые сообщаются с печенью. Когда печень заболевает, эти вены могут лопнуть. Это очень тяжелое заболевание.
Симптомы
4. Рак пищевода
Что это?
Рак пищевода — это распространение злокачественных клеток в этом органе. Зачастую причина рака пищевода — это употребление табака, но нередко совершенно неясно, почему развивается эта болезнь.
Симптомы
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