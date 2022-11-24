Женщина, как подержанный автомобиль

Сегодня я хочу обратиться с мужчинами, которые любят пожаловаться на «стервозин», которые «испортили им жизнь» и продолжают портить, даже будучи оставленными за бортом.

Знаете, откуда ваши проблемы, которые вы изливаете в комментах, рассказывая на весь интернет страшные истории, наглядно демонстрирующие, что даже ваши женщины не ставят вас ни во что? Да просто вы к выбору тачки относитесь придирчивее, чем к выбору женщины!





В автосалоне вы и под капот заглянете, и на стенд загоните. А с женщинами? Каким местом вы решаете, что именно ОНА годится на то, чтобы жить с вами под одним потолком, стирать ваши носки (в вашей же стиральной машине), рожать и выращивать ваших детей? Как вы проверяете ее «ходовые характеристики»? Во время «тест-драйва»?

Если вы научились выбирать автомобили, то используйте свой опыт и в общении с женщинами!



Важное замечание! Женщин мы будем сравнивать с подержанными автомобилями. Не потому, что женщины – поизносившиеся механизмы, отнюдь. Просто автомобиль, недавно сошедший с конвейера, скрывает меньше сюрпризов. К тому же, его можно поменять или починить по гарантии. Другое дело – машина, скажем так, «с историей». Тут уж – «видели очи, шо куповалы». Ну, а женщин с «заводскими характеристиками» просто не существует.



Итак.

Не влюбляйся с первого взгляда.

Это в автосалоне вы можете заказывать «полный фарш» и капризничать по поводу цвета. На вторичном рынке этот подход не работает. Слишком велик разброс даже в рамках одной модели одного года выпуска. На одной машинке пара пенсионеров по весне выезжала на дачу и ехала в правом ряду, соблюдая скоростной режим, а на соседней – таксовали в три смены.

Нет, я не о том, чтобы снизить планку притязаний. Но вполне может быть так, что ты высматриваешь двухлетнего «корейца», а тебе вдруг предлагают «Хонду»-пятилетку за те же деньги плюс комплект зимней резины в придачу. Есть о чем подумать, да? Ну, вот и с женщинами так же.

Выходить на «рынок невест» с длинным списком критериев для просеивания – глупо. Есть риск проглядеть по-настоящему интересный экземпляр, который не вписывается в жесткие требования, засевшие в голове глупыми стереотипами. Особенно это касается интернет-знакомств с возможностью устанавливать фильтры типа возраста, роста и прочих экстерьерных мелочей.

Безусловно, экстерьер для мужчины – это важно. Но, во-первых, 146 % женщин, которые знакомятся через интернет, врут о своих характеристиках, а фотографии фотошопят. К тому же я знаю немало мужчин, которые западают на пышных блондинок по имени Оля, а живут в счастливом браке с брюнеткой Ларисой. А во-вторых, не очаровывайтесь внешним видом раньше времени. Прежде чем дать волю гормональной химии, всей этой затейливой игре нейромедиаторов, которую люди называют «любовью», подойдите к объекту рационально.

Что-то я не слышал никогда о том, чтоб мужчина, едва увидев машину и не собрав информацию, закричал: «О да! Я нашел ее! Это она, моя единственная, я ее хочу, я ее беру, никакая другая мне не нужна – только она!»





Выбирайте комплектацию по себе.

Нет, я не спорю, кожаный салон и разъем USB в багажнике – это тоже важно. Но салон при желании можно поменять, а разъемы навертеть или обойтись, вряд ли это существенно. Существенно другое.

На авторынок или к хозяину, выставившему своего «коня» на продажу, как правило, приходят с другом, который понимает, где могут затаиться неприятные неожиданности. Нет такого друга?

Не страшно, есть независимые автосервисы, там ответственные товарищи тоже все простучат и выдадут полный анамнез вместе со списком того, что надо бы поменять сразу, а к каким узлам придется вернуться через 50 тысяч километров. И уж точно никто не покупает машину, перед этим прилично выпив так, что все вокруг кажутся «феррарями».

Да, с женщинами чуть иначе. Опытные помощники тут вряд ли будут полезными. Даже если и пробросят какие-то сомнения, сделано это будет излишне деликатно. И вообще, кто же слушает советчиков в вопросах личной жизни? Мужчины с легкостью обсуждают достоинства и недостатки женщин, которые их никоим образом не касаются, а когда, может, судьба решается, вдруг выключают встроенную программу «Сплетник».

Ладно, не хотите обсуждать ни с кем кандидатуру прелестницы, действуйте сами. Включайте программу «Сыщик». Пробивайте ее профили в соцсетях, смотрите, что она пишет и лайкает. Проведите сеанс «наружного наблюдения» – всегда интересно узнать, как ведет себя женщина, когда не пытается вам понравиться.

Ну и, конечно, разговаривайте. Не давая серьезных авансов, расспрашивайте обо всем на свете: о семье, о детстве, о привычках, любимых книгах и музыке. Фокус в том, чтобы замаскировать интервью под обычную беседу. О себе тоже рассказывайте, женщина ведь тоже выбирает, и ей нужна информация о вас. Вам нужно выяснить, хорошая ли она хозяйка, какие у нее планы с точки зрения профессиональной реализации, есть ли у нее дети и планирует ли она рожать еще.

Каждый, конечно, волен сам определять, подходит ли ему дама или нет. Вам не должно хотеться что-то в ее настройках поменять. Не гарантирую, что получится с первого раза, но идея простая: вам надо понять: сделает ли эта конкретная женщина вашу жизнь более полной и приятной или же внесет в нее разброд и сумятицу. Ну и попутно сверяйте, соответствуете ли вы ее планам на жизнь.

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Лично для меня абсолютным стоп-сигналом являются сентенции типа «готовить я не люблю, не умею и учиться не буду – в ресторане всегда вкуснее, чем дома» или «сейчас я работаю, но вообще-то хочу свой бизнес, пока не придумала, какой именно». С клиническими дурами далеко не уедешь. Даже если секс с ними невероятно хорош.

Проверка сексом, кстати, конечно же – один из основных тестов для создания долгоиграющих отношений.

Но жаль, что хорошие любовницы встречаются куда чаще, чем достойные спутницы жизни.опубликовано econet.ru