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Простой рецепт народной медицины для очищения суставов

Источник: Econet 30 ноября 2024 6618
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При поддержании внутренней гигиены кишечника и правильном питании, физических упражнениях и соблюдении прочих правил здорового образа жизни, прекращается развитие заболеваний, и организм постепенно очищается самостоятельно. Но тянется это годами.

Простой рецепт народной медицины для очищения суставов

В частности, очень много времени и труда требуется для того, чтобы очистить от отложений солей и шлаков суставы и особенно позвоночник. Попробуем очистить их быстрее.

Отвар для очищения суставов

Возьмите 5 граммов лаврового листа, опустите в 300 миллилитров воды и прокипятите в течение 5 минут. Затем все это слейте в термос и настаивайте 3–4 часа. Процедите. Настой готов к употреблению.

Пить его нужно маленькими глотками, так чтобы растянуть процедуру на 12 часов.

Ни в коем случае не пейте настой большими дозами или весь сразу — можно спровоцировать кровотечение.

Процедуру нужно выполнять 3 дня подряд.

Затем через неделю этот же трехдневный курс можно повторить. В первый год очищение суставов повторяйте 1 раз в квартал. В последующем, для профилактики, — 1 раз в год.

Простой рецепт народной медицины для очищения суставов

Обязательное условие для очистки суставов — тщательно промытый кишечник и вегетарианское питание все дни процедуры. Имейте в виду: если вы не прошли курс внутренних промываний, то при употреблении настоя лаврового листа в толстом кишечнике начнут интенсивно растворяться залежи каловых камней и заключенные в них вредные вещества, проникнув в кровь, вызовут явления почесухи, крапивницы и других форм аллергии.

Описанная методика очищения суставов помогает быстрее избавиться от отложений солей, от погодных болей, суставной усталости, остеохондроза, инфекционного неспецифического полиартрита и других болезней. 

Многие удивленно спрашивают, как же отвесить им эти 5 граммов лаврового листа. Ответ достаточно прост: купите в магазине пакетик расфасованной лаврушки (по-моему, в нем всего 20 граммов) и разделите кучку листьев на соответствующее количество частей. опубликовано econet

Вадим Тигранович Мелик-Нубаров, Из книги "Очищение и оздоровление организма. Энциклопедия народной медицины".

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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здоровье очищение суставы лавровый лист кишечник

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