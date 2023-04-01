Омоложение организма: 2 уникальных рецепта от известных докторов

Эти рецепты обладают сразу несколькими свойствами. Прежде всего, они оказывает омолаживающее действие...

Уникальный рецепт, придуманный шведским доктором Заметом, обладает сразу несколькими свойствами. Прежде всего, он оказывает омолаживающее действие, подтягивая появившиеся морщинки.

Натуральные средства для очищения и омоложения организма

Во-вторых, в состав рецепта входят компоненты, способствующие очищению всех внутренних органов.

И наконец, третье — средство обладает лечебными свойствами.

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Основу рецепта составляет так называемая шведская горечь.

В ее состав входят:

по 10 г алоэ, корней дудника, ревеня и цитварной куркумы, листа сенны, манны, натуральной камфары, по 5 г мирры и корня девясила, а также 0,2 г шафрана.

Все ингредиенты заливаются 1,5 л водки, настаивается смесь в течение 2 недель, желательно на южном окне и при постоянном взбалтывании.

Курс приема шведской горечи — около 21 дня.

Назначают малые дозы настойки в несколько подходов.

В России шведскую горечь адаптировали под отечественную флору.

Наш рецепт содержит:

— вместо алоэ — полынь обыкновенную (чернобыльник);

— вместо манны — мумие или родиолу розовую;

— вместо куркумы — полынь;

— вместо мирры (ладана) — сосновые почки плюс по 10 г корня лопуха, календулы и марьина корня.

Отыскать предложенное взамен сырье проще, однако принимать данный препарат необходимо только после консультации с врачом.

Процедура омоложения и очищения организма по К. Ниши

Японский профессор К. Ниши предлагает что-то вроде чесночной терапии. Это и неудивительно, поскольку в чесноке наряду с прочим содержатся такие микроэлементы, как алюминий и магний.

Именно от них зависит целостность всех слизистых оболочек организма: желудочно-кишечного тракта, легких, носоглотки, в том числе внутренней оболочки сосудов и слизистой полости сердца.

Рецепт лечебной настойки из чеснока

Очистить чеснок и растереть его для получения 350 г чесночной пасты.

Выложить полученный продукт в стеклянную банку и оставить настаиваться. Обязательно накрыть банку крышкой и темной тканью.

Когда паста отстоится (а это будет заметно по выделению сока), отделить от чесночной массы самую сочную жидкую часть.

Перелить эту жидкость в 500-миллилитровую бутылку. Добавить 200 мл чистого медицинского спирта. Плотно закрыть бутылку и поставить смесь в прохладное место (но не в холодильник).

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Закупоренную бутылку накрыть другим сосудом, полностью спрятав емкость с чесноком.

Через 10–12 дней процедить полученную настойку через плотную льняную ткань, затем налить жидкость в бутылку и спрятать ее еще на 2–3 дня под ту же плотно закрывающуюся емкость.

По истечении срока средство готово.

Схема приема

Любую дозу настойки необходимо смешивать с 50 мл холодного кипяченого молока.

Разрешается заменять молоко любым другим кисломолочным продуктом (кефиром, жидким йогуртом и т. д.).

Принимать средство за 30–40 мин до еды.

С 6-го по 10-й день количество потребляемых капель рекомендуется уменьшать с 15 (в первые дни) до 1 капли.

На 11-й день выпивать за завтраком, обедом и ужином по 25 капель.

Такой схемы нужно придерживаться около 3 месяцев.

Принимать настойку по 25 капель 3 раза в день необходимо, пока она не закончится.

Однако заканчивать ее принимать лучше постепенно, уменьшая дозу в каждый прием на каплю.

Есть и другая схема приема: доходим до 15 капель в прием и плавно уменьшаем до 1 капли, затем повторяем этот цикл.

Главное — регулярность. Не отказывайтесь от приема настойки на половине пути. Эффекта от этого не будет.

Законченная процедура обновляет и омолаживает организм, но проводить ее нельзя чаще чем раз в 3–6 лет. Подобное очищение очень хорошо помогает при лечении сосудов головного мозга.

Очищение организма — комплексная процедура. Для достижения идеального результата необходимо подобрать индивидуальный курс терапии, упражнений и даже полностью отказаться от пищи.

Наилучшим методом очистки организма от шлаков и токсинов признано голодание.

Однако не каждый способен отказаться от пищи, поэтому для нерешительных разработаны специальные краткосрочные курсы голодания. опубликовано econet.ru

© Елена Жукова, из книги « Чистки организма. Лучшие методики»

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