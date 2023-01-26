Тонкая талия за 7 дней: 4 чудесных совета, которые помогут тебе добиться цели

Для того, чтобы уменьшить объем талии, старайся не переедать за ужином, иначе организм не успеет потратить калории и превратит их в жир.

Тонкая талия — заветная мечта большинства женщин, но довольно сложная задача для некоторых из нас, так как от жира, который откладывается в области живота, очень трудно избавиться из-за влияния генетики, обмена веществ и гормонального дисбаланса.

Иногда не помогает даже строгая диета и лишний жир на животе сопротивляется до последнего.

В этой статье мы расскажем тебе о 4 важных и эффективных советах, которые помогут уменьшить объем талии за одну неделю. Тебе придется приложить меньше усилий, чем кажется.

Почему так трудно вернуть талии стройность?

Осиная талия — заветная мечта многих женщин, так как она делает силуэт более женственным и подчеркивает изгиб бедер.

Тем не менее, на талии быстрее всего откладывается жир, даже если в целом ты остаешься худой.

Вот возможные причины лишних сантиметров на талии (кроме генетической предрасположенности):

Гормональный дисбаланс, например, во время менопаузы

Беременность

Пищеварительные расстройства

Медленный обмен веществ

Сидячий образ жизни

Употребление пищи с высоким содержанием сахара и рафинированных продуктов

Чрезмерное потребление алкоголя

Стресс

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Меньше ешь за ужином

Мы чаще всего сильно толстеем именно из-за того, что переедаем во время ужина, и обильное количество пищи моментально сказывается на объеме талии.

Хорошая новость заключается в том, что положительный эффект при изменении пищевых привычек в лучшую сторону (например, если за ужином ты будешь есть меньше или просто ужинать раньше), быстрее всего сказывается также именно на талии.

Некоторые люди утверждают, что не могут рано ужинать из-за своего расписания. Если это и твой случай, попробуй съесть обильный полдник, а на ужин предпочесть что-нибудь легкое.

Также многие говорят, что ужин — это тот прием пищи, за которым собирается вся семья, поэтому им невозможно пожертвовать.

В этом случае отдавай предпочтение легким в приготовлении и для желудка рецептам или выбирай порции поменьше.

Полдник, который ты съешь перед этим, позволит тебе не испытывать сильное чувство голода.

Уже на следующее утро ты заметишь, что талия уменьшилась в объеме. Это наверняка подбодрит тебя, и ты сможешь придерживаться основ правильного питания и в дальнейшем.

Следи за размером порций

Конечно, голодать не нужно, но старайся не есть больше, чем тебе на самом деле нужно, особенно на ужин. Подожди 5-10 минут и чувство голода вскоре исчезнет.

За этот маленький промежуток времени мы обычно съедаем особенно вредные продукты, например, хлеб и сладости.

Один из самых лучших трюков, который позволяет обмануть чувство голода, — принимать полезный для пищеварения травяной настой сразу после еды.Также попробуй тщательно пережевывать пищу и есть медленно.

Ешь больше белка

Ты наверняка слышала о диетах с высоким содержанием белка и о том, какой чудодейственный результат они дают за короткое время. Они и правда действенны, но очень вредны для печени и почек, а также через некоторое время могут дать обратный эффект.

Тем не менее, мы хотим подчеркнуть важность потребления белка животного или растительного происхождения для похудения и уменьшения объема талии.

Чтобы питание было сбалансированным, не забывай и о других продуктах.

Источники животного белка:

Рыба и морепродукты

Яйца

Молочные продукты

Источники растительного белка:

Бобовые

Орехи и семечки

Цельнозерновые продукты

Авокадо

Лучше всего съедать порцию белка во время каждого приема пищи, комбинируя растительные и животные белки и добавляя к ним сырые и приготовленные овощи.

Старайся максимально сократить потребление рафинированной муки и заменяй ее цельнозерновыми продуктами.

Тщательно выбирай жиры

Жиры очень важны для здоровья нашего организма. Как утверждают диетологи, отказываясь от них, мы вредим своему здоровью. Нужно лишь сделать правильный выбор.

Полезные жиры позволяют снизить вес, уменьшить объем талии и предотвратить накопление жира на других частях тела.

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Эти жиры часто используются организмом, чтобы восстановить энергетические затраты.

Не забывай включать в каждый прием пищи доступные полезные продукты, например:

Орехи и семечки

Авокадо

Растительные масла холодного отжима (оливковое, кокосовое, кунжутное, зародышей пшеницы, примулы)

Жирную рыбы

Яичный желток

Молочные продукты, например, йогурт, овечий или козий сыр, гхи. опубликовано econet

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