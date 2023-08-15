Сухое растирание кожи: лимфатический дренаж и улучшении кровообращения

Полезный метод домашнего лечения, дающий хороший эффект в сочетании с применением антицеллюлитного крема или ароматерапии. Рекомендуется при лечении всех видов целлюлита. Улучшает качество кожи.

Полезный метод домашнего лечения, дающий хороший эффект в сочетании с применением антицеллюлитного крема или ароматерапии. Рекомендуется при лечении всех видов целлюлита. Улучшает качество кожи.

Цель сухого растирания кожи заключается в стимулировании лимфатического дренажа и улучшении кровообращения. Суть метода состоит в мягком сухом растирании кожи специальной щеткой, сделанной таким образом, чтобы не натягивать кожу.

Сеанс сухого растирания кожи оставляет приятное ощущение и занимает не более 5—10 минут. Старайтесь выполнять эти сеансы ежедневно, желательно после ванны, когда тело разогрето, его мышцы расслаблены и вы никуда не спешите.

Начинайте растирание с лодыжек и постепенно поднимайтесь вверх к бедрам и ягодицам. Растирание выполняется мягкими обмахивающими движениями. Это очень важно, хотя вы можете испытывать соблазн так врезать по этому целлюлиту, чтобы «разнести его в клочья». Вот этого-то как раз делать нельзя, поскольку можно повредить тончайшие лимфатические и кровеносные сосуды, что будет только на руку вашему целлюлиту.





После растирания аккуратно нанесите на тело антицеллюлитный крем или ароматерапевтический состав. Улучшение функционирования лимфатического дренажа и малого круга кровообращения будет способствовать лечебному действию крема или масла. Сухое растирание кожи улучшает качество и внешний вид кожи и поэтому рекомендуется при лечении всех видов целлюлита.опубликовано econet



"Массаж для всей семьи", Дебора Грейс