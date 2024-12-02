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Как приготовить пирог со шпинатом и баклажанами

Источник: vk.com 02 декабря 2024 5600
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Полюбились мне баклажаны в выпечке, невероятно хорошо они сочетаются с тестом, хотя я их в любом виде люблю...

Как приготовить пирог со шпинатом и баклажанами

Полюбились мне баклажаны в выпечке, невероятно хорошо они сочетаются с тестом, хотя я их в любом виде люблю.

Недавно готовила подобный пирог из песочного теста, было вкусно. А из слоеного вообще шикарно, мужички мои оценили, ушел пирог на ура. Очень рекомендую!

Время приготовления: 50 минут

Порций: 6-8

Ингредиенты:

  • 400 гр слоеного теста
  • 200 гр сыра филадельфия (можно заменить твердым)
  • 200 гр листьев шпината 
  • 1 баклажан
  • 1 яйцо
  • 2 дольки чеснока
  • соль, черный перец
  • оливковое масло 

Как приготовить пирог со шпинатом и баклажанамиКак готовить: 

1. Шпинат хорошо промыть и просушить на бумажных салфетках. Чеснок мелко нарезать и обжарить на подсолнечном масле до золотистого цвета, добавить шпинат, припустить его буквально пару минут, посолить и снять с огня.

2. Баклажаны нарезать кружками и обжарить с двух сторон на сухой сковородке до румяной корочки, посолить, поперчить их. 

3. В миске смешать сыр с яйцом.

4. Тесто раскатать в прямоугольный пласт, края с двух сторон надрезать, оставляя центр пирога целым, выложить на противень, застеленный пергаментом. Вдоль надрезанных краев, по центру, выложить баклажаны, у меня по два кружка в каждом ряду получилось (и еще остались кружочки, я их сверху на пирог положила).

На баклажаны равномерно распределить шпинат, затем сырную смесь и снова баклажаны, если остались. Теперь закрепить концы теста в виде узла, можно смочить руки водой, так прочнее будет и "швы" не разойдутся во время выпекания. 

Также вкусно: Магрибский мусс из баклажанов  

Инвольтини из баклажанов
 

5. Смазать верх пирога оливковым маслом и отправить в предварительно разогретую духовку (температура 180 С) на 30 минут. Есть горячим! Хотя, он вкусный в любом виде.опубликовано econet

Автор: Yulia Litvin

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Источник: https://econet.ru/

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