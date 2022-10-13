Узнать о том, что предан: эмоциональное бремя предательства

Когда люди рассказывают о том, что им изменил партнер, то они часто говорят, что были преданы. Наверное, можно найти довольно много определений, но лично мне кажется наиболее полным это. Предательство – это нарушение социального договора, отказ от выполнения своей ранее взятой на себя социальной роли. Взятие на себя социальной роли, предполагает, что стороны доверяют друг другу, и ожидают выполнение оговоренных ролью условий.

©Noel Oswald

Когда люди рассказывают о том, что им изменил партнер, то они часто говорят, что были преданы.

Наверное, можно найти довольно много определений, но лично мне кажется наиболее полным это. Предательство – это нарушение социального договора, отказ от выполнения своей ранее взятой на себя социальной роли. Взятие на себя социальной роли, предполагает, что стороны доверяют друг другу, и ожидают выполнение оговоренных ролью условий.

Однако, просто отказ от выполнения того или иного набора условностей это еще не все. Предательство предполагает, что действия, отказ от выполнения договора приносят вред пострадавшему в той или иной степени. Предатель действует намеренно против интересов человека или людей, с которым ранее был связан социальными связями.

Это касается не только брачных отношений, но и дружбы, отношений между детьми и родителями, братьями и сестрами, людьми занятыми одним делом, являющимися представителями одной нации, государства и т.п.

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Чтобы несколько упростить, много букв в определении, приведу пример. Вас бросил друг в трудной ситуации (сломали ногу в лесу). Предательство состоит не только в том, что он отказался быть вашим другом в данный период времени.

Его отказ выполнять социальный договор (в обществе предполагается, что друг должен поддержать и помочь в беде) привел к тому, что вы остались в одиночестве в лесу. Вы, т.к. как считали его другом, рассчитывали получить необходимую помощь (доверяли), поставил вас в положение, когда из-за отказа быть другом человек подвергает вас опасности.

Измена партнеру, это не просто чувства к другому человеку или же секс с ним, это еще и разрушение доверия и ожидания партнера, разрушение его социальной роли. А так как социальные роли являются частью я-концепции, то предательство разрушает часть личности партнера.

Что человек чувствует, когда он узнает о том, что предан

1. Шок – человек испытывает кратковременный довольно сильный страх, который проявляется либо в виде оцепенения, либо беспорядочного двигательного возбуждения.

2. Разочарование - краски отношений начинают блекнуть. Человек испытывает чувство фрустрации, обесценивания без потребности что-то немедленно изменить.

3. Переоценка ценностей - часто все в глазах и мыслях пострадавшего переворачивается с ног на голову. То, что раньше нравилось, вызывало теплые чувства в отношениях начинает стремительно разрушаться и превращаться в полную противоположность. Человек осознает, что за демонстрируемыми партнером чувствами стояла ложь.

4. Ревизия прошлого – человек начинает вспоминать, когда это могло произойти. В ответ на эти размышления у человека возникает гнев и вина в разных пропорциях, что зависит от структуры личности. Вина из-за чувства . что не смог в прошлом угадать смену настроения партнера и как-то предотвратить развитие событий. Гнев, от чувства, что с ним поступили несправедливо, пользовались его чувствами и ресурсами в пользу «врага» (любовника партнера).

5. Чувство беспомощности – человек осознает, что нет никакого способа изменить ситуацию. Даже если заставить обманувшего продолжать выполнять его социальную роль, это не восстановит доверие и не восстановит чувство социальной роли в том объеме, который был до предательства.

Далее события могут развиваться по нескольким направлениям

1. Депрессия, которая в первую очередь вызвана тем, что человек имеет довольно сильные разрушения в области своего Я. Например, женщина, которую оставили с детьми чувствует, что ее понимание себя как женщины, как хозяйки, как достойного партнера, хорошей матери и т.п. находятся в довольно нечетком виде и у нее нет ресурсов, чтобы сразу все восстановить. Естественно, что и будущее при таком уровне самооценки не выглядит привлекательным или обещающим что-то определенное. Впереди только проблемы, с которыми она часто не чувствует себя способной справится.

2. Месть – стратегия, используемая для защиты от осознавания различных негативных аспектов нового положения в качестве обманутого. Человек погружается в построение планов мести. Далеко не обязательно что-то будет действительно приводиться к исполнению.

Большинство планов остаются на уровне фантазий, размышлений, желания, чтобы с обидчиком произошло что-то страшное, негативное, чтобы он понял, страдал, раскаивался, вернулся, унижался. Далее в зависимости от ситуации и личности, пострадавшие визуализируют как они будут проявлять свою «милость» к побежденному. На первых порах желание мести играет неплохую защитную роль.

Однако, через какое-то время человеку все равно приходится возвращаться к своему разбитому я, и собирать себя по кусочкам. Не у всех этот шаг удается и не все к этому шагу переходят. Многие застревают в фантазиях на многие годы. Надо сказать, что постоянные мысли о мести не приносят настоящего душевного спокойствия. Постоянное пережевывание злодейств и негатива приводит к деформированию личности, что препятствует развитию новых отношений, и даже простому нормальному функционированию в обществе.

3. Планы по возвращению – тоже защитная стратегия. Иногда она имеет смысл, иногда это просто иррациональное желание вернуть все как было, защитить свое я или восстановить его до прежнего уровня. Часто люди упускают, что отношения уже никогда не будут прежними. Для восстановления доверия нужно будет достаточно серьезно потрудиться обеим сторонам и многое в себе изменить. Не все бывают к этому готовы, поэтому возвращение «блудного попугая» не всегда оканчивается положительно, даже когда попугай действительно возвращается.

4. Жизнь вопреки – по сути, это доказательство предателю, и самому себе, что потеря отношений были не только не болезненными, но и желаемыми. И теперь, после того, как все кончено, пострадавший не только не страдает, но и даже рад и успешен. Иногда эта тактика успешно работает, и человек действительно совершает прорыв. Бывает и так, что все попытки «жить вопреки» направлены на месть предателю. Показать, что его присутствие было не только неважным, но и даже вредным. В последнем случае, если даже пострадавший добивается значительных высот, остается довольно выраженный эмоциональный негативный след.

5. Принятие события и жизнь заново. То, что произошло это часть жизни. Человек, который предал, принимается ушедшим из жизни пострадавшего. Ему дается воля уйти, себе же дается воля продолжать жить. Это не одномоментный, а достаточно длительный процесс, но с точки зрения пользы для психики - это самый лучший вариант.

После предательства создаются благоприятные условия для развития 3-х основных психических расстройства

1. Посттравматическое стрессовое расстройство - проявляется повторяющимся и навязчивым воспроизведением в сознании психотравмирующего события (предательства). При этом испытываемые пострадавшим эмоции превышают по интенсивности те, которые он ощущал в момент собственно травмирующего события. Также характерны повторяющиеся кошмарные сны и флешбеки (насильственное яркое воспоминание о моменте психотравмы) Человек усиленно избегает мыслей, чувств или разговоров, связанных с травмой, а также действий, мест или людей, которые инициируют эти воспоминания.

2. Генерализованное тревожное расстройство - по сути своей, постоянная тревога, которая касается практически всего, что окружает человека. Иногда она бывает на столько выраженной, что пострадавший резко ограничивает свои социальные контакты.

3. Обсессивно-омпульсивное расстройство – навязчивые воспоминания различных событий связанных с жизнью до предательства. Потребность перебирать вещи, совершать различные действия, которые напоминают о хороших или плохих событиях, или же различные ритуалы, чтобы избежать неприятных воспоминаний. Сюда относится так называемый «феномен эмоционального загрязнения».

Он возникает, когда какая-то вещь, предмет или событие бывает связана с предателем. После этого все подобные явления будут нести «неприятный осадочек». Например, ушедший партнер любил какое-то блюдо, или сорт яблок. После его ухода всегда эти предметы будут расцениваться как неприятные и отталкивающие, т.к. они «загрязнены» эмоциями.

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Более того, эмоциональное бремя предательства часто осложняется тем, что жертвы бывают стигматизированы обществом. Эта стигма наносит дополнительный ущерб. Так, например, достаточно распространено мнение , что от нормальных баб\мужиков никто не уходит. Если тебя бросили, ушли к другому или другой, значит ты дефектен, «порченный товар».

Некоторые мужчины выражают мнение, что разведенная женщина (особенно с ребенком), не должна претендовать на многое в этой жизни. Уже и так она должна быть счастлива, что кто-то на нее обращает внимание. Часто женщины действительно стараются не претендовать, лишь бы убежать от клейма «одинокой». И не важно, к кому, лишь бы былО.

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Что означает предательство на энергетическом уровне

В тоже время и мужчина, имеющий ребенка от первого брака, считается «порченым». Если от него ушла жена с ребенком, то значит есть какое то сильное НО (например он имеет проблемы с потенцией или алкоголем). Ребенок от первого брака в глазах будущих невест «недостатком», который будет оттягивать финансы, внимание, а иногда и конкурировать с новой семьей.

Женщины, вышедшие замуж за ранее разведенных мужчин, часто прямо или хитростью настаивают, чтобы муж перестал общаться с ребенком от предыдущего брака. Так как это ставит перед лицом социума не в очень выгодное положение. опубликовано econet.ru

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