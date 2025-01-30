13 тревожных признаков того, что вы едите слишком много сахара

Признаков повышенного сахара в крови достаточно много. Но существуют основные, услышав которые любой врач сразу же достанет глюкометр. Хотите узнать, в норме ли у вас сахар? Читайте далее...

Классическими симптомами высокого уровня сахара в крови является трио: полиурия, полидипсия и полифагия. Если обычным языком, то это чрезмерное мочеиспускание, чрезмерная жажда, чрезмерный голод. Любой врач, который услышит эти жалобы от человека, сразу достанет глюкометр. Однако, часто человек, испытывающий это, не замечает симптомы сразу. Отчасти потому, что они появляются поэтапно и потому, что эти признаки и симптомы не принято отмечать у людей, не страдающих от сахарного диабета или у тех, кто не знает, что болен.

Симптомы высокого уровня сахара в крови

Что же стоит за этими симптомами?

Чрезмерное мочеиспускание

Полиурия является результатом биологической и химической цепной реакции, которая питает сама себя. Она происходит в крови, когда высокие концентрации глюкозы выталкивают внутриклеточную жидкость в кровоток. Таким образом организм пытается уравнять концентрацию глюкозы в крови с концентрацией её в клетках.

Разбавив кровь внутриклеточной жидкостью, организм приводит уровень глюкозы в крови к норме. Первоначально это увеличивает объём жидкости в крови при дегидратации клеток.

Между тем, в почках возникает связанная с этим дисфункция. Всем известно, что почки – это фильтры, которые удаляют отходы и возвращают очищенную жидкость обратно в организм. Возвращение очищенной жидкости, или её реабсорбция, происходит через почечные канальцы, из которых состоят около миллиона нефронов каждой почки.

Однако, когда концентрация глюкозы в жидкости, поступающей в нефроны, превышает норму, способность реабсорбции почечных канальцев блокируется, вызывая тем самым осмотический диурез – выделение большого количества мочи. До тех пор, пока уровень глюкозы не будет нормализован, почечные канальцы не смогут восстановить способность абсорбировать жидкости.

Так происходит двойная цепная реакция. Клетки перекачивают воду в кровоток, а почки, неспособные реабсорбировать эту жидкость во время фильтрации, неконтролируемо выгоняют воду из организма. Результатом является чрезмерное мочеиспускание.

Клиническое определение полиурии – это выход более 2,5 литров мочи в день (нормальный выход – 1,5 литра). Однако, при сильно повышенном сахаре, у человека может наблюдаться выход до 15 литров, что является потерей жидкости, аналогичной той, которую теряют жертвы холеры. В редких случаях при полиурии человек теряет 20-25 литров в день, что составляет примерно половину объёма всей жидкости в организме.

Дегидратирующий эффект полиурии воздействует и на другие проявления высокого сахара в крови.

Чрезмерная жажда

Полидипсия – это ответ на дегидратирующий эффект полиурии. Это попытка организма регидратировать себя. Сигнал жажды в мозг посылают осморецепторы, специализированные клетки гипоталамуса, которые исследуют уровень обезвоживания крови и вызывают у человека желание попить, когда организм обезвожен.

Связь между чрезмерным мочеиспусканием и чрезмерной жаждой часто неверно истолковывается людьми, которые полагают, что полиурия вызвана полидипсией, а не наоборот. Поэтому они и дают себе поблажки, думая о том, что просто слишком много пили в последнее время.

Более того, часто, когда человек испытывает жажду, он пьёт газированные напитки, которые содержат огромное количество сахара, тем самым ещё сильнее усугубляя ситуацию. Он лишь усиливает жажду, а не утоляет её.

Чрезмерный голод

Чрезмерный голод на самом деле вызывается не столько высоким уровнем глюкозы в крови, сколько низким уровнем инсулина. Низкий уровень может означать как абсолютный дефицит инсулина, как при сахарном диабете 1 типа, так и относительный дефицит, как при диабете 2 типа. В любом случае количества инсулина в крови недостаточно для того, чтобы перемещать молекулы глюкозы из кровотока в клетки, где они используются в качестве топлива для клеточных процессов.

Если клетки не получают глюкозу, они начинают отправлять голодные сигналы посредством различных гормонов, среди которых лептин, грелин, орексин. Все эти гормоны говорят гипоталамусу, что организм хочет есть. Клетки не понимают, что на самом деле вокруг них полно глюкозы, она в изобилии есть в кровотоке, но дефицит инсулина делает ее недоступной.

В конечном итоге это приводит к голодным мукам, которые "не видят" глюкозу в крови, а организм снова и снова просит еды.

Теперь перечислим и другие важные симптомы чрезмерного потребления сахара.

Потеря веса

Даже если вы кушаете очень много, если уровень глюкозы в организме хронически повышен, вы всё равно будете терять вес. Этому есть три причины.

Во-первых, потеря жидкости от чрезмерного мочеиспускания приводит к потере вами нескольких килограммов.

Во-вторых, если уровень инсулина слишком низок для метаболизма глюкозы, ваше тело переключится на сжигание жира, чтобы поддерживать клеточный обмен вещества.

В-третьих, большое количество выделяемой мочи содержит очень много глюкозы, которая полна калорий.

Если вы только сейчас обнаружили высокий уровень сахара в крови, а ранее у вас был стабильный вес, и вы не изменяли привычкам в еде, то потеря веса обусловлена именно повышенным уровнем глюкозы.

Известно, что девочки-подростки с диабетом 1 типа манипулируют этим биологическим явлением "с помощью" расстройства пищевого поведения под названием "диабулимия". Они поддерживают свой вес низким, сохраняя высокий уровень глюкозы в крови. Это позволяет им есть больше, удерживая низкий вес тела. Но цена такого поведения – опасные для жизни осложнения.

Инфекции

Клетки нашего тела – это не единственные обитатели микроскопического мира, питающиеся глюкозой. Сахар является также пищей для бактерий и дрожжей.

Инфекции мочеполовых путей могут встречаться у всех людей, но гораздо чаще они обнаруживаются у женщин с диабетом, в их моче в два-три раза чаще находят бактерий.

И бактерии, и дрожжи питаются глюкозой и отлично себя чувствуют в тёплых, тёмных и влажных местах. Хронические инфекции присутствуют у женщин с хронически высоким уровнем глюкозы в крови. Причина проста: большое количество глюкозы даёт дрожжам больше возможностей.

Однако, помимо наличия большого количества глюкозы в моче при долговременном повышенном сахаре происходит повреждение нервных тканей, влияющих на широкий спектр систем организма. Эти повреждения влияют на способность мочевого пузыря полностью опорожняться. В итоге оставшаяся в нём моча – это идеальная культура для роста бактерий.

Кроме того, повышенный сахар замедляет кровообращение, что, в свою очередь, снижает умение лейкоцитов быстро добираться в заражённые места для борьбы с инфекциями.

Медленное заживление порезов и ран

Это происходит из-за того, что нейтрофилы (самый распространённый тип лейкоцитов в арсенале иммунной системы) особенно чувствительны к высоким уровням глюкозы. Высокий уровень сахара в крови удерживает нейтрофилы от прилипания к внутренней оболочке кровеносных сосудов, разрушает хемотаксис (система контроля химических сигналов организма, которая направляет нейтрофилов на место травм или инфекций) и замедляет фагоцитоз (процесс, во время которого клетки захватывают и переваривают твёрдые частицы).

Другим критическим моментом в вопросе заживления ран является объёмы кислорода. Его доставка может быть уменьшена либо периферической нейропатией (повреждением нерва), либо периферическим сосудистым заболеванием. Оба этих состояния случаются при высоком сахаре.

Медленное заживление ран создаёт почву для некоторых самых серьёзных осложнений диабета. Незначительные раны могут прогрессировать до смерти тканей. Тканевой некроз может затем распространиться на кость, что часто приводит к ампутации.

Сухая и зудящая кожа

Менее опасный, но очень неприятный и массово распространённый побочный эффект высокого уровня сахара в крови – это сухая и зудящая кожа.

Первая причина – это чрезмерное мочеиспускание, которое может обезвожить вас до такой степени, что начинают сохнуть кожные покровы.

Вторая причина – это плохое кровообращение. Проблемы с кожей на ногах при повышенном сахаре – это признаки атеросклероза (затвердевание и сужение артерий), очень распространённой болезни у людей с диабетом.

Третья причина – повреждения нервов могут препятствовать нормальной работе потовых желез, влияя на естественные увлажняющие средства кожи, что приводит к её сухости.

Другое состояние кожи, связанное с высоким уровнем глюкозы в крови, называется диабетической дермопатией. Она свойственна лишь больным диабетом и представляет собой круглые или овальные обесцвеченные пятна на коже. Эти места на коже теряют цвет из-за повреждения капилляров вследствие высокого уровня глюкозы. Это заболевание не считается опасным, но оно служит визуальным признаком наличия высокого сахара.

Помутнение зрения

Эта проблема также является результатом дегидратирующего эффекта чрезмерного мочеиспускания. Как вы помните, когда концентрация глюкозы в крови высока, организм пытается разбавить кровь, выталкивая жидкость из клеток в кровоток. Это происходит во всем теле, в том числе и в клетках глаз. Когда защитная оболочка глаза высыхает, она временно деформируется, и глаз теряет умение правильно фокусироваться.

Также высокий уровень сахара может привести к повреждению задней части глаза (ретинопатии), что может в конечном итоге привести к слепоте.

Недавние исследования показали, что к моменту выявления у людей диабета второго типа, у 35 процентов из них уже есть определенная степень ретинопатии.

Головные боли и трудности с концентрацией

Эти проблемы возникают из-за того, что голодающие клетки мозга не могут получить доступ к циркулирующей в крови глюкозе. Наш мозг – это самый большой глюкометр. Он составляет лишь 2 процента от всего организма, но поглощает 25 процентов всей потребляемой человеком глюкозы. И когда клетки мозга испытывают трудности с получением необходимого топлива, они начинают плохо работать.

Это может вызвать проблемы с запоминанием, мышлением и рассуждениями, появляются трудности с сосредоточением внимания на задачах. Головные боли также частый спутник повышенного уровня глюкозы. А всё из-за различных повреждений нервов.

Усталость

Когда уровень глюкозы в крови высок, ваше тело не хранит и не использует её должным образом. Вы не сжигаете энергию эффективно, а клетки не получают топливо, в котором нуждаются. Общий результат – снижение физической энергии на клеточном уровне. Если плюс к этому человек страдает от недостатка сна, то он будет чувствовать себя ещё более уставшим.

Такие изнурённые люди чаще прибегают к употреблению высокоуглеводной пищи для быстрого пополнения энергии, что конечно же только усугубляет ситуацию.

Хронический запор или хроническая диарея

Как запор, так и диарея могут быть вызваны высоким уровнем глюкозы в крови, действующим на разные участки кишечника. Когда под влияние попадает тонкая кишка результатом является диарея, толстая кишка – запор.

Две кишки обладают разными функциями. Работа тонкой кишки заключается в поглощении питательных веществ из переваренной пищи, а работа толстой кишки – это поглощение воды из трудноперевариваемых отходов.

Когда невропатия из-за повышенного уровня глюкозы влияет на энтеральные нервы (система управления кишечником) в тонком кишечнике, результатом может быть дисфункция в подвижности, приводящая к задержке опорожнения в толстую кишку. Это вызывает стагнацию жидкостей в тонкой кишке, способствуя бактериальному разрастанию, которое вызывает вздутие живота и диарею. Диарея верный спутник 22 процентов людей с диабетом.

Подобным образом повреждение нервов может замедлить движение отходов по толстому кишечнику. Медленно движущиеся отходы обезвоживаются, что приводит к запорам. "Эффект" может быть усилен, если человек принимает некоторые лекарства, особенно наркотические обезболивающие или антидепрессанты.

Эректильная дисфункция

Эректильная дисфункция – это общий побочный эффект высокого уровня глюкозы в крови, и примерно половина мужчин с диабетом в возрасте старше 50 лет испытывают это.

Здоровая эрекция – это здоровые нервы, здоровый кровоток и правильный баланс гормонов. «Центр действия» пениса – это кавернозные сосуды, состоящие из губчатой ткани. Чтобы произошла эрекция особые сигналы заставляют кровеносные сосуды, снабжающие кавернозные сосуды, так расширяться, чтобы кровоток в них увеличился.

Когда губчатая ткань насыщается кровью, она сталкивается с внешней оболочкой эластичной ткани, которая «закрывает» сосуды-камеры. Это временно отключает вены, позволяя эрекции стабилизироваться.

Высокий уровень сахара тремя способами влияет на эрекцию: гормональным, сосудистым и неврологическим.

На гормональном уровне лишний сахар мешает выработке оксида азота, что вызывает гормональную цепную реакцию, расслабляющую сосуды и позволяющую кавернозной системе наполнится кровью.

лишний сахар мешает выработке оксида азота, что вызывает гормональную цепную реакцию, расслабляющую сосуды и позволяющую кавернозной системе наполнится кровью. На сосудистом уровне лишний сахар очень опасен для кровеносных сосудов, так как он снижает способность артерий расширяться.

лишний сахар очень опасен для кровеносных сосудов, так как он снижает способность артерий расширяться. Аналогичным образом нервные повреждения влияют как на ощущение, так и на нервные сигналы, участвующие в процессе эрекции.

Еще сильнее усугубляет ситуацию тот факт, что есть общие лекарственные препараты, которые способствуют эректильной дисфункции. Это многие таблетки от высокого давления, а также некоторые антидепрессанты, которые мешают расширению кровеносных сосудов.

Поскольку как высокое кровяное давление, так и депрессия часто сопровождают диабет, то больные мужчины принимают один или несколько таких препаратов.

Раздражительность

Доказано, что высокий уровень сахара в крови вызывает депрессию и отрицательно влияет на способность человека быстро мыслить и принимать решения.

Эксперты относительно этого вопроса не пришли к единому мнению. Одна теория говорит, что так как мозг зависит от постоянного потребления глюкозы для работы, изменения ее концентрации быстро влияет на церебральную функцию. Другая теория склоняется к тому, что всему виной скорость "проводимости" мозгового нерва. Приверженцы третьей теории говорят, что всё из-за сложных отношений между малоизвестными гормонами и белками.опубликовано econet

Перевод Баландина Е. А.

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