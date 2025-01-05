Эта мощная стимулирующая и омолаживающая процедура просто незаменима для тех кому за 40

Масляный массаж – мощная стимулирующая, тонизирующая, очистительная и омолаживающая процедура. Она чрезвычайно полезна людям в любом возрасте, а особенно, когда вам уже за сорок.

Масляный массаж – мощная стимулирующая, тонизирующая, очистительная и омолаживающая процедура. Она чрезвычайно полезна людям в любом возрасте, а особенно, когда вам уже за сорок.

Масляный массаж замедляет и корректирует процесс старения, увеличивает продолжительность жизни, нормализует сон, обменные процессы в коже и деятельность всех внутренних органов, устраняет застойные явления в организме и даже обостряет зрение.

Его всеобъемлющее действие обусловлено тем, что в процессе массажа стимулируются биологически активные точки, расположенные по всей поверхности кожных покровов, а через них – внутренние органы и организм в целом. Такое воздействие полезно и для самой кожи. Масла, глубоко проникая в поры кожи, смягчают ее и делают более эластичной. Кроме того, выделяющиеся в процессе массажа шлаки, удаляются затем вместе с маслом при мытье.

Самомассаж рекомендуется выполнять ежедневно курсами по две недели. Но, если следовать принципам медицинской астрологии и аюрведической медицины, лучше проводить эту процедуру в периоды наивысшей чувствительности организма, а именно – в течение 4-6 недель на выбор вокруг дат: 15 марта, 15 июня, 15 октября в любое время в течение 6-го и 12-го месяцев от дня вашего рождения в дни перед новолунием или полнолунием и после них, а также в дни вашего рождения.

" Самомассаж с маслом не рекомендуется делать при повышенной температуре "

Масло для массажа зимой должно быть теплым, а летом – холодным. Летом желательно использовать оливковое и подсолнечное масло, а зимой – арахисовое, кунжутное, горчичное, кукурузное, миндальное. Приготовить масло для массажа просто: налейте в стеклянную банку 1 литр выбранного вами масла и нагревайте его на водяной бане в течениие 20 минут после закипания воды. Затем охладите масло и налейте примерно 50 мл (3 столовые ложки) в плоскую посуду, например, в блюдце.

Смочите в масле пальцы и активно помассируйте кисти рук и запястья. Вновь смочите пальцы, нанесите масло на волосистую часть головы и втирайте его круговыми движениями ладоней до появления ощущения тепла. Корни волос должны быть обильно смочены маслом.

Далее, нанесите масло на лицо и шею. Помассируйте лицо, затем шею по всей ее длине. Обмакивая пальцы в масло, массируйте стопы и каждый палец на ногах. В последнюю очередь хорошенько разотрите предплечья, плечи, грудь, спину, живот, область таза, бедра и голени. В процессе массажа тело должно разогреться и немного покраснеть.

Завершив процедуру, смойте масло под душем, используя туалетное мыло или гель. Осушая тело махровым полотенцем, не стремитесь полностью снять все масло. Эффект от процедуры будет сильнее, если после масляного массажа и теплого душа, вы обольетесь холодной водой, но делайте это быстро, чтобы не переохладиться!

Самомассаж с маслом не рекомендуется делать при повышенной температуре, при любых расстройствах желудка и кишечника, при чрезмерном весе (в 2-3 раза выше нормы). Не полезен он и людям, склонным к перееданию.

Если вам по каким-то причинам неудобно делать массаж утром, можно выбрать другое время, но проводить его следует не ранее, чем через 2 часа после последнего приема пищи и не позднее, чем за 2 часа до сна, так как массаж действует тонизирующее. Перед сном можно помассировать ступни – эта процедура успокаивает. Вы можете не делать массаж всего тела, а массировать только руки, шею, грудь и стопы.

После массажа вы будете чувствовать тепло, бодрость. К вам вернется давно забытое ощущение здорового тела. Заметные изменения, связанные с гармонизацией обменных процессов и лечебными свойствами этой процедуры будут заметны в организме после 2-3 недель регулярного массажа.

Данный массаж можно делать как самостоятельно, так и с помощью партнера (партнерши). Рекомендую использовать масла оливковое, миндальное или изготовленное из виноградных косточек. Для расслабляющего эффекта (а также в качестве ароматерапии) добавьте несколько капель лавандового масла.

1. Расположите руки по обе стороны лица у основания шеи; затем выполните медленные поглаживания вверх, по направлению ко лбу.

2. Ласкающими движениями помассируйте область под подбородком. Руки двигаются попеременно вверх, движения – скользящее похлопывание.

3. Расположите на середине лба большие пальцы, затем медленно двигайте их по направлению к вискам.

4. Ребрами ладоней, касаясь лба только мизинцами, нежно потрите кожу лица между бровями (выполняя как бы пилящие движения).

5. Разместите средние пальцы под надбровными дугами. Слегка надавите по направлению вверх.

Повторите манипуляции, двигаясь к вискам, но не заходя за внешние края бровей.

В данной технике будьте предельно осторожными, чтобы не растянуть кожу, которая в этих местах особенно уязвима.

6. Выполните плавные, медленные круговые движения вокруг подбородка.

7. Найдите на лице с обеих сторон жевательные мышцы и постарайтесь расслабить их, выполняя вокруг них круговые движения подушечками пальцев.

8. Нежными движениями помассируйте мочки ушей и кожу за ними (это поможет избавиться от кругов под глазами).

В конце закройте ладонями глаза, передавая им тепло своих рук и на несколько минут постарайтесь расслабить все мышцы лица.опубликовано econet

Использованные материалы: Юта Рутгер. "Восточный массаж как фактор удовольствия"

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