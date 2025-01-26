Конвертики из запеченного перца с халуми

Обычно перец разрезают пополам, внутрь кладут сыр и так запекают. Мы же предлагаем более изящную версию – конвертики...
Запеченный перец с халуми очень популярен на Кипре. Обычно перец разрезают пополам, внутрь кладут сыр и так запекают. Мы же предлагаем более изящную версию – конвертики.
И пусть вас не пугает кажущаяся сложность процесса: готовится закуска довольно быстро.
Такие же конвертики можно сделать из цукини или баклажанов.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Перец чили разрежьте вдоль и удалите семена, мелко нарежьте.
2. У маслин выньте косточки и нашинкуйте соломкой. Натрите цедру лимона, выжмите сок.
3. Сладкий перец запеките в духовке. Он должен быть достаточно мягким, чтобы в него завернуть сыр, но держать форму – не расползаться.
4. Снимите с перца кожицу. Сделайте один надрез и раскройте перец. Удалите семена и перегородки, обрежьте снизу и сверху так, чтобы получился прямоугольник.
5. Разрежьте халуми на 4 куска. Положите каждый в центр полоски из перца. Полейте лимонным соком, посыпьте цедрой, чили, маслинами и орегано.
6. Оберните перцы вокруг сыра и обвяжите кухонным шпагатом. Жарьте конверты на гриле с двух сторон, 5 мин., пока перец не зарумянится, а сыр не начнет плавиться.опубликовано econet
Готовим с любовью, econet! Приятного аппетита!
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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