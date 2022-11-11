Внимание рефлюкс! Возможно и вы страдаете этим пищеварительным расстройством

Гастроэзофагеальный рефлюкс может быть делом привычным или же редким явлением, но в любом случае такое состояние можно предотвратить, если придерживаться здорового питания и избегать стресса...

Такое пищеварительное расстройство, как гастроэзофагеальный рефлюкс, становится все более и более распространенным в современном обществе. Оно характеризуется чувством жжения и сильным дискомфортом в области желудка и пищевода. Почти всегда симптомы появляются после еды или питья.

И, возможно, вы тоже страдаете от рефлюкса (или, как его еще называют, гастроэзофагиальной рефлюксной болезни), просто не догадываетесь об этом.

В сегодняшней статье мы поговорим о симптомах такого состояния и некоторых натуральных средствах, способных его облегчить.

Что такое «гастроэзофагиальный рефлюкс»?

Для того, чтобы понять, в чем заключается данная пищеварительная проблема, достаточно посмотреть на слова, из которых состоит название заболевания. Слово «рефлюкс» обозначает «возвращение». В здоровом организме после еды начинается пищеварительный процесс, он осуществляется посредством мышц и кислот. В этот момент «ворота», расположенные на входе в желудок, закрываются, чтобы его раздражающие жидкости не попадали в пищевод (где им совсем не место).

Однако при рефлюксе полного закрытия не происходит, из-за чего желудочный сок и даже часть пищи возвращаются обратно, поднимаются вверх по пищеводу.

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Чтобы представить себе это более отчетливо, вспомните, что вы чувствуете при рвоте. Появляется ощущение жжения в груди и кислотный привкус во рту. Все это происходит именно потому, что еда возвращается обратно вместе с желудочным соком.

И если такое состояние человек испытывает несколько раз в месяц или даже в неделю, то речь идет именно о гастроэзофагиальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).

Из-за чего возникает ГЭРБ?

Причины данной проблемы, которая возникает непосредственно после еды (неважно, обильной или не очень), могут быть следующими:

Хиатальная грыжа (грыжа пищеводного отверстия диафрагмы), которая давит на верхнюю часть желудка и ослабляет пищеводный сфинктер («ворота»), в результате чего жидкости из желудка могут подниматься вверх.

Прием некоторых лекарственных препаратов, среди которых аспирин, антихолинергики, различные блокаторы высокого кровяного давления, бронхолитики и допамин. Каждое из этих средств оказывает определенное действие на желудок и пищевод.

«Вредные» привычки и неправильное питание, то есть слишком обильная еда или постоянные перекусы между приемами пищи, острые блюда, фаст фуд или полуфабрикаты.

Беременность. Очень многие женщины сталкиваются с данной проблемой только в период беременности, когда вес плода уже достаточно значительный и оказывает давление на желудок, из-за чего опять же приоткрывается «дверь», ведущая в пищевод. Однако здесь все равно следует быть внимательными к себе и не допустить, чтобы проблема осталась с вами и после родов.

Избыточный вес. Здесь ситуация несколько схожая с периодом беременности. Только в данном случае на желудок давят съеденная пища и брюшной жир, что заставляет часть еды вместе с кислотными соками подниматься обратно в пищевод.

Перенапряжение и стресс, а также повышенное беспокойство, нервозность и пр. Такие эмоциональные состояния тоже как ни странно могут привести к тому, что желудок становится тугим и упругим, а часть его содержимого попадает в пищевод.

Наиболее распространенные симптомы гастроэзофагиального рефлюкса таковы:

Ощущение жжения и боль в груди (изжога)

Регургитация (срыгивание, когда еда попадает обратно в ротовую полость)

Затруднения при глотании

Боль в области грудной клетки (не путать с болью при инфаркте миокарда)

Отрыжка

Чувство тяжести после приема пищи

Тошнота

Икота

Неприятные ощущения в горле (гортани и глотке)

Кашель по ночам

Бронхостеноз

Внутренние кровотечения

Анемия

Как можно вылечить рефлюкс при помощи натуральных средств?

Вы наверняка догадались, что в данном случае очень важно следовать здоровому образу жизни, особенно когда дело касается еды. Поэтому желательно отказаться от следующих напитков и продуктов питания:

Кофе

Сладкие газированные напитки

Шоколад

Кетчуп

Алкоголь

Уксус

Животные жиры (колбасные изделия)

Острые приправы

Горчица

Черный перец

Перец чили

Молоко и молочные продукты

Облегчить состояние при рефлюксе или даже предотвратить его появление помогут следующие рекомендации:

Никакой физической активности после приема пищи (лучше всего отдыхать сидя или в крайнем случае немного прогуляться).

Не ложиться сразу после еды.

Не наклоняться вниз после еды.

Не носить тяжести после обеда или ужина.

Не есть слишком быстро.

Тщательно пережевывать пищу.

Не разговаривать и, тем более, не вступать в жаркие споры во время еды.

Не есть, если вы злы, подавлены или сильно расстроены.

Не курить.

Стараться ужинать пораньше и чем-нибудь легким.

Не носить ремни или сильно обтягивающую, узкую в области живота одежду.

Стараться придерживаться правильного питания в целом (в идеале — диеты для снижения веса).

Заниматься йогой, практиковать медитации.

Из чего составить рацион при ГЭРБ

Теперь, зная список «запрещенных продуктов», перейдем к тому, что же все-таки можно:

Салаты из свежих овощей

Натуральные соки

Растительное молоко (рисовое, овсяное, миндальное)

Пробиотики и кисломолочные продукты (йогурты и кефир)

Пчелиный мед

Орехи (желательно измельченные)

Травяные чаи и настои ( особенно из окопника, руты, горечавки)

Кардамон

Имбирь

Вода

Базилик

Натуральные средства для лечения рефлюкса

Итак, вы уже знаете, что можно кушать при данной пищеварительной проблеме, а что нежелательно.

Наконец, хотим порекомендовать вам следующие домашние средства, которые помогут облегчить состояние:

Яблочный уксус

Разведите одну столовую ложку (15 мл) яблочного уксуса в стакане воды (200 мл) и выпейте перед едой. Это успокоит желудок и облегчит пищеварение.

Это средство будет эффективным и после еды, действие будет практически мгновенным.

Пищевая сода

Этот продукт имеет целый ряд преимуществ для нашего здоровья (и не только).

Здесь же нам важно то, что сода является натуральным антацидом, то есть средством, которое способно справиться с болями в желудке, гастритом и, собственно, рефлюксом.

Для этого просто разведите одну столовую ложку соды в стакане воды и выпейте как можно скорее (по-возможности до того, как начнут появляться пузырьки).

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Сок алоэ вера

У вас дома до сих пор нет алоэ вера? Стоит срочно это исправить. Ведь это одно из наиболее мощных и эффективных натуральных средств при болях различного характера. И при рефлюксе сок алоэ вера принесет значительное облегчение.

Просто разведите сок или гель из одного листа алоэ вера (примерно 30 мл) в половине стакане воды (100 мл) и выпейте при появлении первых симптомов недомогания.опубликовано econet.ru

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