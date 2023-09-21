Интересные факты о недыхательных функциях дыхательной системы

Значительна доля легких в общей теплопродукции и теплоотдаче организма. А сколь важна такая функция аппарата дыхания, как звуковыражение! Ведь люди говорят, поют и играют на духовых инструментах во время выдоха. Вздыхание, зевота, свист, крик и другие виды звуковыражения производятся видоизмененными сокращениями дыхательных или выдыхательных мышц.

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Все переживания человека легко наблюдаются по характерному изменению дыхания. На самом деле, объективное проявление радости или веселья — смех, есть не что иное, как быстро следующие друг за другом короткие, порывистые выдыхания. Рыдание является, наоборот, быстро повторяющимися отрывистыми и короткими вдыханиями, производимыми в основном энергичными сокращениями диафрагмы. И пьем мы с помощью дыхательных движений.

Одновременно с легким вдохом вследствие разрежения воздуха (понижения его давления в полости рта) поднесенная к губам жидкость под давлением воздуха извне поступает в рот. В оболочке носовой полости заложены чувствительные окончания нервов, которые реагируют на пахучие и раздражающие летучие вещества, примешивающиеся к вдыхаемому воздуху.

Таким путем человек различает запахи. И это не только предохраняет дыхательный аппарат от возможного попадания в дыхательные пути вредных и ядовитых газообразных веществ, но и способствует вкусовой чувствительности, помогая различать приятные и зловонные (дурно пахнущие) пищевые продукты.

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Кроме того, дыхание через нос оказывает большое влияние на весь организм в целом. Уместно напомнить, что длительное прекращение носового дыхания, например, у детей в результате заболевания носа и глотки, нередко сопровождается выраженными нарушениями жизнедеятельности, включая умственную отсталость.

Итак, обеспечение клеток кислородом и удаление избытка углекислого газа являются главным, но не единственным назначением системы дыхания, которая в различных звеньях связана с другими функциональными системами организма. опубликовано econet

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