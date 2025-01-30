Медовый скраб для идеальной кожи лица

Мед сегодня очень активно применятся и в косметологии, в качестве масок и скрабов, этот полезнейший продукт способствует выводу токсиновиз кожи, улучшает ее цвет, выравнивает поверхность, способствует омоложению.

Мед — один из самых ценный продуктов природы, его полезные свойства уже не раз были доказаны учеными, а все любители данного лакомства регулярно замечают улучшения в самочувствии и общем состоянии организма. Несмотря на свою долгую историю, все возможности данного продукта не изучены до конца, а способы применения меда только продолжают расширяться.

Огромное количество микроэлементов, витаминов и других ферментов, которые восстанавливают все процессы организма, укрепляют иммунную систему, способствуют нашему здоровью и красоте содержатся в этом продукте.

Мед сегодня очень активно применятся и в косметологии, в качестве масок и скрабов, этот полезнейший продукт способствует выводу токсиновиз кожи, улучшает ее цвет, выравнивает поверхность, способствует омоложению.

Скрабы с медом для сухого типа кожи:

1. Необходимо нанести на кожу лица смесь из одной столовой ложки жидкого мёда, одной ложки смеси «Геркулес» и одной ложки свежего молока. После нанесения скраба нужно массировать лицо мягкими круговыми движениями около минуты, после чего смыть теплой водой.

2. Для приготовления этого рецепта Вам понадобиться: одна столовая ложка качественного оливкового масла, одна чайная ложечка меда, чайная ложечка сахара и масло из виноградных косточек. Тщательно смешайте сахарный песок, масло и мёд. После этого добавьте пять капель масла из косточек винограда. Втирайте скраб в кожу лица около двух минут массажными движениями, после чего смойте его остатки теплой водой.

3. Смешайте пол столовой ложки жидкого мёда, чайную ложечку сметаны, половину ложки качественного оливкового масла и две чайных ложечки натурального молотого кофе. Нанесите скраб на лицо, помассируйте несколько минут, а затем смойте смесь тёплой водой.

Медовые скрабы для жирной кожи:

1. Для приготовления следующего скраба нужно растопить одну столовую ложку мёда на водяной бане. После того, как мёд немного остынет, Вам следует добавить столовую ложку пшеничных отрубей и чайную ложечку свежего лимонного сока. Приготовленным по этому рецепту скрабом массируйте лицо около пяти минут. После массажа нужно умыться тёплой водой.

2. Подогрейте столовую ложку мёда на пару и добавьте в немного остывший мёд, измельченный в кофемолке рис. Разбавьте смесь кипячёной водой и нанесите на кожу лица массажными движениями. Через пять минут смойте остатки скраба тёплой водой.

Медовый скраб для комбинированной кожи:

1. Необходимо тщательно смешать жидкий мёд – 1 столовая ложка и оливковое масло – одна чайная ложечка. Полученной смесью массируйте лицо около трёх минут, а затем смойте скраб водой.

2. Берем пол ложки свежего мёда, ложку сухого молока, пол ложки косметической глины (голубой или зелёной), пол ложечки морской соли и три – четыре капли эфирного масла жожоба. Применение: смочите щепотку смеси водой и массируйте круговыми движениями лицо.опубликовано econet

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