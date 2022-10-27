4 секрета: Что колени могут рассказать о здоровье всего организма

Если у тебя болят колени — это повод для беспокойства. При этом не имеет значения, сколько тебе лет. Возможно, что проблема заключается не в костях и мускулатуре, а в суставах. Когда у нас начинают болеть колени, это можно рассматривать как своеобразный сигнал нашего организма о том, что с ним не все в порядке. Возможно, у тебя появились проблемы со здоровьем, симптомы которых проявляются именно в этой области твоего тела.

Если у тебя болят колени — это повод для беспокойства. При этом не имеет значения, сколько тебе лет. Возможно, что проблема заключается не в костях и мускулатуре, а в суставах.

Когда у нас начинают болеть колени, это можно рассматривать как своеобразный сигнал нашего организма о том, что с ним не все в порядке. Возможно, у тебя появились проблемы со здоровьем, симптомы которых проявляются именно в этой области твоего тела.

Вероятно, ты подумаешь, что стоит выпить пару таблеток, перестать посещать спортивный зал, избегать ходьбы по лестнице, и проблема решиться сама по себе. Может быть, поначалу ты и почувствуешь облегчение, а боли отступят.

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Но не стоит доверять этому затишью — если не предпринять более серьёзных мер, болезненные ощущения вновь дадут о себе знать.

Как только ты вернёшься к привычному образу жизни, вернуться и боли в коленях.

Итак, о чем бы нам поведали наши колени, если бы могли говорить?

1. Не поднимайся по лестнице!

Порой наши колени настойчиво требуют избегать лестниц. Если во время подъема ты испытываешь сильные боли, это может свидетельствовать об износе суставов.

Также боли в коленях могут быть вызваны следующими причинами:

Врожденные патологии

Перенесённые травмы

Нарушения обмена веществ

Боли в коленях при подъёме по лестнице могут быть первым признаком остеоартроза — заболевания, поражающего коленный сустав.

Остеоартроз является хроническим заболеванием. Иными словами, боли в суставах могут носить продолжительный характер.

Остеоартроз сопровождается отеком и припухлостью коленей, ощущением жара в указанной области. При этом ограничивается подвижность коленного сустава у пациента.

Для того, чтобы избежать дальнейшего развития заболевания, рекомендуется избегать чрезмерных нагрузок на суставы и повторяющихся движений.

Из-за чего развивается остеоартроз? Важную роль в развитии этого заболевания играют следующие факторы:

Возраст: остеоартроз часто развивается у людей среднего и пожилого возраста.

Наследственность: люди, страдающие искривлением ног, больше предрасположены к развитию заболевания.

Вес: лишний вес вызывает повышенную нагрузку на коленные суставы, из-за чего они быстрее изнашиваются.

Перенесённые травмы: повреждения, полученные во время занятий спортом, или другие травмы могут спровоцировать у человека развитие остеоартроза в будущем.

Повышенная нагрузка на колени: частые приседания, подъем тяжёлых предметов, долговременное нахождение на ногах во время работы.

2. Услышала странный хруст?

Если ты услышала странный хруст в коленях, возможно, речь идёт о смещении мениска. С такой травмой часто сталкиваются спортсмены таких видов спорта, как регби и американский футбол.

Если у человека происходит смещение мениска, колено перестаёт работать должным образом, и для решения проблемы пациенту требуется хирургическая операция.

Мениски представляют собой суставные диски, имеющие форму буквы С. Они расположены между бедренной и большеберцовой костями и надколенником.

Их роль заключается в стабилизации колена. Также они амортизируют физические импульсы, воздействующие на кости.

Если у тебя произошло смешение мениска, необходимо обездвижить колено. Для этого нужно наложить штангу и зафиксировать её бинтом.

Это позволит избежать случайных движений, которые могут нанеси более серьёзный вред тканям и мускулатуре. Проконсультируйся у своего лечащего врача и поинтересуйся у него, какие методы обездвиживания колена ему кажутся более предпочтительными в твоём случае.

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3. Онемение коленей

Ишиас может вызывать онемение и покалывание в задней части коленей.

В данной случае речь идёт не столько о заболевании, сколько о воспалении седалищного нерва, который начинается в области поясницы и опускается вниз по задней части каждой ноги. Воспаление этого нерва вызывает острую боль. Она настолько сильная, что человек не может двигаться.

Если тебя беспокоят подобные ощущения, обратись за консультацией к своему врачу. Скорее всего, он порекомендует тебе прикладывать горячие или холодные компрессы на проблемную область. Это поможет успокоить воспаление.

Очень важно соблюдать определённую последовательность: в первые 48-72 часа необходимо прикладывать холодный, а уже затем — горячий компресс.

Самое главное — не волнуйся! При грамотном лечении и правильно подобранной физиотерапии ишиас быстро проходит. Но в будущем эта проблема может вновь вернуться.

4. Жар в коленях

Жар и боли в задней части коленей может появляться не только из-за ишиаса, но и из-за образования тромбов.

Оно может быть вызвано следующими факторами:

Полнота. Если ты страдаешь лишним весом и тебя начали беспокоить боли в коленях, очень важно начать вести более активный образ жизни. Например, совершать пешие прогулки.

Менопауза

Переломы костей

Падение

Несчастный случай

Беременность

Долговременное нахождение в одной и той же позе. Так, если на работе тебе приходится на протяжении нескольких часов сидеть за столом, время от времени необходимо вставать и разминаться. Можешь немного походить или выполнить несколько упражнений на растяжку мышц.

Если тебе предстоит провести несколько часов сидя в самолёте или автомобиле, очень важно не забывать периодически двигать ногами, разминая мускулы ног.

Ощущение жара и боли в задней части колена — сигнал образования тромбов.

Как известно, тромбы могут таить в себе смертельную опасность для человека. В некоторых случаях людям приходится принимать специальные медицинские препараты, препятствующие образованию тромбов.

Безусловно, любое лечение медикаментами должно проводиться под наблюдением врача. Не занимайся самолечением.

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Tеперь, когда тебе стало немного больше известно о заболеваниях, вызывающих боли в коленях, будет гораздо легче выявить их причину иподобрать вместе с медицинским специалистом наиболее подходящее лечение.

Итак, что бы тебе рассказали твои колени, если бы могли говорить? Возможно, ты нашла объяснение своим проблемам в нашей сегодняшней статье.

Но это вовсе не означает, что стоит пренебрегать визитом к врачу. Ведь только он сможет поставить тебе точный диагноз.опубликовано econet.ru

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