Простой тест для определения состояния здоровья позвоночника

Простой тест на возможные проблемы с позвоночником. 1. Прощупайте свой позвоночник. Эта процедура: - болезненна 2, - слегка болезненна 1, - безболезненна 0.
Простой тест на возможные проблемы с позвоночником.
1. Прощупайте свой позвоночник. Эта процедура:
- болезненна - 2
- слегка болезненна - 1
- безболезненна - 0
2. Прощупайте свои надплечные мышцы. Мышцы
- напряжены - 2
- слегка напряжены - 1
- мягкие - 0
3. Из положения стоя попробуйте достать кончиками пальцев рук пола. Упражнение -выполняется:
- легко - 0
- с трудом - 2
- при выполнении возникает боль в позвоночнике - 3
4. В положении сидя на полу, попробуйте достать лбом коленей. При этом возникает
- натяжение в подколенных областях - 1
- боль в спине - 3
- нет неприятных ощущений - 0
5. Сцепите руки за спиной (одна рука через плечо, вторая снизу).
- не достал- 2
- руки касаются пальцами - 1
- руки сцепляются - 0
6. Лежа на спине, согните ноги под прямым углом в коленных и тазобедренных суставах, не прижимая, их друг к другу. Постарайтесь удержать, как можно дольше.
- удерживаю как угодно долго - 0
- устают обе ноги - 1
- устает одна нога - 3
- боль в пояснице - 2
7. Попробуйте взять в рот суставы согнутых пальцев кисти.
- помещается менее двух пальцев - 3
- только два пальца - 2
- три пальца и больше - 0
8. Достаньте подбородком надплечья (не поднимая плеч).
- не достаю 3
- достаю, но движение болезненно 2
- достаю легко 0
РЕЗУЛЬТАТЫ:
0-3 баллов
Ваш позвоночник здоров и нуждается только в профилактических мероприятиях: ежедневная гимнастика, сбалансированное питание, поддержание эмоционального комфорта.
баллов 3-15
Патологические изменения в позвоночнике тревожны. Вам необходимо пройти лечебно - восстановительный курс.
Более 15 баллов
Ваш позвоночник в критическом состоянии. Необходимо срочно пройти курс лечения.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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