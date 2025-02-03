Простой тест для определения состояния здоровья позвоночника

Простой тест на возможные проблемы с позвоночником. 1. Прощупайте свой позвоночник. Эта процедура: - болезненна 2, - слегка болезненна 1, - безболезненна 0.

Простой тест на возможные проблемы с позвоночником.

1. Прощупайте свой позвоночник. Эта процедура:



- болезненна - 2

- слегка болезненна - 1

- безболезненна - 0

2. Прощупайте свои надплечные мышцы. Мышцы

- напряжены - 2

- слегка напряжены - 1

- мягкие - 0

3. Из положения стоя попробуйте достать кончиками пальцев рук пола. Упражнение -выполняется:

- легко - 0

- с трудом - 2

- при выполнении возникает боль в позвоночнике - 3

4. В положении сидя на полу, попробуйте достать лбом коленей. При этом возникает

- натяжение в подколенных областях - 1

- боль в спине - 3

- нет неприятных ощущений - 0

5. Сцепите руки за спиной (одна рука через плечо, вторая снизу).

- не достал- 2

- руки касаются пальцами - 1

- руки сцепляются - 0

6. Лежа на спине, согните ноги под прямым углом в коленных и тазобедренных суставах, не прижимая, их друг к другу. Постарайтесь удержать, как можно дольше.

- удерживаю как угодно долго - 0

- устают обе ноги - 1

- устает одна нога - 3

- боль в пояснице - 2

7. Попробуйте взять в рот суставы согнутых пальцев кисти.

- помещается менее двух пальцев - 3

- только два пальца - 2

- три пальца и больше - 0

8. Достаньте подбородком надплечья (не поднимая плеч).

- не достаю 3

- достаю, но движение болезненно 2

- достаю легко 0

РЕЗУЛЬТАТЫ:

0-3 баллов

Ваш позвоночник здоров и нуждается только в профилактических мероприятиях: ежедневная гимнастика, сбалансированное питание, поддержание эмоционального комфорта.

баллов 3-15

Патологические изменения в позвоночнике тревожны. Вам необходимо пройти лечебно - восстановительный курс.

Более 15 баллов

Ваш позвоночник в критическом состоянии. Необходимо срочно пройти курс лечения.опубликовано econet

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