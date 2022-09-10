Гормональный дисбаланс: 10 симптомов, на которые следует обратить внимание

Любой гормональный дисбаланс может привести к развитию серьезных заболеваний и проблем со здоровьем, которые снижают качество нашей жизни.Гормональная активность очень важна для нашего здоровья, так как гормоны регулируют такие важные процессы, как, в частности, рост и развитие человека, обмен веществ и сексуальное поведение.

Гормоны контролируют многие физические и психологические изменения, через которые мы проходим на протяжении своей жизни.

Многие гормональные расстройства не удостаиваются лечения, потому что их симптомы идентичны симптомам очень распространенных недомоганий. Вот почему очень важно знать, какие симптомы могут указывать на гормональный дисбаланс в организме.

10 тревожных признаков нарушений в работе гормональной системы.

Резкое увеличение веса

Если ты постоянно толстеешь необъяснимым образом, скорее всего, это связано с высоким содержанием жиров и сахара в твоем рационе.

Иногда люди придерживаются правильного питания, но не могут похудеть из-за гормональных проблем.

Высокий уровень кортизола, так называемого гормона стресса, может привести к тому, что в разных частях тела будет накапливаться жир.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Бессонница

На нарушения сна могут влиять многие факторы и привычки, но они также часто связаны с нарушениями гормональной активности в организме.

В этом случае лучше всего начать принимать лекарства. которые стимулируют выработку гормонов мелатонина и серотонина.

Многие эксперты также советуют заняться йогой и употреблять в пищу продукты, богатые триптофаном, который повышает качество сна.

Хронический стресс

Постоянные перемены настроения и стресс мешают правильной работе надпочечников и перегружают их, из-за чего выделение прогестерона и других жизненно важных гормонов снижается.

Придерживайся диеты с высоким содержанием триптофана и начни делать упражнения на расслабление, которые помогут решить эту проблему.

Избыточное потоотделение

Женщины во время менопаузы могут страдать от ночных приливов и повышенного потоотделения из-за снижения производства эстрогена в организме.

С этой проблемой также можно столкнуться в юном возрасте из-за гормонального дисбаланса и неправильного питания.

Очень важно употреблять в пищу продукты, богатые фитоэстрогенами и изофлавонами, которые помогают уменьшить проявления этого неприятного симптома.

Снижение либидо

Андроген — это гормон, который вырабатывается и у женщин, и у мужчин для контроля сексуального желания.

Снижение его уровня в организме может привести к потере либидо и таким симптомам, как сухость слизистой влагалища.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Усталость

После бессонной ночи или из-за неправильного питания усталость — это обычное дело в современной жизни.

Стоит начать беспокоиться, если ты чувствуешь постоянную усталость безо всякой видимой причины. Это связано с повышением в крови уровня гормона кортизола и снижением гормональной активности, которая позволяет нам оставаться энергичными.

Постоянное чувство голода

Беспокойство из-за шоколадок и постоянное чувство голода несмотря на то, что ты нормально питаешься, — это явные индикаторы гормонального дисбаланса.

Это может быть связано с дисфункцией щитовидной железы и снижением уровня гормонов, которые регулируют функции обмена веществ.

В других случаях лучше всего сократить потребление молочных продуктов, сахара и других продуктов, богатых веществами -стимуляторами.

Депрессия

Приступы депрессии нужно тщательно анализировать, так как она может быть напрямую связана с резкими гормональными изменениями.

Когда доказано, что происхождение депрессии неклиническое, рекомендуют увеличить потребление питательных веществ, чтобы стимулировать гормональную активность в организме и поднять себе настроение.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

Пищеварительные расстройства

Регулируют работу желудочно-кишечного тракта три гормона: гастрин, секретин и холецистокинин.

Они улучшают пищеварение, предотвращают развитие воспалительных процессов и отвечают за правильное усвоение питательных веществ.

Если их работа нарушена, ты можешь страдать от боли в животе, воспаления и других распространенных пищеварительных расстройств.

Выпадение волос

Колебания уровня гормонов тестостерона, дегидротестостерона и гормона щитовидной железы может привести к избыточному выпадению волос.

Если никакое лечение не дает положительного эффекта, лучше всего проконсультироваться с врачом и проверить уровень этих гормонов в организме.

Как мы уже говорили выше, наше тело всегда посылает нам отчетливые сигналы о том, что что-то не в порядке.

Несмотря на то, что нам кажется, что все эти проблемы абсолютно нормальны и не требуют лечения, лучше все-таки проконсультироваться с врачом, ведь только он сможет поставить правильный диагноз и определить степень серьезности проблемы. опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet