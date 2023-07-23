5 признаков, что ваше тело нуждается в витаминах

На сегодняшний день, распространение различных диет, в сочетании с неправильным образом жизни, приводит к частому и довольно серьезному дефициту минеральных веществ и витаминов, которые просто необходимы нашему телу для жизни. Мы собрали пять признаков такого дефицита и подробно написали, что нужно делать в каждом конкретном случае.

Трещины в уголках рта

Что нужно: железо, цинк, витамины В3, В2 и В12.

Дефицит этих витаминов возникает, чаще всего, у вегетарианцев. Тело не получает достаточное количество железа и цинка. Исправить эту беду очень просто. Нужно, всего лишь, начать употреблять мясо птицы, лосось, тунец, яйца, устрицы и моллюски.

Подойдут и арахис, бобовые, чечевица. Всасывание железа усиливается витамином С, который также помогает бороться с инфекцией, поэтому совместите эти продукты с такими овощами, как брокколи, красный перец и цветная капуста.

Акнеподобные шишки на руках и бедрах

Что нужно: незаменимые жирные кислоты и витамины А и D.

Сократите потребление трансжиров и повысьте концентрацию здоровых жиров. Сосредоточьте рацион на больших количествах лосося и сардин, орехв, как грецких, так и миндальных.

Для получения витамина А, добавьте сюда зелень и овощи — морковь, сладкий картофель и красный перец. Это даст телу бета-каротин, из которого оно добудет витамин А.

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Красные высыпания на лице, выпадение волос

Что нужно: биотин

Биотин (В7) известен также как главный витамин для волос. В то время как наше тело сохраняет запасы жирорастворимых витаминов А, D, Е, К, большинство витаминов группы В нужно постоянно пополнять. Ешьте больше лосося, авокадо, грибы, цветной капусты, сои, орехов, малины, бананов и приготовленных яиц.

Покалывание и онемение конечностей

Что нужно: витамины B9, В6, В12

Эта проблема непосредственно связана с переферическими нервами, окончания которых подходят к коже. Указанные выше симптомы могут быть объединены тревогой, депрессией, усталостью и гормональным дисбалансом. Ешьте больше шпината, спаржи, свеклы, фасоли и грейпфрутов. Включите, также, в свой рацион яйца, осьминогов, мидии, моллюсков, устриц и мясо птицы.