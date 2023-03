Как за 2 дня выучить то, на что обычно уходит полгода

Чтобы до­стичь своих целей, нужно иметь вы­со­кую мо­ти­ва­цию. И, как по­ка­зы­ва­ют ис­сле­до­ва­ния, самое глав­ное для мо­ти­ва­ции — ясно пред­став­лять себе, чего имен­но ты хо­чешь до­бить­ся. Если вы не вполне по­ни­ма­е­те, ради чего что-то де­ла­е­те, слож­но по­лу­чить необ­хо­ди­мую мо­ти­ва­цию

Чтобы до­стичь своих целей, нужно иметь вы­со­кую мо­ти­ва­цию. И, как по­ка­зы­ва­ют ис­сле­до­ва­ния, самое глав­ное для мо­ти­ва­ции — ясно пред­став­лять себе, чего имен­но ты хо­чешь до­бить­ся. Если вы не вполне по­ни­ма­е­те, ради чего что-то де­ла­е­те, слож­но по­лу­чить необ­хо­ди­мую мо­ти­ва­цию.

Вот по­че­му мы порой снова и снова от­кла­ды­ва­ем такие, ка­за­лось бы, про­стые за­да­чи, как от­прав­ка факса — ино­гда на целые ме­ся­цы. Вы не вполне ясно пред­став­ля­е­те, зачем это де­лать, а по­то­му ни­че­го и не де­ла­е­те — пока вам не при­дет­ся или пока не ста­нет слиш­ком позд­но.

Чув­ству­е­те связь?

К со­жа­ле­нию, имен­но из-за неспо­соб­но­сти ясно пред­ста­вить цель мно­гие в итоге от­ка­зы­ва­ют­ся от своей мечты. Ро­берт Бра­улт, автор книги «Общие мысли на обыч­ные темы» (of Round Up the Usual Subjects), ска­зал: «Нам не дают до­бить­ся наших целей не пре­пят­ствия, а то, что путь к менее ам­би­ци­оз­ной цели может быть куда оче­вид­нее».

По­ду­май­те об этом: вы так хо­ти­те ясно пред­став­лять, куда идете, что го­то­вы от­ка­зать­ся от более вы­со­ких устрем­ле­ний про­сто по­то­му, что путь к ним менее оче­ви­ден.

Когда вы пы­та­е­тесь до­бить­ся че­го-то дей­стви­тель­но важ­но­го, вы обыч­но хо­ро­шо по­ни­ма­е­те, зачем, но редко пред­став­ля­е­те, как.

Путь к до­сти­же­нию ваших целей да­ле­ко не оче­ви­ден. Вы по­ня­тия не име­е­те, как со­би­ра­е­тесь сде­лать то, что хо­ти­те сде­лать. По мне­нию неко­то­рых уче­ных, страх перед неиз­вест­ным может быть ос­но­вой всех дру­гих стра­хов и фобий. И ради того, чтобы из­бе­жать неиз­вест­но­сти, боль­шин­ство от­ка­зы­ва­ет­ся от своей мечты.

Принять неизвестность

«Опас­ное это дело, Фродо, вы­хо­дить за порог: стоит сту­пить на до­ро­гу и, если дашь волю ногам, неиз­вест­но куда тебя за­не­сет», — Дж. Р. Р. Тол­кин

Какие эмо­ции вы ис­пы­ты­ва­е­те, столк­нув­шись с неиз­вест­ным? Боль­шин­ство людей вос­при­ни­ма­ют неиз­вест­ное как угро­зу. Это можно на­звать низ­кой то­ле­рант­но­стью к неопре­де­лен­но­сти. Од­на­ко бы­ва­ют и люди, более от­кры­тые для неиз­вест­но­сти.

Ис­сле­до­ва­те­ли об­на­ру­жи­ли лю­бо­пыт­ный факт: дети, как пра­ви­ло, более то­ле­рант­ны к неиз­вест­но­сти, чем взрос­лые. Они часто охот­нее при­ни­ма­ют неопре­де­лен­ные усло­вия — си­ту­а­ции, когда ве­ро­ят­ность вы­иг­ры­ша или про­иг­ры­ша неиз­вест­на. Но чем стар­ше вы ста­но­ви­тесь, тем на­деж­нее стрем­ле­ние к ста­биль­но­сти и без­опас­но­сти за­пи­ра­ет вас в зоне ком­фор­та.

Ис­сле­до­ва­ния по­ка­за­ли, что чем боль­ше вы удо­вле­тво­ре­ны своей ра­бо­той, тем выше будет ваша тер­пи­мость к неиз­вест­но­му. Дру­ги­ми сло­ва­ми, если вы лю­би­те свою ра­бо­ту и ве­ри­те в то, что де­ла­е­те, вы легко спра­ви­тесь с эмо­ци­о­наль­ным дис­ком­фор­том неиз­вест­но­сти. Билл Уолш, быв­ший глав­ный тре­нер фут­боль­но­го клуба «Сан-Фран­цис­ко Форти Най­нерс», го­во­рил: «Если у вас до­ста­точ­но силь­ное „зачем“, вы вы­яс­ни­те, „как“».

Стараться прояснить ситуацию как можно быстрее

Ну что ж, с одним мы опре­де­ли­лись. Если вы хо­ти­те до­стичь ве­ли­ких целей, ваш путь будет неяс­ным и ту­ман­ным. Эмо­ци­о­наль­ная по­треб­ность в яс­но­сти и страх перед неиз­вест­ным за­став­ля­ет людей от­ка­зы­вать­ся от своей мечты во имя более при­зем­лен­ных вещей.

Ясное по­ни­ма­ние цели очень важно для мо­ти­ва­ции. Сле­до­ва­тель­но, чтобы найти мо­ти­ва­цию, ко­то­рая будет вести вас к вашей мечте, вам нужна яс­ность. Од­на­ко это не зна­чит, что вам нужно рас­пла­ни­ро­вать каж­дый свой шаг до са­мо­го конца — такое невоз­мож­но. До­ста­точ­но иметь план на один или два шага впе­ред.

Если вы на­хо­ди­тесь на этапе 1, а ваше цель — до­стичь этапа 50, все, что вам нужно — найти до­ста­точ­но ин­фор­ма­ции и под­держ­ки, чтобы до­брать­ся до этапа 3 или 4. Ко­неч­но, после этого вам по­на­до­бит­ся даль­ней­ший план, но на те­ку­щем этапе вы по­ня­тия не име­е­те, каким он будет, по­то­му что еще даже не пред­став­ля­е­те, какой имен­но ин­фор­ма­ции вам не хва­та­ет. Когда вы пе­рей­де­те на сле­ду­ю­щий этап, смо­же­те более четко сфор­му­ли­ро­вать свои во­про­сы. Вы смо­же­те лучше оце­нить, кто может по­мочь вам до­брать­ся до эта­пов 5, 6, 7 или 8. То, что по­мо­га­ло вам рань­ше, не обя­за­тель­но будет по­лез­ным и даль­ше.

Счи­тай­те, что от­пра­ви­лись на по­ис­ки со­кро­вищ, и ищете улики и карты по пути. Имен­но так вы­гля­дит по­го­ня за меч­той.

Вот в каком на­прав­ле­нии вам стоит на­чать дви­гать­ся прямо сей­час:

1. Четкие опорные пункты (благодаря которым вы действительно будете понимать, что делать)

2. Жесткий и быстрый график

3. Правильные инструменты и системы

4. Структура поддержки

Если вы обес­пе­чи­ли себе эти че­ты­ре фак­то­ра, вам хва­тит яс­но­сти — и, как след­ствие, мо­ти­ва­ции, — чтобы дви­гать­ся впе­ред. Вы бу­де­те тя­нуть­ся, расти и стре­мить­ся к ре­зуль­та­ту, пока дру­гие будут в па­ни­ке пы­тать­ся охва­тить рас­сто­я­ние между эта­па­ми 1 и 50. Но пока они бо­ят­ся войти в лес, вы про­кла­ды­ва­е­те свой путь через де­ре­вья — и до­воль­но скоро ока­же­тесь на дру­гой сто­роне.

Я из­ло­жу здесь самый эф­фек­тив­ный из из­вест­ных мне спо­со­бов по­лу­чить до­ста­точ­но яс­но­сти, чтобы обес­пе­чить себе по­сто­ян­ное дви­же­ние впе­ред.

Целенаправленное обучение

«Где муд­рость, ко­то­рую мы по­те­ря­ли в море зна­нии? Где зна­ния, ко­то­рые мы по­те­ря­ли в по­то­ке ин­фор­ма­ции?» — Т. С. Элиот

Если вы хо­ти­те че­му-то на­учить­ся, вам нужна цель. Я ра­бо­таю тре­не­ром для ру­ко­во­ди­те­лей, и меня все­гда удив­ля­ет, как часто люди ищут со­ве­та, не зная, чего они хотят. Я не могу при­ни­мать ре­ше­ния за них, точно так же, как никто не может при­ни­мать ре­ше­ния за меня. Но если ко мне об­ра­ща­ют­ся по очень кон­крет­ной при­чине, и ясно, что я — имен­но тот, кто спо­со­бен по­мочь им до­брать­ся из точки А в точку Б, все про­хо­дит за­ме­ча­тель­но.

Когда вы зна­е­те, чему хо­ти­те на­учить­ся, вам легко найти того, кто смо­жет вам по­мочь. Дар­рен Харди, автор книги «Со­во­куп­ный ре­зуль­тат» (The Compound Effect), писал: «Ни­ко­гда не со­ве­туй­тесь с кем-то, с кем не хо­те­ли бы по­ме­нять­ся ме­ста­ми».

Толь­ко вы мо­же­те опре­де­лить на­прав­ле­ние ва­ше­го обу­че­ния. Ис­сле­до­ва­ния по­ка­за­ли, что чем са­мо­сто­я­тель­нее про­хо­дит про­цесс обу­че­ния, тем силь­нее вы бу­де­те им удо­вле­тво­ре­ны. По­это­му новые зна­ния долж­ны четко со­от­но­сить­ся с ва­ши­ми ин­те­ре­са­ми и це­ля­ми. Аль­берт Эйн­штейн го­во­рил: «Луч­ший спо­соб узнать как можно боль­ше — де­лать что-то с таким удо­воль­стви­ем, чтобы время ле­те­ло неза­мет­но».

Контекстно-ориентированное обучение

Мно­гие об­ра­ща­ли вни­ма­ние на то, как эф­фек­тив­но цер­ковь мор­мо­нов обу­ча­ет своих мо­ло­дых мис­си­о­не­ров го­во­рить на ино­стран­ных язы­ках. Юноши или де­вуш­ки 18−19 лет по­сту­па­ют в «Мис­си­о­нер­ские учеб­ные цен­тры» (МУЦ), ко­то­рые боль­ше по­хо­жи на тру­до­вой ла­герь с углуб­лен­ным изу­че­ни­ем ино­стран­но­го языка.

Сту­ден­ты МУЦ за несколь­ко недель осва­и­ва­ют язык лучше, чем боль­шин­ство сту­ден­тов кол­ле­джа за три или че­ты­ре года. Мно­гие уни­вер­си­те­ты при­ме­ня­ют ме­то­ды МУЦ в своих язы­ко­вых про­грам­мах. Армия США уже несколь­ко де­сят­ков лет со­труд­ни­ча­ет с МУЦ, чтобы по­нять, как обу­чать своих сол­дат с той же эф­фек­тив­но­стью. По­это­му бри­га­да ар­мей­ской раз­мет­ки, ба­зи­ру­ю­ща­я­ся в штате Юта, ак­тив­но при­вле­ка­ет в свои ряды быв­ших мор­мон­ских мис­си­о­не­ров.

Какие же ме­то­ды ис­поль­зу­ют­ся в МУЦ?

В первую оче­редь, МУЦ при­ме­ня­ют метод, ко­то­рый на­зы­ва­ет­ся «кон­текст­но-ори­ен­ти­ро­ван­ное обу­че­ние». Сту­ден­ты на­чи­на­ют с про­сто­го по­вто­ре­ния фраз и ра­бо­ты над про­из­но­ше­ни­ем. Когда у них на­чи­на­ет по­лу­чать­ся, их раз­би­ва­ют на груп­пы по двое, чтобы от­ра­бо­тать ис­поль­зо­ва­ние этих фраз в ходе ро­ле­вой игры. Ро­ле­вые игры со­став­ля­ют при­мер­но 70% обу­че­ния в МУЦ, а пре­по­да­ва­те­ли толь­ко на­блю­да­ют за про­цес­сом, чтобы вме­шать­ся, когда это будет необ­хо­ди­мо.

Си­сте­ма про­ста:

1. Изучить концепцию

2. Практиковаться и использовать эту концепцию в приближенных к реальным условиям

3. Получить обратную связь

4. Повторить

5. Получить обратную связь

Уче­ные про­ве­ли ин­те­рес­ное ис­сле­до­ва­ние вли­я­ния ро­ле­вых игр на са­мо­иден­ти­фи­ка­цию за­стен­чи­вых под­рост­ков. Одна груп­па под­рост­ков изу­ча­ла ма­те­ри­ал на ос­но­ве тра­ди­ци­он­но­го дис­кус­си­он­но­го под­хо­да, тогда как в дру­гой обу­че­ние про­во­ди­лось через ро­ле­вые игры. У чле­нов вто­рой груп­пы были от­ме­че­ны зна­чи­тель­ные по­ло­жи­тель­ные из­ме­не­ния в са­мо­оцен­ке, что су­ще­ствен­но ска­за­лось на их даль­ней­шем по­ве­де­нии.

В нашем циф­ро­вом мире обу­че­ние с по­мо­щью мо­де­лей, по­вто­ря­ю­щих си­ту­а­ции из ре­аль­но­сти, ста­но­вит­ся все более по­пу­ляр­ным. Кроме того, ис­сле­до­ва­ние по­ка­за­ло, что важ­ное зна­че­ние для эф­фек­тив­но­го обу­че­ния имеет по­лу­че­ние по­сле­до­ва­тель­ной об­рат­ной связи.

Как применять контекстно-ориентированное обучение

«Если вы хо­ти­те до­бить­ся устой­чи­вых из­ме­не­ний, вы долж­ны от­ка­зать­ся от мысли, что „пы­та­е­тесь“ че­го-то до­бить­ся. Вы долж­ны твер­до ре­шить, что на­ме­ре­ны до­бить­ся наи­луч­ше­го ре­зуль­та­та. Боль­шин­ство людей не про­дви­га­ют­ся даль­ше лю­би­тель­ско­го уров­ня. Они го­во­рят: „Я хотел бы из­ме­нить свое тело“ или „Я хотел бы сде­лать свои от­но­ше­ния лучше“. Им не хва­та­ет де­таль­но­го плана, ко­то­ро­му они могли бы сле­до­вать», — Тони Роб­бинс

В этой ста­тье под обу­че­ни­ем я по­ни­маю устой­чи­вое из­ме­не­ние мыш­ле­ния и/или по­ве­де­ния. Дру­ги­ми сло­ва­ми, ис­тин­ное обу­че­ние под­ра­зу­ме­ва­ет из­ме­не­ние ва­ше­го спо­со­ба ду­мать и дей­ство­вать. Про­стое за­по­ми­на­ние ин­фор­ма­ции — это не обу­че­ние. Если вы хо­ти­те на­учить­ся че­му-то быст­ро, вам нужно пол­но­стью по­гру­зить­ся в дело и немед­лен­но пре­тво­рять в жизнь то, чему вы на­учи­лись.

К при­ме­ру, самый быст­рый спо­соб вы­учить ис­пан­ский язык — ока­зать­ся в ис­пан­ском окру­же­нии. Ко­неч­но, если вы бу­де­те учить слова по кар­точ­кам по 15 минут в день, в конце кон­цов вы тоже до­бье­тесь ре­зуль­та­та. Но за несколь­ко дней пол­но­го по­гру­же­ния вы узна­е­те боль­ше, чем за ме­ся­цы «лю­би­тель­ских» по­пы­ток.

Вам нужно до­ста­точ­но ясно пред­став­лять цель, чтобы иметь вы­со­кую мо­ти­ва­цию для дви­же­ния впе­ред. Чем яснее вы ви­ди­те путь, ле­жа­щий перед вами, тем выше будет ваша мо­ти­ва­ция идти по этому пути. Не нужно пы­тать­ся ис­кус­ствен­но под­нять свой бо­е­вой дух — до­ста­точ­но четко опре­де­лить сле­ду­ю­щие несколь­ко шагов.

1. Найти учителя

«Когда уче­ник готов, при­хо­дит учи­тель. Когда уче­ник дей­стви­тель­но готов, учи­тель ухо­дит»

Если от «игры на мел­ко­во­дье» вы пе­ре­хо­ди­те к пол­но­му по­гру­же­нию, вы хо­ти­те учить­ся по-на­сто­я­ще­му быст­ро. По­это­му вам будет нужен учи­тель. Кто-то, кто по­мо­жет сде­лать сле­ду­ю­щие несколь­ко шагов. Воз­мож­но, вашим учи­те­лем ста­нет книга или он­лайн-курс — а может, и ре­аль­ный че­ло­век. В по­след­нем слу­чае вы смо­же­те по­лу­чать немед­лен­ную и адек­ват­ную об­рат­ную связь и пря­мые от­ве­ты на во­про­сы.

Недав­но я нанял пре­по­да­ва­те­ля, чтобы изу­чить про­грамм­ное обес­пе­че­ние для моего биз­не­са в ин­тер­не­те. Мне, ко­неч­но, было нужно пол­ное по­гру­же­ние, но ока­за­лось, что он живет в семи часах езды от меня. Так что я по­ехал к нему домой и про­вел там два дня. Я спал у него на ди­ване в джин­сах и фут­бол­ке. За эти два дня я узнал боль­ше, чем мог бы узнать за пол­го­да са­мо­сто­я­тель­но­го изу­че­ния.

Мой учи­тель был рядом, я мог за­да­вать ему во­про­сы. Он объ­яс­нял мне все о нуж­ных мне про­грам­мах, рисуя на доске при­ме­ры и схему спе­ци­аль­но для меня. Объ­яс­нив кон­цеп­цию и от­ве­тив на во­про­сы, он немед­лен­но за­став­лял меня при­ме­нить по­лу­чен­ные зна­ния на прак­ти­ке. Это по­мог­ло вы­явить все про­бе­лы в моем по­ни­ма­нии.

В конце кон­цов, вся раз­ни­ца между зна­ни­ем и по­ни­ма­ни­ем сво­дит­ся к спо­соб­но­сти при­ме­нить име­ю­щу­ю­ся ин­фор­ма­цию. По­это­му На­по­ле­он Хилл ска­зал: «Зна­ние — это толь­ко обе­ща­ние силы. Оно ста­но­вит­ся силой тогда — и если — когда ор­га­ни­зо­ва­но в чет­кий план дей­ствий».

2. Повторять, пока изученное не станет бессознательным

Пока я пы­тал­ся при­ме­нить то, что толь­ко что узнал, мой учи­тель на­блю­дал со сто­ро­ны. Он поз­во­лил мне по­чув­ство­вать, как тя­же­ло вспом­нить, что он толь­ко что по­ка­зал. В пер­вый раз по­пыт­ка сде­лать что-то са­мо­му от­ня­ла много вре­ме­ни и сил. Но мы де­ла­ли это снова, и снова, и снова.

По­сте­пен­но я стал по­ни­мать, что делаю, и при­об­рел уве­рен­ность в себе. Обу­че­ние че­му-то но­во­му — пол­но­стью во­прос па­мя­ти и на­вы­ков ее ис­поль­зо­ва­ния. Вна­ча­ле пре­фрон­таль­ная кора ва­ше­го го­лов­но­го мозга — где хра­нит­ся ра­бо­чая (или крат­ко­сроч­ная) па­мять — дей­стви­тель­но изо всех сил ра­бо­та­ет над за­да­чей.

Но когда вы при­об­ре­та­е­те опыт, пре­фрон­таль­ная кора вы­хо­дит из игры. Ее ак­тив­ность па­да­ет на целых 90%. Как толь­ко это про­изой­дет, вы смо­же­те дей­ство­вать ав­то­ма­ти­че­ски, а ваше со­зна­ние по­лу­чит воз­мож­ность со­сре­до­то­чить­ся на дру­гих вещах. Этот уро­вень овла­де­ния на­вы­ком на­зы­ва­ет­ся ав­то­ма­тиз­мом, и до­стичь его можно с по­мо­щью ме­то­да, ко­то­рый пси­хо­ло­ги на­зы­ва­ют свер­хо­бу­че­ни­ем.

Про­цесс раз­ви­тия на­вы­ка до ав­то­ма­тиз­ма вклю­ча­ет в себя че­ты­ре этапа:

1. Тщательное повторение небольшого объема информации. Например, если вы играете в баскетбол, вам может понадобиться снова и снова повторять один и тот же бросок. Ключевой момент здесь в том, чтобы продолжать повторы, даже когда у вас начнет получаться.

2. Постепенное усложнение тренировки. Освоив навык, нужно последовательно усложнять задачу, пока она снова не станет слишком сложной. Тогда стоит отступить к последнему уровню сложности, с которым вы можете справиться — верхней границы ваших нынешних способностей.

3. Добавьте ограничения по времени. Например, некоторые преподаватели математики просят учеников работать над сложными проблемами, постоянно сокращая время, отведенное на поиск решения. Это, во-первых, заставляет вас работать быстрее, а во-вторых, отвлекает часть вашей рабочей памяти, которой приходится следить за ходом времени.

4. Тренируйтесь с увеличением нагрузки на память — то есть попробуйте решать задачу, держа в уме что-то еще. Смысл в том, чтобы намеренно отвлекать свое внимание от процесса обучения.

Так вы де­ла­е­те свое по­ни­ма­ние во­про­са более те­ку­чим и гиб­ким. Вы долж­ны на­учить­ся при­ме­нять по­лу­чен­ные зна­ния в раз­лич­ных кон­текстах и ​​для раз­ных целей. Таким об­ра­зом вы го­то­ви­те свои на­вы­ки для ис­поль­зо­ва­ния в ре­аль­ном мире.

3. Установите конкретные цели с четким графиком их достижения

«Неиз­беж­ное мыш­ле­ние — это уме­ние ду­мать и дей­ство­вать так, как будто успех уже пред­ре­шен, по­то­му что вы со­зда­ли все усло­вия для того, чтобы это про­изо­шло», — Эбен Паган

Когда «обу­че­ние» за­вер­ше­но, вы долж­ны при­ме­нить свои на­вы­ки в ре­аль­ных усло­ви­ях. Для этого вы мо­же­те по­ста­вить ам­би­ци­оз­ные цели, для до­сти­же­ния ко­то­рых при­дет­ся ис­поль­зо­вать при­об­ре­тен­ные зна­ния. Перед тем, как я по­ки­нул дом сво­е­го учи­те­ля, мы вме­сте при­ду­ма­ли несколь­ко таких целей.

Хотя все они ка­за­лись очень се­рьез­ны­ми, я был уве­рен, что смогу до­стичь их, по­то­му что те­перь я ясно видел путь. На то, чтобы сде­лать это, у меня было три ме­ся­ца. Когда срок по­дой­дет к концу, я дол­жен был вер­нуть­ся в дом сво­е­го учи­те­ля для до­пол­ни­тель­ной под­го­тов­ки. Мы от­ме­ти­ли это в наших ка­лен­да­рях Google, и я за­ра­нее за­пла­тил ему за наше сле­ду­ю­щее учеб­ное по­гру­же­ние.

4. Отслеживание и отчетность

«Когда про­из­во­ди­тель­ность из­ме­ря­ет­ся, про­из­во­ди­тель­ность рас­тет. Когда про­из­во­ди­тель­ность из­ме­ря­ет­ся, а ре­зуль­та­ты из­ме­ре­ний со­об­ща­ют­ся, она рас­тет еще быст­рее», — Томас С. Мон­сон

Ясное по­ни­ма­ние цели со­зда­ет мо­ти­ва­цию.

От­сле­жи­ва­ние со­зда­ет по­ни­ма­ние.

От­чет­ность со­зда­ет от­вет­ствен­ность.

Эти фак­то­ры по­мо­гут вам быст­ро до­бить­ся успе­ха.

Если вы не от­сле­жи­ва­е­те свое по­ве­де­ние, вы несо­мнен­но справ­ля­е­тесь с по­все­днев­ны­ми за­да­ча­ми хуже, чем ду­ма­е­те. На­при­мер, боль­шин­ство людей по­ня­тия не имеют, куда де­ва­ют­ся их день­ги, по­то­му что не от­сле­жи­ва­ют свои рас­хо­ды. Со­глас­но од­но­му ис­сле­до­ва­нию, са­мо­ре­гу­ли­ро­ва­ние — это пси­хо­ло­ги­че­ский про­цесс, ко­то­рый об­на­ру­жи­ва­ет несо­от­вет­ствие между ва­ши­ми це­ля­ми и вашим по­ве­де­ни­ем. Это спо­соб быст­ро при­об­ре­сти мо­ти­ва­цию, ко­то­рая по­мо­жет вам до­бить­ся же­ла­е­мо­го.

Са­мо­ре­гу­ли­ро­ва­ние дей­ству­ет в трех на­прав­ле­ни­ях:

Самоконтроль помогает определить, насколько хорошо вы в справляетесь с текущими задачами.

Самооценка помогает определить, насколько хороши ваши результаты в сравнении с вашими целями.

Самореакция помогает определить, насколько ваши мысли и чувства соответствуют вашим целям. Когда вы недовольны своими результатами, самореакция помогает перераспределить ваши мотивационные ресурсы.

Ис­сле­до­ва­ния по­ка­за­ли, что от­чет­ность не толь­ко поз­во­ля­ет лучше справ­лять­ся с пла­ни­ро­ва­ни­ем, но и по­вы­ша­ет общую про­из­во­ди­тель­ность. Когда вы ко­му-то от­чи­ты­ва­е­тесь о ре­зуль­та­тах, осо­бен­но тому, кого вы ува­жа­е­те, это ста­но­вит­ся до­пол­ни­тель­ным мо­ти­ви­ру­ю­щим фак­то­ром.

Вывод

Стрем­ле­ние до­стичь ам­би­ци­оз­ных целей не так про­сто под­дер­жи­вать. Боль­шин­ство от­ка­зы­ва­ет­ся от своей мечты ради более мел­ких целей, путь к ко­то­рым оче­вид­нее.

Если вы хо­ти­те ре­а­ли­зо­вать свои ве­ли­кие цели быст­ро, нужно на­учить­ся ясно ви­деть свой путь хотя бы на несколь­ко шагов впе­ред. Луч­ший спо­соб сде­лать это — кон­текст­но-ори­ен­ти­ро­ван­ное обу­че­ние с пол­ным по­гру­же­ни­ем.

Это Вам будет интересно:

20 жестких жизненных истин, которые никто не хочет признавать

Нами управляют паразиты. Буквально

Чем даль­ше вы спо­соб­ны ви­деть ясно, тем сме­лее могут быть ваши цели. Чтобы вы могли до­стичь этих целей, необ­хо­ди­мо еже­днев­но от­сле­жи­вать свое по­ве­де­ние и вы­стро­ить чет­кую си­сте­му от­чет­но­сти.

Все дело в усло­ви­ях. Со­здав усло­вия для по­вы­ше­ния своей эф­фек­тив­но­сти, вы сде­ла­е­те до­сти­же­ние своей цели неиз­беж­ным.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet