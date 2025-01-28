Рецепты долголетия

Практические и понятные рецепты, собранные Савелием Кашницким во время поисковых экспедиций и бесед с известными целителями

Практические и понятные рецепты, собранные Савелием Кашницким во время поисковых экспедиций и бесед с известными целителями.

Золотые рецепты народной медицины

Для лечения псориаза

К литру отвара коры дуба добавить настойку прополиса. Отвар дубовой коры можно приготовить из расчета 1 часть коры на 5 частей воды и добавить к стакану отвара 1 ч. ложку 30-40%-ной спиртовой настойки прополиса. Полученную смесь используют для ножных ванночек, предварительно наполовину разбавив ее кипяченой водой и доведя температуру смеси до 35-38 градусов. Продолжительность процедуры 20 минут. Курс лечения 10-15 дней.

Для лечения грибковых заболеваний

Для лечения грибковых заболеваний рекомендуется использовать 50%-ную прополисную мазь, приготовленную на растительном масле при слабом кипячении, или прополис, растворенный в 90%-ном спирте до консистенции мази. Мазь наносят на очаги поражения тонким слоем, покрывая вощеной бумагой. Исчезновение грибков происходит, как правило, в течение 15 суток.

Для лечения грибковых заболеваний, а также ожогов, долго незаживающих ран можно приготовить 5%-ную, 10%-ную и 20%-ную прополисные мази на основе подсолнечного масла. Прополисные мази можно делать также на сливочном и оливковом масле. Хорошо замешивать прополис и на меду.

Способ приготовления мази: измельченный в мелкую крошку при минусовой температуре прополис высыпать в подогретое до 60 ° С масло и размешивать в течение 7-10 минут, повышая температуру еще градусов на пять. Затем процедить через марлю в стеклянную посуду и плотно закрыть. После остывания мазь готова.

Утром и вечером прополисную мазь накладывать тонким слоем на воспаленный участок, который затем нужно покрыть четырьмя слоями марлевых салфеток и закрепить бинтом или полосками лейкопластыря.

Для обрабатывания мозоли кусочек прополиса величиной с горошину нужно подогреть до мягкого состояния и сделать из него тонкую пластинку или лепешку, которую нужно наложить на мозоль и обвязать чистым бинтом (можно прикрепить бинт лейкопластырем).

Через трое суток мозоль (если она не застарелая) может отвалиться сама или ее безболезненно срезают.

Солодка голая (корни) — 30 г

Лопух большой (корни) — 20 г

Череда трехраздельная (трава) —20 г

Пустырник пятилопастный (трава) — 10 г

Хмель обыкновенный (шишки) —10 г

Крапива двудомная (листья) —10 г

2 ст. ложки сухого измельченного сбора залить в термосе 0,5 л крутого кипятка, настаивать в течение 10-12 часов и пить по 0,5 стакана 3-4 раза в день за 40 минут до еды.

Курс лечения псориаза до 1 года (через 3-4 месяца приема настоя делать перерывы на неделю).

Одновременно принимать по 30-40 капель 10%-ного спиртового экстракта прополиса (в 20-30 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до еды курсами по 2-3 месяца и препарат маточного молочка «Апилак» по 1 таблетке под язык (держать во рту до полного рассасывания) 3 раза в день за 15 минут до еды курсами по 2 месяца.

При герпесе рекомендуется применять следующее средство.

Прополис (10%-ная спиртовая настойка) — 1ч. ложка

Ромашка (цветки) - 1ч. ложка

Заварить цветки ромашки (1ч. ложка на стакан воды) и оставить на 15 минут. Затем процедить и добавить 1 ч. ложку 10%-ной спиртовой настойки прополиса, размешать и выпить. Такой чай пить 2 раза в день в течение 3-4 дней. Этой же настойкой смазывать высыпания.

При экземе ушей

При экземе ушей, ушном зуде у больных, склонных к аллергическим реакциям на антибиотики и другие лекарственные препараты рекомендуется применять следующее средство.

Орех грецкий (скорлупа) - 10 г

Спирт этиловый 70%-ный - 100 мл

Прополис (30%-ная спиртовая настойка) - количество определяется в процессе приготовления препарата

Измельчить скорлупу не созревшего грецкого ореха, залить ее этиловым спиртом или крепкой водкой, настаивать 4-5 дней, затем процедить через марлю, сложенную в несколько слоев, добавить равное количество 30%-ной настойки прополиса и протирать кожу наружного слухового прохода смоченным в этой смеси тампоном при зуде. В скорлупе не созревшего грецкого ореха находится в большом количестве витамин С и бактерицидное вещество, убивающее грибковую флору.

При экземе следует также вставлять в уши на 30-40 минут 2-3 раза в день марлевые жгутики, смоченные в приготовленной смеси. Курс лечения — не более 10 дней.

В Румынии для лечения мокнущей экземы рук наносят на кожу следующую смесь.

Дуб (кора) - 1 часть

Вода — 5 частей

Прополис (30%-ная спиртовая настойка) —1ч. ложка

К стакану отвара дубовой коры (измельченную кору дуба залить кипяченой водой и кипятить 15-20 минут, после чего настаивать 30-40 минут, процедить и довести объем отвара кипяченой водой до первоначального уровня) добавить настойку прополиса и использовать для орошения кожи.

«Болгарская простокваша» Ильи Мечникова

Разновидность тибетского молочного гриба – так называемая «болгарская простокваша», хотя изобретена она русским ученым Ильей Мечниковым. Он экспериментировал с увеличением продолжительности человеческой жизни путем уничтожения гнилостных бактерий в кишечнике. Попутно ученый получил бактерии брожения простокваши. Сегодня в Софии разводят палочку, выведенную Мечниковым, в честь которого продукт назвали «милил». Он полезен при профилактике болезней желудочно-кишечного тракта, кандидоза, атеросклероза и онкологических заболеваниях. Важнейшее качество милила – его способность выводить из организма синтетические антибиотики, представляющие сегодня серьезную угрозу для человечества.

Поэтапное очищение организма

Более основательное очищение организма проводят поэтапно, непременно начиная с кишечника. Его очищают с помощью клизм. Их делают с 5 до 7 утра. В первую неделю клизмы ставятся каждый день, во вторую – через день, в третью – через 2 дня, в четвертую – через 3, на пятой неделе – один раз. В дальнейшем клизму следует делать один раз в неделю.

Печень очищают после недели вегетарианской диеты. В первый день утром натощак делают клизму и весь день пьют яблочный сок свежего приготовления в любом количестве. Во второй день – то же самое, в третий – то же, но яблочный сок пить только до 19 часов. Затем лечь, положить грелку на область печени на 2–3 часа и через каждые 15 минут пить по 3 ст. л. лимонного сока и столько же рафинированного оливкового масла. Всего потребуется 200 мл масла и 200 мл лимонного сока. Когда сработает кишечник, вместе с выделениями выйдут желчные камни. Всего бывает 3–4 выброса. После этого необходимо сделать очистительную клизму и легко позавтракать. Очистку печени повторяют через 2–4 недели, пока выброс из кишечника не станет чистым. Процедуру необходимо делать один раз в год.

Очищая желчный пузырь от камней, следует воздержаться от еды в течение дня. Пить следует только дистиллированную воду. Вечером делают клизму теплой водой, затем выпивают смесь из 120 мл оливкового масла и сока 2 лимонов. После чего ложатся на правый бок на грелку и так проводят всю ночь. Утром после очищения кишечника выпить 0,5 л морковного сока и снова лечь на грелку на 1,5–2 часа, после чего сделать клизму. После очищения 2–3 дня придерживаются вегетарианской диеты.

Почки очищают арбузом. Но лишь в сезон: конец августа – сентябрь. В остальное время года применяют отвар корней шиповника: 2 ст. л. нарезанных корней заливают 2 стаканами воды, кипятят 15 минут, дают отвару остыть, процеживают. Отвар следует принимать по 1/3 стакана 3 раза в день в течение 1–2 недель.

Сосуды очищают отваром из лаврового листа. 5 г лаврового листа кипятят в 300 мл воды в течение 5 минут на слабом огне при открытой крышке, чтобы улетучились эфирные масла, раздражающие почки. Затем воду с листьями помещают в термос и настаивают 4 часа. Раствор процеживают и пьют маленькими глотками, распределяя его на 12 часов. Сразу все выпивать нельзя – можно вызвать кровотечение. Процедуру повторяют в течение 3 дней. При этом каждый день делают клизмы: выходящие шлаки не должны вызывать аллергическую реакцию в организме. Через 3 дня – недельный перерыв, затем процедура повторяется еще 3 дня. Первый год сосуды очищают один раз в 3 месяца, далее – один раз в год после очистки кишечника и печени.

Для очищения крови и лимфы готовят отвар из 4 ст. л. измельченных иголок можжевельника или ели, 3 ст. л. измельченных плодов шиповника и 2 ст. л. луковой шелухи. Смесь кипятят в 1 л воды 10 минут, затем настаивают всю ночь в теплом месте. На другой день жидкость процеживают и выпивают в течение дня. Пить этот отвар нужно в течение 2–3 месяцев.

Можно также смешать четыре вида лекарственных трав – тысячелистник, бессмертник, ромашку, березовые почки по 100 г каждой. Десертную ложку смеси заварить крутым кипятком и томить на водной бане 6–15 минут. Пить три раза в день за полчаса до еды, пока вся смесь не будет использована. Способствует очищению и лучшему функционированию печени, почек, сосудов, желудка, улучшает обмен веществ. Это средство можно использовать не чаще чем раз в 5 лет. опубликовано econet

©Савелий Кашницкий, из книги «Рецепты долголетия. Жемчужины медицины Востока и Запада»

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