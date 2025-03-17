СУПЕР средство от морщин из ближайшей аптеки

Кожа лица требует ежедневного, регулярного и качественного ухода. Поэтому доступность косметических средств в этом деле играет значимую роль. Пантенол – недорогое и действенное решение большинства проблем кожи,в том числе нежной и чувствительной зоны вокруг глаз.

Кожа лица требует ежедневного, регулярного и качественного ухода. Поэтому доступность косметических средств в этом деле играет значимую роль. Пантенол – недорогое и действенное решение большинства проблем кожи,в том числе нежной и чувствительной зоны вокруг глаз.

СОСТАВ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

В современной косметологии применение пантенола частое явление, это не удивительно. Простой на первый взгляд состав обладает высокоэффективным и глубоким воздействием на клетки и ткани. В состав пантенола входит провитамин B5 (образующийся из пантотеновой кислоты) – незаменимый для обновления, восстановления, предупреждения старения эпидермиса компонент.

Кроме того, он способствует укреплению выработанных коллагеновых волокон и оказывает противовоспалительный эффект, в случае повреждения, раздражения кожи.

Быстро возрастающая популярность препарата поспособствовала производству большого ассортимента продукции: пантеноловая мазь, крем, спрей и бальзамы. Благодаря чему, теперь каждый подберет более подходящий, приемлемый в использовании вариант.

Пантенол крем содержит, кроме производных пантотеновой кислоты, ряд других полезных компонентов:

токоферол (витамин E), который активно участвует в борьбе с морщинами, сухостью и вялостью кожи;

насыщенные жирные кислоты как масло ши и персиковый экстракт, предупреждающие старение, увядание клеток и стимулирующие их деление (регенерацию).

Таким образом, действие составляющих препарата направлено на восстановление, стимулирование и обновление тканей, что приводит к разглаживанию морщин и увеличению упругости кожи лица.

ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВА

Пантенол абсолютно нетоксичен, может использоваться в период беременности и кормления грудью, не оказывая негативного влияния на ребенка. Это удобно для любой категории женщин.

Пантеноловое средство обладает большим спектром достоинств. Среди них:

ускоренное обновление и восстановление клеток;

активизация выработки большого количества коллагена, способствующего разглаживанию морщин лица;

эффективное и быстрое заживление микротрещин;

противовоспалительное действие, избавление от покраснений, прыщей;

нормализация внутренних обменных процессов в клетках, увлажнение и питание их;

защите тканей эпидермиса от негативных влияний окружающей среды;

маски на основе пантенола можно применять от морщин вокруг глаз, несмотря на повышенную чувствительность области лица.

Стоит отметить, что ценность препаратов оценена производителями лифтинг-кремов, многие из них включили составляющие препарата в их состав. Чтобы не переплачивать и быть уверенным на 100% в чистоте, экологичности и пользе косметического средства, можно создавать питательные, увлажняющие и омолаживающие маски в домашних условиях.

Единственным минусом, побочным эффектом препарата является возможная аллергическая реакция на составляющий компонент, что бывает очень редко. Женщинам с повышенной светочувствительностью применение препарата не рекомендуется.

СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВА

Методика применения пантенола зависит от формы препарата (мазь, крем, спрей или гель). Для сухой, вялой кожи лучше подойдет крем, для жирной и комбинированной – спрей. Распыление спрея выполняется на 15-20 см от поверхности лица, исключая попадание на слизистые глаз, рта.

Использовать гель и мазь в чистом виде не рекомендуется (можно забить поры кожи), лучше приготовить лечебные маски с их сочетанием.

Наносить пантеноловые маски лучше после распаривания пор и перед сном, положительная динамика борьбы против морщин в вашу сторону гарантирована. Однако не переусердствуйте! Достаточно применение лечебных 1-2 масок в неделю с небольшими перерывами (к примеру, 14 дней используете – 7 дней нет).

Наносить маски важно строго на очищенную кожу, иначе ожидаемого результата не получится достичь или он будет минимален.

ДОМАШНЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Предварительно хорошо распарьте лицо, чтобы увеличить способность попадания полезных веществ вглубь эпидермиса. Поры должны быть чистые и открытые.

Нам потребуется 1 ч.л. мази или геля пантенола, 2-3 капли камфары, 23- капли экстракта чайного дерева. Тщательно перемешанную смесь тонким слоем распределить по коже лица, оставить на 25-30 минут.

Остатки смыть теплой водой, нанести питательное средство, обязательно не содержащее спирт.

Легкость, упругость и увлажнение кожи вы почувствуете уже после первого курса применения.опубликовано econet

Это Вам будет интересно:

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet