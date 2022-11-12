Как приготовить мазь с прополисом от кашля в домашних условиях

Готовится легко. Хорошо и долго хранится. Быстро и надежно лечит насморк, кашель, воспаленное горло у взрослых и детей. Может применяться не только для лечения ОРЗ, но и других болезней.
Прополисная мазь от кашля в домашних условиях готовится легко. Хорошо и долго хранится. Быстро и надежно лечит насморк, кашель, воспаленное горло у взрослых и детей. Может применяться не только для лечения ОРЗ, но и других болезней.
Рецепт 1
Как приготовить:
1. Прополис положить в масло.
2. Растопить на водяной бане. Топить пока прополис не станет мягким. Это происходит достаточно быстро.
3. Процедив, слить в баночку. Охладить.
4. В итоге получается как мазь с очень вкусным запахом!
5. Натирать грудь, спину, ноги 2 раза в день от кашля.
Хранить в тёмном месте.
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Рецепт 2 - для внутреннего применения
Как приготовить:
1. Прополис положить на 1 час в морозилку и натереть на терке (после вымораживания он действительно отлично измельчается)
2. На водяной бане растопить сливочное масло, всыпать прополис, размешать и томить смесь около 30 минут, снимая пену
3. Процедить мазь через 2 слоя марли, оставить прополис на ткани на 2-3 минуты для остывания и хорошенько отжать. В горячем виде процеженное целебное масло будет иметь ярко желтый цвет.
4. Горячую массу нужно оставить остывать при комнатной температуре на несколько часов (можно на ночь). В результате получается мазь прополиса от простуды и кашля, применять которую можно для лечения всей семьи.
5. Хранить в холодильнике.
При простуде, насморке и кашле мазь прополиса применяют в указанной норме, запивая горячим молоком 2-3 раза в день через 1-1,5 часа после еды.
Детям (если нет аллергии на продукты пчеловодства!):
Взрослым по 1 чайной ложке 3-4 раза в день, запивая горячим молоком или чаем с корнем имбиря от простуды. При болях в горле, ангине и гриппе можно растопить мазь в стакане горячего молока с медом и употреблять в таком виде.
При насморке у взрослых и детей смазывать мазью носовые ходы на ночь (для этого удобно пользоваться ватными палочками).
Для чего еще можно использовать мазь прополиса:
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Источник: https://econet.ru/
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