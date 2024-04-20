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7 топ-продуктов для активации организма

Источник: selfgrowth.ru 20 апреля 2024 6142
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Пророщенные зерна. Рекомендуются для включения в рацион всем больным, проращивать можно цельные зерна пшеницы, овса, гороха, арахиса, фасоли, ржи, ячменя. Зерно промывает охлажденной кипяченой водой, помещают в трехслойную марлю или чистую ткань тонким слоем, накрывают сверху зерно свободным концом, заливают небольшим количеством охлажденной кипяченной воды.

7 топ-продуктов для активации организма

1. Пророщенные зерна.

Рекомендуются для включения в рацион всем больным, проращивать можно цельные зерна пшеницы, овса, гороха, арахиса, фасоли, ржи, ячменя. Зерно промывает охлажденной кипяченой водой, помещают в трехслойную марлю или чистую ткань тонким слоем, накрывают сверху зерно свободным концом, заливают небольшим количеством охлажденной кипяченной воды.

Поставьте зерно в теплое, хорошо освещенное место. Промывать кипяченой водой два раза в день, проращивать до 2-4 мм, это около двух — пяти суток. Проращенные зерна употребляют в сыром виде, можно их смешивать с овощами, медом.Проращенные зерна обладают повышенным содержанием активных белков, витаминов, микроэлементов, сильно активизируют защитные силы организма, полезны при лечении широкого спектра заболеваний.

2. Редька.

Активизирует защитные функции кишечника, легких, почек, кожи, лимфоузлов. Принимают редьку по 5-10 грамм на голодный желудок утром и вечером.

3. Плоды барбариса.

Активизируют работу щитовидной железы, половых гормонов, нервной системы, гипофиза. Принимать по утрам отвар 1/8 чайной ложки сухого порошка на стакан воды.

7 топ-продуктов для активации организма

4. Плоды китайского лимонника.

Активизируют надпочечники, нервную систему, иммунитет. Принимать по утрам отвар 1/10 чайной ложки сухого порожка на стакан воды.

5. Корень солодки.

Активизирует нервную систему, печень, бронхо-легочную, иммунную систему организма. Принимать как барбарис.

6. Корень элеутерококка.

Активизирует нервную систему и иммунитет. Принимать как лимонник.

7 топ-продуктов для активации организма

7. Мед.

Лечит многие органы и системы. Принимать по чайной ложке утром натощак.

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Все активизвторы употребляются по индивидуальному назначению в течении одной недели и не смешиваются между собой.опубликовано econet

Автор: Олег Торсунов

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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здоровье продукты организм мед торсунов

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