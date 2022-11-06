Жила была Тихая Заводь. В ней тихо рождались, тихо умирали. Но однажды в Заводь залетел Вирус и стал мутить воду...

Жила была Тихая Заводь. В ней тихо рождались, тихо умирали. Баталии случались редко, в основном, на уровне лестничной площадки или двора.

Иногда они бывали с отдельными выстрелами и мордобоем, и тогда счастливые журналисты радостно и радужно расписывали это заурядное событие, которое долго потом расходилось кругами по Заводи.

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Но однажды в Заводь залетел Вирус и стал мутить воду.

- Эй, - говорил он, - посмотрите, как вы живете! Вы просыпаетесь только для того, чтоб включить телевизор, который укажет вам, как жить, что надеть, что есть и что думать.

- Эй, обратите внимание, чем вы дышите. Вы не чувствуете запахов, не различаете вкусов. Даже старики уже не помнят, как поют соловьи, потому что птицы давно улетели из ваших мест...

- Эй, обратите внимание, что вы думаете лишь об удовольствиях, о том, как набить живот, хотя не испытываете голода. Вам безразлично чем, лишь бы побольше.

- Эй, посмотрите, что вы едите! Это же мертвая еда: ее делают из отходов. Как ваши дети могут вырасти умными и здоровыми, если эти продукты отравляют их плоть и дух! Смотрите, ваши дети готовы отдать душу за глоток приторного сиропа, который они приучаются пить вместо молока матери!

- Эй! Материнскую любовь и ласку вашим детям заменил телевизор, а их одиночество призвана лечить успокоительная таблетка.

- Эй, - кричал Вирус, - посмотрите, чем вас лечат! От этих лекарств умирает больше, чем от самой болезни. Начав лечиться от одной болезни, вы вскоре имеете три, затем четыре... И снова лечитесь тем же...

Эхо подхватывало это "э-эй" и разносило его по Заводи, все больше и больше мутя воду.

И начали обитатели Тихой Заводи обсуждать это невиданное доселе событие. Некоторые стали обращать внимание на то, мимо чего всегда проходили, не задумываясь.

И действительно...

Чтобы иметь возможность есть предлагаемую еду, многим приходилось принимать таблетки, чтоб их не тошнило.

Дети, не успев родиться, уже были больными. Чтобы иметь возможность хоть чему-то научиться, они пили стимулирующие лекарства. Они разучились бегать и прыгать, и застывшим взором смотрели в монитор.

Люди разучились любить, приравняв любовь к совокуплению, а дружбу воспринимали, как участие в одной выпивке или потасовке.

Главными качествами стали равнодушие и апатия. Все жили по принципу "день прошел - и ладно".

Разбуженные вирусом, обитатели заводи стали с удивлением и ужасом оглядываться вокруг себя. Тихая Заводь пришла в движение. Те, кому тяжело было признать, что всю жизнь исполнял роль дурака, плясав под чужую дудку, ушли на дно. На поверхность, как водится, всплыло самое легковесное, которое раньше не замечалось на фоне общей серости...

Посветлело в заводи, и лучи солнца умудрялись порой заглянуть в самую ее глубь. Как вы понимаете, не всем это понравилось.

Те, кто жил по заведенным в Тихой Заводи заповедям, особо не утруждая себя мыслями, зачем и почему он что-то делает, были сердиты на надоедливый Вирус, который будоражил их сонную и сытную жизнь своими криками.

Те, кто получал дивиденды от послушности и бездумности обитателей Заводи, скрипели зубами от злости, что не могут, как раньше, легко и просто околпачивать своих соплеменников. И решено тогда было придумать прививку от вируса.

Истратив немало денег на создание противовирусной вакцины, Некто посеял панику и страх беспощадной ужасной эпидемии, грядущей на Тихую Заводь, призвав всех ее обитателей к поголовной и безоговорочной вакцинации.

Напуганные насмерть жители Заводи пытались правдой и неправдой достать чудодейственную вакцину, стояли ночами в очередях и, моля о помощи, протягивали своих детей, прося спасти их от смертоносного вируса...

Как вы думаете, чем все кончилось?..

Вы правы - всех "привили", вакцины, понятно, хватило для всех...

Но у вакцины, как у всех лекарств, среди многих, было еще одно побочное действие. В Тихой Заводи перестали слышать не только крики Вируса, но различать стук собственного сердца.

Тихая Заводь вновь стала тихой. Легковесное опять обосновалось в центре, а тяжелое равномерно распределилось по всему водоему, придав ему тягучесть и зловонность...

О Вирусе больше никто не вспоминал, а Некто, воодушевленный успехом, изобрел еще парочку вакцин, на тот случай, если вдруг опять что-то пойдет не так.

Но они не понадобились: тихая заводь превратилась в болото...опубликовано econet.ru

Автор: Е.К. Колс, MD

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