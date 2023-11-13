Гормон роста имеет несколько пиков возрастания в сутки. В основном это происходит во время ночного сна, приема пищи и при физической активности. ..
Значение соматотропина, его еще называют гормоном роста, трудно переоценить. Он оказывает омолаживающий эффект, убирает жир и наращивает мышцы, способствует быстрому восстановлению после болезней. Гормон роста в организме человека отвечает за рост и восстановление костей и тканей, регулирует обмен белков, углеводов и жиров. Он вырабатывается в передней доле гипофиза. В состав этого гормона входит 191 аминокислота.
Соматотропин вырабатывается в течение жизни человека циклично.
С рождения и до 20-25 лет наблюдается наибольшая его производительность с увеличительными темпами.
К 30 годам выработка замедляется и останавливается приблизительно на одном уровне. В связи с этим начинаются пока незаметные процессы старения, наблюдается небольшое снижение иммунитета.
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После 40-45 лет гипофиз вырабатывает гормон роста на 50% меньше по сравнению с предыдущими годами. Признаки физиологического старения организма становятся более явными. При этом снижается качество сна, нарушается аппетит, появляются лишние килограммы.
Гормон роста очень важен для людей любого возраста:
Гормон роста имеет несколько пиков возрастания в сутки. В основном это происходит во время ночного сна, приема пищи и при физической активности. Поэтому врачи настаивают, что регулярные физические нагрузки, правильное питание и полноценный ночной сон – три самых проверенных способа поддержания надлежащего уровня этого гормона в организме.
Физические нагрузки стимулируют выработку гормона роста. Фактически, любая двигательная активность - от ходьбы и до тяжелой атлетики, положительно влияет на выработку соматотропина. Однако некоторые виды нагрузок действуют эффективнее других.
Как известно, в спорте есть два типа нагрузок:
1) силовые или анаэронные (подъем тяжестей в течение непродолжительного времени),
2) аэробные (бег, ходьба, лыжи и т. д.).
Их разумное сочетание и является золотой серединой для увеличения выработки гормона роста.
Итак, самые полезные виды физических нагрузок:
ходьба со скоростью от 4 до 6 км/ч в зависимости от уровня подготовки;
занятия с отягощениями с числом повторов от 10 до 15.
Идеально, если каждый день вы будете гулять на свежем воздухе хотя по 30-60 минут.
Что же касается упражнений с отягощениями - нужно подбирать такой вес, с которым вам будет трудно сделать запланированное (в нашем случае 10-15) число повторов. После этого следует отдохнуть, но не более минуты, и снова повторить упражнение.
Желательно, чтобы силовая тренировка прошла до аэробной нагрузки. То есть, сначала упражнения с гантелями, а потом прогулка.
Но если вы ограничитесь только одним видом физических нагрузок (ходьба, или бег, или утренняя гимнастика, или йога, или что-то другое), это, несомненно, способствует повышению гормона роста в вашем организме.
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Говоря о физических нагрузках, важно отметить еще один нюанс: они способствуют уменьшению жировых отложений в организме. А избавление от жира также значительно увеличивает показатели соматотропина.
Ну и, наконец, режим тренировок. Здесь очень важно соблюдать регулярность. Оптимальным вариантом будет: 3-4 раза в неделю продолжительностью не меньше 30 - 45 минут.
Кстати, дыхательные упражнения с задержкой дыхания также благоприятно влияют на выработку соматотропина.
КАЧЕСТВЕННЫЙ БЕЛОК
Правильное сбалансированное питание является очень важным для выработки соматотропина. Главные враги этого гормона - жирные, сладкие и мучные продукты. Зато белковые блюда создают оптимальные условия для его производства и накопления в организме.
Продукты, лучшие для восстановления сил и поднятия гормона роста:
Совсем исключать жиры нельзя: это приведет к потере сил и снижению работоспособности головного мозга, но ограничивать их потребление стоит.
Инсулин, который выбрасывается в кровь в ответ на появление сахара, замедляет выработку гормона роста. Поэтому, для лучшей секреции соматотропина, желательно употреблять медленные углеводы (каши и т. п.), а не быстрые (белый хлеб, сахар), чтобы инсулин выделялся в кровь не в таких огромных масштабах и не препятствовал выработке гормона роста.
Медленные углеводы содержатся в:
Количество приемов пищи лучше увеличить до 5-6, но снизить объемы блюд. Есть часто и маленькими порциями. На ночь стараться не перегружать желудок едой за 3 часа до сна. Обязательно пить простую воду до 2 литров в день.
Разгрузочные дни и оздоровительное голодание также способствуют повышению в организме уровня гормона роста.
ВИДЕТЬ СНЫ - ВАЖНО
Для выработки соматотропина необходим полноценный ночной сон не менее 8 часов. Процесс естественной выработки начинается через 1,5-2 часа после засыпания в фазе быстрого сна. Поскольку это фаза сновидений, то желающие помолодеть могут принять во внимание: видите сны – значит, работа по омоложению идет даже ночью.
Оказалось, что дольше живут и выглядят моложе своего возраста те, кто спит от 6 до 7 часов в сутки. Продолжительность сна более 8 и менее 4 часов дает меньше возможностей достичь почтенного возраста и до срока старит.
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Гормон роста активно вырабатывается от контрастного изменения температур. Поэтому, сауна, чередующаяся с обливаним холодной водой или погружением в бассейн, а также контрастный душ очень полезны для поддержания надлежащего уровня гормона роста. По данным медиков, он усиленно вырабатывается еще в течение 30 минут после того, как вы несколько раз сменили сауну на прохладный душ и наоборот.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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