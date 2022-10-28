Черепаха, втягивающая голову: упражнение, которое предупредит заболевания сосудов головного мозга

Этот комплекс способствует расслаблению мышц ног, рук, поясницы и живота. Также он полезен для уменьшения жировых отложений и предупреждает или облегчает течение диабета, возрастную гемифлегию, вызываемые избыточным весом. Движения плечевого пояса и локтей в этом упражнении помогут увеличить объем грудной клетки. Он также очень эффективен для предупреждения легочных заболеваний и трахеитов. Может помочь создать красивую фигуру

Этот комплекс способствует расслаблению мышц ног, рук, поясницы и живота. Также он полезен для уменьшения жировых отложений и предупреждает или облегчает течение диабета, возрастную гемифлегию, вызываемые избыточным весом. Движения плечевого пояса и локтей в этом упражнении помогут увеличить объем грудной клетки. Он также очень эффективен для предупреждения легочных заболеваний и трахеитов. Может помочь создать красивую фигуру.

Втягивание и вытягивание шеи поможет привести в порядок церебральную нервную систему, предупредить или облегчить заболевания сосудов головного мозга.

Ключевым движением этого комплекса является специфическое движение плеч и головы, напоминающее движение головы черепахи. Основные движения рук - по кругу.

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Подготовительное положение: ноги на ширине плеч, расправить грудь, вытянуть живот, согнуть слегка колени, .руки свободно висят по сторонам (рис. 1).

Начало: поднимать руки вперед и вверх до уровня груди, локти слегка согнуты {рис. 2). Левую руку опустить к нижней части живота, описав ею полукруг, и повернуть ладонь вверх, как бы держа в руках мяч (рис. 3); перенести вес тела на правую ногу, наклонить тело слегка вперед и повернуть его немного влево; сделать левой ногой полшага влево и согнуть колено, правая нога выпрямлена, ступня полностью стоит на земле.

В то же время вытянуть левую руку, запястье согнуто, пальцы держать горизонтально; правую руку двигать вниз до тех пор, пока большим пальцем ладонь не коснется бедра, как бы подстегивая лошадь (рис. 4).

Повернуть ладонь левой руки наружу тыльной стороной; потянуть левую руку на себя (пока левая рука подтягивается, левым плечом выполняется круговое движение вверх, назад и вниз); согнуть левую руку, приблизив ее к левой стороне груди, затем описать полукруг перед корпусом правой рукой.

Согнуть в локте правую руку, приблизив ее к правой стороне груди, отклонить верхнюю часть туловища назад. Живот втянут, спина согнута, шея втянута, движения подобны движениям черепахи, втягивающей голову в панцирь (рис. 5-7); плечи перевести в нормальное положение, круговым движением назад и вперед (рис. 8).

Следующим движением описать обеими руками большой круг: сначала вниз, вперед, вверх и к груди; движения рук переходят в круговые движения плеч назад, вперед и возвращаются в нормальное положение {рис. 9-12), затем большой круг руками от груди вверх, вперед, вниз и назад (рис. 13, 14). При движении рук к животу снова выполнить круговые движения плечами назад, вперед и в нормальное положение (рис. 15). Повторить еще раз движения согласно рис. 9-14.

Когда обе руки приближаются к животу, плечами выполняются круговые движения и они возвращаются в нормальное положение (рис. 15); верхняя часть корпуса поворачивается вправо, а руки движутся как будто в них находится мяч (рис. 16, 17); вес тела перевести на левую ногу, правую слегка приподнять и сделать полшага вперед, приняв позу "подстегивание лошади" (рис. 18), для подготовки выполнения упражнения в правую сторону.



Правосторонняя часть упражнения аналогична левосторонней, но движения выполняются в противоположном направлении. Выполнять упражнения вправо и влево по 4 раза с каждой стороны. При завершении комплекса повернуть тело влево и вернуться в исходное положение.

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Обратите внимание:

В то время как руки описывают окружности, голова и шея должны плавно следовать движениям рук. Движения при этом выполняются замедленно и внимание необходимо уделять координации между плечевым поясом, шеей и поясницей. Когда руки подтягиваются, шея, грудь, поясница и живот должны образовать символ "S" в профиль.опубликовано econet.ru

"Даосская оздоровительная гимнастика", Бянь Чжичжун

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