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Тест на тестостерон: Как самостоятельно определить уровень тестостерона в организме

Источник: hronika.info 10 октября 2022 6168
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Тестостерон — мужской половой гормон, андроген. Вырабатывается он и в женском организме, но существенно меньше. Обходиться без тестостерона женский организм тоже не может. Но для правильной работы нашей системы - хорошо когда уровень тестостерона в норме.

Тест на тестостерон: Как самостоятельно определить уровень тестостерона в организме

Тестостерон — мужской половой гормон, андроген. Вырабатывается в мужских половых железах (в яичках) и поменьше — в надпочечниках и определяет внешние характеристики мужчины.

Хоть тестостерон и называют мужским гормоном, вырабатывается он и в женском организме, но существенно меньше.

Тестостерон определяет половое влечение; влияет на соотношение мышечной массы и жира в организме; ответственен за наращивание мышечной массы и за рост костной ткани; тестостерон отвечает за сжигание жиров, и без него в организме невозможны биохимические процессы, контролирующие вес; также именно тестостерон отвечает за развитие фолликула, то есть за работу женской половой системы, за работу костного мозга и за функции сальных желез.

И для мужчин и для женщин хорошо когда уровень тестостерона в норме. А вот этот уровень повышается, непременно жди каких-то неприятностей и проблем. Да это и неудивительно — уж слишком многое от него зависит.

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Окончательный диагноз может поставить только врач, но в домашних условиях можно и самостоятельно определить уровень тестостерона. В медицинском учреждении вопросы уровня тестостерона находятся в компетенции андролога или эндокринолога, который назначает необходимые лабораторные исследования. Выяснить есть ли необходимость посещать врача можно самому по определенным внешним признакам.

Признак № 1

Следует измерить обхват талии – если он менее 94 см (но и не более 120 см) при среднем росте около 176 см это может говорить о высоком уровне тестостерона. Особое внимание следует уделить своему состоянию, если объем уменьшился беспричинно.

Признак № 2

Бьем тревогу, когда на теле появилось больше волос. Знайте, что избыток тестостерона в организме – это прямой путь к увеличению густоты и толщины волос на теле.

Признак №3

О нарушениях говорят анке – прыщи на теле и лице. Обычно скачок уровня гормона стимулирует работу сальных желез, а это приводит к перепроизводству кожного сала и появлению прыщей.

Также стоит забеспокоиться, если:
 

  • -в последнее время вы начали ощущать увеличение полового влечения;

  • даже после напряженного рабочего дня вы чувствуете себя излишнюю энергию;

  • у вас повысилась физическая сила и выносливость;

  • начали привлекать экстремальные занятия, даже если раньше они не вызывали никакого интереса;

  • часто ловите себя на ощущении эйфории без всяких видимых причин;

  • на пустом месте возникают раздражительность и агрессия;

  • стало довольно сложно сконцентрироваться, у вас снизились внимательность и бдительность;

  • начала часто мучить бессонница;

  • беспричинно просыпаетесь по ночам;

  • появилась задержка и неприятные ощущения при мочеиспускании.

Тест на тестостерон: Как самостоятельно определить уровень тестостерона в организме

Пройдя эти тесты, подведите итоги - если вы ответили положительно на утверждения 1, 4, 6 и 10 или на пять любых других вопросов, это уже серьезный повод обратиться к врачу, — так могут проявляться признаки скачка уровня мужского гормона. опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.ru/

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тестостерон гормоны эндокринолог здоровье самочувствие

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