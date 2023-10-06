Если вы устали, просто надавите на эти 4 точки!

Чтобы улучшить свое самочувствие после долго сидения на одном месте за компьютером, надо помассировать несколько точек на лице. Практически сразу вы почувствуете себя намного лучше и бодрее.

ТОЧКА № 1

Внутренний угол глаз. Надавить синхронно с обеих сторон.

ТОЧКА № 2

Сразу три точки. Внешний край брови, середина и внутренний край. Надавливать на симметричные точки на обеих бровях одновременно.

ТОЧКА № 3

Выпуклый бугорок над переносицей строго между бровей.

ТОЧКА № 4

Под зрачком глаза на расстоянии в полсантиметра от нижнего века. Надавливать одновременно под обоими глазами.

КАК НАЖИМАТЬ?

Указанные точки нужно массировать кончиками пальцев в течение минуты. Нажимать сильно, но не до появления болевых ощущений.опубликовано econet

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