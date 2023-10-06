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Если вы устали, просто надавите на эти 4 точки!

Источник: ranibu.ru 06 октября 2023 6724
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Чтобы улучшить свое самочувствие после долго сидения на одном месте за компьютером, надо помассировать несколько точек на лице. Практически сразу вы почувствуете себя намного лучше и бодрее.  

Если вы устали, просто надавите на эти 4 точки!

ТОЧКА № 1

Внутренний угол глаз. Надавить синхронно с обеих сторон.  

ТОЧКА № 2

Сразу три точки. Внешний край брови, середина и внутренний край. Надавливать на симметричные точки на обеих бровях одновременно.  

ТОЧКА № 3

Выпуклый бугорок над переносицей строго между бровей.  

ТОЧКА № 4

Под зрачком глаза на расстоянии в полсантиметра от нижнего века. Надавливать одновременно под обоими глазами.  

Если вы устали, просто надавите на эти 4 точки!

КАК НАЖИМАТЬ?

Указанные точки нужно массировать кончиками пальцев в течение минуты. Нажимать сильно, но не до появления болевых ощущений.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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