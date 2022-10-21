Как загнать себя в «пятый угол» и там не сдохнуть

Как мы сами усложняем себе жизнь, портим отношения, снижаем свою самооценку, разочаровываемся в делах и работе, подрываем здоровье.

Она о том, как мы сами усложняем себе жизнь, портим отношения, снижаем свою самооценку, разочаровываемся в делах и работе, подрываем здоровье.

1. Вера в свою устойчивость

Сколько мы, порой, отдаём дани нашему нарциссизму и гордости, считая, что превозмогём всё. Ставим себе интересные трудные задачи, испытываем свой предел прочности, и ужасно гордимся этим подвигом.

— Вы уверены, что хотите быть ломовой лошадью?

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2. Заслуживание до болезни

Как мы испытываем свои нервы и здоровье на прочность, продавливая себя до красной черты. Не можем остановиться до тех пор, пока медицинский градусник не покажет 50°, или вовсе костлявая с косой уже гремит по лестничной клетке.

— Вам, правда, стыдно заботиться о себе и вы считаете это слабостью?

3. Подкуп на собственную значимость

Каким интересным образом ещё и другие играют на нашем самолюбии нужными словами, и как мы на это покупаемся! Чувство собственной значимости и важности подлизывает наше эго, и где-то не оставляет нам выбора сказать «Нет», потому что «больше не кому же!».

— Вы уверены, что только Вы можете и должны за это отдуваться?

4. Угроза важным делом

Сколько раз мы слышим эти слова про «срочно!», «очень важно!», и это может прозвучать в любое время суток, даже ко сроку «вчера». Отчёт, проект, смета, поездка... И мы кидаемся грудью на этот танк «важное дело», и не важно, что у нас самих происходит.

— Вы, в самом деле, соглашаетесь с этим кнутом?

5. Ловушка межличностных отношений

Дружба на работе – самый коварный демон эксплуатации. Трудно отказать тому, с кем ещё вчера пил вместе чай и слушал, как ему трудно и не просто. Как не хочется обидеть человека, который к нам сам хорошо относиться. И вот она кабала «совместного пуда соли». А на этом всегда надеется желающий поспекулировать.

— А друг ли тот, кого Вы решили считать другом? Ни лисица ли он часом с хохотком про «Битый небитого везёт»?

6. Желание угодить, выручить

Наше самолюбие, оно же снова, не прочь частенько откликнуться кому-нибудь Спасателем. Клеить звёздочки за подвиги на дверь своего кабинета с надеждой и расчётом на какое-то особое отношение или благодарность, когда сами все перебинтованы и все в зелёнке.

— Вы задумывались, что так Вы рекламируете свои услуги Спасателя?

7. Ловушка долга и обещания

На всём выше изложенном как наобещаешь всякого, не учитывая возможные обстоятельства, собственные «невозможности» и всякие «но», что и с подводной лотки-то деваться уже будет некуда потом.

— Красиво дать обещание глаза в глаза важнее, чем потом стресс?

8. Как уговариваем себя и договариваемся с собой терпеть

Невозможность или страх всё «переиграть» выводит нас на новый уровень. Уровень «уговори себя»! Сколько мы сразу начинаем виртуозно орудовать приёмом «позитивное мышление»! Начинаем искать плюсы, сомнительные выгоды, обещаем себе в следующий раз ответить и поступить иначе. Понеслась сделка с Дьяволом.

— Замечаете за собой, как готовите себя подать на стол готовеньким?

9. Жалко других, но не себя

Были мы когда-то приучены, ещё на советском наследии, что «сам погибай, а друга выручай – партия учтёт посмертно!» А ещё мы можем знать, какие-то свои «гадости» и «вину», по которой до́лжно искупить свою вину, и себя понаказывать, мол, не достойный мы выбирать себя, и должны отработать карму на другом.

— Чем Вы хуже других? Думате, на Вашей душе греха больше, чем у каждого из них?

10. Других не интересуют наши обстоятельства

Почему кому-то должно быть дело до наших бед и трудностей, если за наш счёт, хотят сейчас что-то решить? Им не выгодно их собственное сочувствие к нам – оно связывает им руки нас эксплуатировать.

— Считаете это справедливым?

11. Договор с непосредственными лицами

Давая обещание одному лицу, другое, в этом деле же участвующее, не факт, что оценит наши усилия и одолжения. Если мы соглашаемся выручить в каком-то деле и обещаем начальнику, коллега или клиент вообще не обязаны оценить нашей жертвенности в договоре с другими.

— С чего Вы взяли, что дороговор с одним распространяется и на других?

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12. Перевод стрелок на другого

И вот, когда мы уже считаем себя обманутыми, несправедливо обвинёнными, наши усилия обесценены, и мы ещё же остались виноватыми, мы начинаем искать для справедливого равновесия степень ответственности и вины в других.

— Где Вы раньше были с этими вопросами?

13. Запрет другому злиться

Осознав себя жертвой и прочувствовав себя несчастным, мы отбираем право у другого злиться на нас, даже если у него на это есть своя история и своя правда, которая не может быть рядом с нашей правдой – уж разные у них могут быть дороги. Наша жертвенность и его желание получить «услугу надлежащего качества».

— Есть ли теперь смысл кого-то упрекать за Ваш выбор?

14. Желание мстить

И пик нашего фиаско оформляется в желание причинить ту же боль или пожелание недоброго тем, кто нас «подставил» под удар и кто не оценил нас по достоинству.

— Задумывались, как будете выглядеть со стороны?

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15. Разочарование в людях и своём деле

А потом, в конечном итоге, мы махаем на всё рукой и бравируем безразличием, неприступностью и равнодушием. Демонстрируем свою непричастность.

— И стоило в итоге оно всего?

Берегите себя! Держите границы! Осознавайте свою ресурсность и невозможность!опубликовано econet.ru

Автор Ирина Попенкова

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