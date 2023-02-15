​​​​​​​5 лучших макробиотических компрессов на все случаи жизни

Перед использованием компресса можно приложить имбирный компресс...
Компресс тофу
Он более эффективно, чем лёд, помогает при жаре.
Компресс из корня лотоса
Вытягивает застойную слизь из пазух носа, горла и бронхов.
Перед использованием компресса можно приложить имбирный компресс с целью стимулировать циркуляцию жидкостей и размягчить слизь в области, которая подвергается лечению.
Горчичный компресс
Стимулирует кровообращение и циркуляцию телесных жидкостей, ослабляет стагнацию.
Имбирный компресс
Стимулирует кровь и циркуляцию жидкостей в теле; помогает ослабить и растворить стагнирующую токсичную материю, цисты, опухоли и т. д.
Совет раковым больным: имбирный компресс следует готовить, как и обычно. Однако его нужно прилагать только на короткое время (3-5 минут максимум), чтобы активизировать циркуляцию в поражённой области, и немедленно вслед за ним необходимо наклеивать пластырь из картофеля таро или обычного картофеля.
Если имбирный компресс накладывается регулярно в течение продолжительного времени, то он может подстегнуть рост раковой опухоли, особенно, если она более иньского типа.
Имбирный компресс следует рассматривать лишь как подготовку к пластырю таро в случае раковых заболеваний, а не в качестве независимого лечения, и накладывать лишь на несколько минут.
Пожалуйста, обращайтесь за конкретными рекомендациями к квалифицированному макробиотическому консультанту.
Компресс из картофеля таро (алби)
Часто используется после имбирного компресса с целью собрать стагнирующую токсичную материю и вывести её из тела.
Обычно таро можно найти в большинстве крупных городов США и Канады - в китайских, армянских и пуэрториканских овощных лавках или магазинах натуральных продуктов. Кожура этих овощей коричневого цвета и покрыта «ворсинками». Картофель таро растёт на Гавайских островах и на Востоке. Картофель таро небольшого размера наиболее эффективен для приготовления компресса.
Если таро недоступен, его можно заменить обычным картофелем. Хотя он и не столь эффективен, как таро, но, всё же, может быть полезен.
В случае раковых заболеваний компресс таро способен вытягивать из тела раковые токсины; он особенно эффективен в деле устранения углеводов и других минералов, часто содержащихся в опухолях.
Если, когда компресс удалён, смесь светлого цвета стала тёмной или коричневой, или участок кожи, к которому прикладывался компресс, также приобретает тёмный оттенок, то это изменение также указывает на то, что излишек углеводов и других элементов выводится через кожу. Подобное лечение постепенно уменьшит размер опухоли.
Если больной чувствует жжение от прохлады компресса, то может помочь горячий имбирный компресс, прикладываемый на пять минут во время замены картофельного компресса. Если жжение остаётся, то следует обжарить морскую соль в сковородке с длинной ручкой, закутать в полотенце и поместить поверх компресса.
Будьте осторожны - не позволяйте больному чрезмерно разогреваться. опубликовано econet
Также интересено: Касторовый компресс: простая и эффективная процедура для детоксикации организма
Сияющий взгляд: эти натуральные средства быстро избавят от отечности и черных кругов
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий