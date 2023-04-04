7 признаков, которые говорят о нездоровых почках

Хотя часто мы не связываем эти симптомы с почками, при их появлении стоит проконсультироваться у специалиста, чтобы провести соответствующие исследования и вовремя выявить проблему.

Почки — это парный орган, который расположен в задней части брюшной полости, по бокам от позвоночника.

Их надлежащее функционирование играет очень важную роль в здоровье человека, так как почки несут ответственность за поддержание уровня электролитов, артериального давления и баланса жидкости в организме.

Как и в случае с другими системами организма, они подвержены инфекциям и заболеваниям.

Несмотря на то, что эти заболевания не так уж распространены, проблема заключается в том, что они практически не проявляют никаких симптомов на ранних стадиях и часто очень трудно их вовремя диагностировать.

Единственный способ точно определить наличие проблемы — это пройти медицинское обследование и сдать анализ крови и мочи.

Тем не менее, есть некоторые симптомы, которые также помогут вовремя «забить тревогу» при малейшем отклонении от нормы.

Ниже мы подробно расскажем о 7 наиболее распространенных симптомах, говорящих о проблемах с почками. Обязательно обратитесь к врачу, если какой-либо из них вы найдете знакомым.

1. Чрезмерная усталость

Хроническая усталость является результатом того, что кровь хуже переносит кислород к клеткам организма. Причиной этого тоже могут быть проблемы с почками.

Почки тесно связаны с производством красных кровяных телец и нарушения в их работе мешают этому процессу.

2. Зуд кожи

Через почки с мочой выводится большая часть токсинов из крови.

Из-за неисправности почек отходы накапливаются в тканях, и вы начинаете чувствовать зуд или покалывание под кожей.

3. Отеки

Задержка жидкости или отек являются одним из самых главных симптомов заболеваний почек.

Хотя появление отеков зависит от многих факторов, почечная недостаточность является основной причиной.

Эти органы контролируют уровень воды и натрия в организме, так что любая «неисправность» не позволяет им надлежащим образом уравновешивать эти показатели.

Этот симптом может также возникнуть, когда в организме происходит большая потеря белка через мочу, состояние, которое называется нефротический синдром.

Воспаление и отеки часто концентрируются в ногах и лодыжках, но иногда могут появится на руках, лице и других частях тела.

4. Почки и анемия

Наличие анемии у больных является признаком того, что заболевание почек уже довольно серьезное.

Ведь почки ответственны за выработку гормона под названием эритропоэтин, который стимулирует костный мозг, заставляя его производить клетки крови.

Если это функция нарушена вследствие тяжелой стадии почечной недостаточности, уровень кровяных тел значительно уменьшается и у пациентов развивается хроническая анемия.

5. Боль в спине

Боль в нижней части спины или боку может быть сигналом, говорящем о возможном заболевании почек, особенно у пожилых пациентов.

Хотя это не является очень распространенным симптомом, он может иметь место при наличии камней в почках или мочевыводящих путях.

В этих случаях боль, как правило, очень интенсивна и обычно сопровождается другими симптомами, такими как затруднение мочеиспускания или жжение.

Важно уметь отличить это состояние от боли в мышцах, ведь оно может быть ключом к раннему выявлению серьезного заболевания.

6. Изменение цвета мочи

Для того, чтобы вовремя выявить проблемы с почками, важно знать, чем отличается моча при здоровых почках.

Когда эти органы перестают справляться со своими функциями возникают проблемы, такие как:

Вам чаще хочется в туалет посреди ночи.

Моча пенится или пузырится.

Неприятный запах и темный цвет мочи.

У вас больше мочи, ее цветом слишком прозрачный.

Трудности с мочеиспусканием более чем четыре раза в день.

Недержание мочи.

Кровь в моче.

7. Неприятный запах изо рта

Аммиачный запах и металлический привкус во рту может появиться из-за накопления токсинов в крови, причиной которого является почечная недостаточность.

Этот неприятный симптом трудно контролировать, даже если вы постоянно заботитесь о гигиене полости рта.

Хотя все вышеперечисленные симптомы могут быть порождены многими причинами, стоит учесть, что одной из них вполне может быть проблема с почками.

Обратитесь к врачу в случае малейших сомнений и попросите сделать вам соответствующие тесты для того, чтобы убедиться, что все хорошо.опубликовано econet

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