Внимание! Двухсторонний бронхит – ОПАСНОЕ заболевание

Бронхит – это одно из чрезвычайно распространенных заболеваний. Он представляет собой воспаление тех или иных частей бронхиального дерева – средних или мелких бронхов, бронхиол. Человеческие бронхи состоят из системы тонких трубочек, по которым воздух подается в легкие. Когда эти трубочки воспаляются, они опухают, и в них скапливается густая слизь. Это затрудняет дыхание, вызывает кашель, повышает температуру, и даже может причинять довольно сильную боль.

Бронхит – это одно из чрезвычайно распространенных заболеваний. Он представляет собой воспаление тех или иных частей бронхиального дерева – средних или мелких бронхов, бронхиол. Человеческие бронхи состоят из системы тонких трубочек, по которым воздух подается в легкие. Когда эти трубочки воспаляются, они опухают, и в них скапливается густая слизь. Это затрудняет дыхание, вызывает кашель, повышает температуру, и даже может причинять довольно сильную боль.

Что представляет собой бронхит?

Бронхи являются парным органом. Если локализация очага воспаления находится только в одном из них, то мы имеем односторонний бронхит, если воспаляются одновременно оба – то двусторонний. Принципиальной разницы между этими видами нет, но, очевидно, что двусторонний протекает тяжелее, причиняет человеку больше неудобств и труднее поддается лечению.

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Характерные симптомы

Заподозрить, что у человека развивается бронхит можно при наличии следующих симптомов:

высокая температура;

сильный кашель, который может быть как сухим, так и с некоторым количеством прозрачной, желтой или зеленой мокроты;

чувство заложенности в груди;

одышка и хриплое дыхание;

озноб и ломота в теле.

Все это говорит о том, что настала пора срочно обратиться к врачу.

Сколько придется болеть?

Изматывающий кашель может длиться от недели до нескольких месяцев. Это связано с тем, что лёгочно – бронхиальное дерево восстанавливается довольно медленно. Если же кашель не прекращается дольше, то это может быть свидетельством вялотекущей пневмонии или развивающейся астмы.

Каковы причины?

Возбудителями заболевания обычно становятся вирусы и бактерии. При этом на долю вирусов приходится 90% случаев. Развитию болезни чаще всего предшествует переохлаждение, в результате которого защитные силы организма ослабевают, и инфекция получает возможность начать свое разрушительное действие.

Но бронхи часто воспаляются и от воздействия на них дыма, пыли, различных агрессивных химических веществ. В этом случае болезнь носит неинфекционную природу. Этой формой обычно страдают шахтеры, строители, работники металлургических заводов, жители очень загрязненных городов и курильщики.

Таким образом, заразен или нет бронхит – ответ на этот вопрос зависит от причины, которой вызвано заболевание.

Особенно следует отметить опасность, которую несет в себе табачный дым. Врачи даже выделяют бронхит курильщика в особую разновидность бронхита. Самое печальное, что получить эту тяжелую и трудно поддающуюся болезнь можно не только при активном, но и при пассивном курении. А маленькие дети и люди с ослабленным здоровьем (например, недавно перенесшие обширные операции или травмы), могут заболеть даже при длительном пребывании в помещениях, где в данный момент нет самого дыма, но в котором часто курят (это так называемое третичное курение).

Все вещества, содержащиеся в табачном дыму, сильно раздражают бронхи на клеточном уровне, и особенно реснитчатый эпителий – клетки, которого ответственны за удаление посторонних частиц из бронхов. В данном случае на них приходится особенно высокая нагрузка.

Лечение домашними методами

Если воспаляются оба бронха, то обращаться к врачу нужно обязательно. Обычно антибиотики для лечения бронхита не применяются, так как большинство случаев имеет вирусную природу. Но если болезнь вызвана бактериями, то антибактериальные средства будут назначены.

Лечение народными средствами выполняет вспомогательную функцию. Его главными составляющими являются:

длительный отдых – таким больным обычно прописывается постельный режим;

частое и обильное питье;

ингаляции над паром;

увлажнение атмосферы в помещении.

Пить при лечении бронхита необходимо очень много – от двух до четырех литров жидкости в день (в зависимости от возраста и массы человека). Больному можно давать любые чаи из трав, способствующих обильному потоотделению: девясил, мята, липовый цвет, шалфей, имбирь. Но использовать можно только те растения, на которые у человека нет аллергии. Большинство из этих средств можно применять не только для лечения, но и для профилактики.

Эффективную и неплохую на вкус микстуру можно получить, если в стакане молока вскипятить 1 столовую ложку сухой травы шалфея. Использовать для этого необходимо только эмалированную посуду, иначе можно сильно отравиться. Такое лекарство принимают перед сном, так как оно обладает еще и успокаивающим действием.

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Знаменитое «золотое молоко», которое обычно принимают для похудения и для повышения иммунитета, тоже прекрасно помогает при всех видах бронхолегочных заболеваний. Готовиться оно очень просто: нужно вскипятить стакан молока, добавив в него 1 чайной ложке куркумы.

Еще одним сильнодействующим и совершенно безопасным отхаркивающим средством, которое, кстати, очень нравится детям, является березовый сок, в который добавлен жженый сахар.

Сок черной редьки с медом или с сахаром тоже является и лакомством, и лекарством. Чтобы приготовить его, с вечера у редьки вырезают середину и засыпают в углубление ложку сахара или меда. Утром лунка оказывается заполненной сладким, целебным соком.

Мощный лечебный эффект оказывает повышенная влажность воздуха в комнате больного. Чтобы ее достичь, можно по старинке развешивать мокрые полотенца, а можно приобрести специальный увлажнитель воздуха. Этот прибор пригодится не только во время болезни. С его помощью можно поддерживать влажность воздуха на комфортном уровне круглый год. Это особенно важно в зимнее время, когда из-за работающего отопления воздух в домах становится слишком сухим.

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Автор Алексей Шевченко

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