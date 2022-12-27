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Как сделать волосы идеально гладкими: 7 натуральных рецептов

Источник: vsemaski.info 27 декабря 2022 6044
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Если у вас пушатся волосы, вы можете воспользоваться одним из этих рецептов

Как сделать волосы идеально гладкими: 7 натуральных рецептов

Страдать проблемой пушистости волос может любая девушка. В таких ситуациях требуется индивидуальный уход за прической.

Специалисты рекомендуют:

  • Использовать деревянные расчески.
  • Сушить волосы естественным путем.
  • Не тереть мокрые пряди полотенцем, а лишь промокнуть их.
  • Расчесываться только после полного высыхания головы.

Поможет в таких случаях лимонная маска. Она сделает пряди более гладкими, послушными и блестящими.

  • Делать её очень просто, нужно лишь взять 50 мл воды и целый лимон.
  • Из фрукта отжать сок, процедить и добавить воды.
  • Использовать тоже легко: после мытья головы с шампунем, это средство наносится равномерно по длине прядей.
  • Смывать не нужно.

Сглаживающая маска с медом

  • Сделает вашу шевелюру шелковой после первого применения.
  • Для неё потребуется только мёд и никаких других ингредиентов.
  • На ночь, после мытья, на всю длину волос наносится мёд, голова покрывается шапочкой из полиэтилена и утепляется шарфом.
  • Держать это обертывание не менее 8-ми часов, лучше всю ночь.
  • С утра мёд тщательно смывается большим количеством воды.

Маска со сливками

  • Возьмите две ложки сливок, ложку миндального масла, две ложки лимонного сока и три капли ароматического масла лимона.
  • Смешайте компоненты друг с другом.
  • Пропитайте полученным составом поврежденные пряди и оставьте на полчаса.
  • Желательно утеплить голову полотенцем или платком.
  • По истечению указанного времени помойте голову с шампунем.

Как сделать волосы идеально гладкими: 7 натуральных рецептов

Чтобы сделать прическу послушной, воспользуйтесь этим рецептом:

  • Две ложки жирных сливок разбавляем ложкой масла оливы и ложкой сока лимона.
  • Перед нанесением аккуратно прочешите локоны щеткой и распределите маску по волосам.
  • Сверху наложите пленку и оберните голову теплым шарфом или полотенцем.
  • Не раньше, чем через 20-30 минут можно смывать.
  • Если держать состав на голове более 3-х часов, то при смывке можно не использовать шампунь.
  • Повторять эту процедуру регулярно 1-2 раза в неделю на протяжении месяца.

Касторовая маска против перхоти

  • Берите по чайной ложке глицерин и столовый уксус (6%), смешайте с двумя ложками касторки, добавьте яичный желток.
  • Данную смесь необходимо втирать в корни, массируя кожу 3-5 минут.
  • Через 2 часа можно смывать.

От поредения и выпадения:

  • Возьмите спирт и касторку в частях 1:1, смешайте и вотрите в кожу головы.
  • Оставлять лучше на всю ночь, так эффект будет заметнее.
  • Если сделать это невозможно, то смывать можно через 2 часа.

Как сделать волосы идеально гладкими: 7 натуральных рецептов

Густоту шевелюры обеспечит рецепт:

  • По столовой ложке касторки, сока алоэ и лука смешиваются вместе.
  • Масса втирается в корни, держать её от 2-х часов.

Сок алоэ получают так:

  • Листья растения обрезаются, измельчаются, с них удаляются шипы.
  • Влагу отжимают через марлю.

Луковый сок добывается через измельчение овоща и процеживание кашицы через бинт или марлю.

Любое народное средство для волос с содержанием лука повлечет за собой неприятный запах от головы. Уменьшить его интенсивность можно ополаскиванием прядей водой с лимонным соком.

Маска для утяжеления волос

Обладательницы пушистых волос испытывают массу неудобств. Поэтому рекомендуем применять народные рецепты масок для утяжеления прядей. Они позволяет выпрямлять локоны, делать их гладкими и сияющими. Благодаря полезным веществам, входящим в состав средств, можно добиться значительных результатов от использования.

Как сделать волосы идеально гладкими: 7 натуральных рецептов

  • Ржаной хлеб заливается теплой водой и оставляется на два часа.
  • Затем вода отжимается, к мякишу добавляется яичный желток.
  • Для жирного типа волос можно добавить 5 капель сока лимона.
  • Если у вас сухой тип, то подойдет ложка оливкового масла, для нормального типа – жидкие витамины А и Е, которые продаются во многих аптеках.
  • Готовую смесь распределяем по коже головы, сверху покрываем пленкой и заворачиваем полотенцем для создания тепла.
  • Смывается состав через полчаса теплой водой.
  • Регулярность применения – один раз в неделю.
  • После мытья сушить феном не следует.

Благодаря курсу таких масок локоны утяжеляться и «пушистость» полностью исчезнет.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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