Как сделать волосы идеально гладкими: 7 натуральных рецептов

Если у вас пушатся волосы, вы можете воспользоваться одним из этих рецептов
Страдать проблемой пушистости волос может любая девушка. В таких ситуациях требуется индивидуальный уход за прической.
Специалисты рекомендуют:
Использовать деревянные расчески.
Сушить волосы естественным путем.
Не тереть мокрые пряди полотенцем, а лишь промокнуть их.
Расчесываться только после полного высыхания головы.
Поможет в таких случаях лимонная маска. Она сделает пряди более гладкими, послушными и блестящими.
Делать её очень просто, нужно лишь взять 50 мл воды и целый лимон.
Из фрукта отжать сок, процедить и добавить воды.
Использовать тоже легко: после мытья головы с шампунем, это средство наносится равномерно по длине прядей.
Смывать не нужно.
Сглаживающая маска с медом
Сделает вашу шевелюру шелковой после первого применения.
Для неё потребуется только мёд и никаких других ингредиентов.
На ночь, после мытья, на всю длину волос наносится мёд, голова покрывается шапочкой из полиэтилена и утепляется шарфом.
Держать это обертывание не менее 8-ми часов, лучше всю ночь.
С утра мёд тщательно смывается большим количеством воды.
Маска со сливками
Возьмите две ложки сливок, ложку миндального масла, две ложки лимонного сока и три капли ароматического масла лимона.
Смешайте компоненты друг с другом.
Пропитайте полученным составом поврежденные пряди и оставьте на полчаса.
Желательно утеплить голову полотенцем или платком.
По истечению указанного времени помойте голову с шампунем.
Чтобы сделать прическу послушной, воспользуйтесь этим рецептом:
Две ложки жирных сливок разбавляем ложкой масла оливы и ложкой сока лимона.
Перед нанесением аккуратно прочешите локоны щеткой и распределите маску по волосам.
Сверху наложите пленку и оберните голову теплым шарфом или полотенцем.
Не раньше, чем через 20-30 минут можно смывать.
Если держать состав на голове более 3-х часов, то при смывке можно не использовать шампунь.
Повторять эту процедуру регулярно 1-2 раза в неделю на протяжении месяца.
Касторовая маска против перхоти
Берите по чайной ложке глицерин и столовый уксус (6%), смешайте с двумя ложками касторки, добавьте яичный желток.
Данную смесь необходимо втирать в корни, массируя кожу 3-5 минут.
Через 2 часа можно смывать.
От поредения и выпадения:
Возьмите спирт и касторку в частях 1:1, смешайте и вотрите в кожу головы.
Оставлять лучше на всю ночь, так эффект будет заметнее.
Если сделать это невозможно, то смывать можно через 2 часа.
Густоту шевелюры обеспечит рецепт:
По столовой ложке касторки, сока алоэ и лука смешиваются вместе.
Масса втирается в корни, держать её от 2-х часов.
Сок алоэ получают так:
Листья растения обрезаются, измельчаются, с них удаляются шипы.
Влагу отжимают через марлю.
Луковый сок добывается через измельчение овоща и процеживание кашицы через бинт или марлю.
Любое народное средство для волос с содержанием лука повлечет за собой неприятный запах от головы. Уменьшить его интенсивность можно ополаскиванием прядей водой с лимонным соком.
Маска для утяжеления волос
Обладательницы пушистых волос испытывают массу неудобств. Поэтому рекомендуем применять народные рецепты масок для утяжеления прядей. Они позволяет выпрямлять локоны, делать их гладкими и сияющими. Благодаря полезным веществам, входящим в состав средств, можно добиться значительных результатов от использования.
Ржаной хлеб заливается теплой водой и оставляется на два часа.
Затем вода отжимается, к мякишу добавляется яичный желток.
Для жирного типа волос можно добавить 5 капель сока лимона.
Если у вас сухой тип, то подойдет ложка оливкового масла, для нормального типа – жидкие витамины А и Е, которые продаются во многих аптеках.
Готовую смесь распределяем по коже головы, сверху покрываем пленкой и заворачиваем полотенцем для создания тепла.
Смывается состав через полчаса теплой водой.
Регулярность применения – один раз в неделю.
После мытья сушить феном не следует.
Благодаря курсу таких масок локоны утяжеляться и «пушистость» полностью исчезнет.опубликовано econet
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