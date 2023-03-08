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Как помочь позвоночнику: Комлекс упражнений на укрепление мышц спины

Источник: massage.ru 08 марта 2023 5918
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Это прекрасное средство для профилактики таких заболеваний позвоночника, как сколиоз, межпозвоночная грыжа...

Как помочь позвоночнику: Комлекс упражнений на укрепление мышц спины

Укрепление мышц спины - это прекрасное средство для профилактики таких заболеваний позвоночника, как сколиоз, межпозвоночная грыжа и ущемление корешков спинномозговых нервов.

Регулярные занятия гимнастическими упражнениями для укрепления мышц спины заставит вас забыть обо всех неприятностях, связанных с болями в спине.

Позвоночный столб поддерживается в вертикальном положении при помощи мышц спины и если они недостаточно хорошо развиты, то:

  • нагрузка на позвоночник усиливается,
  • постепенно разрушаются и выходят за пределы позвоночника межпозвоночные диски (межпозвоночная грыжа),
  • позвонки смещаются в сторону (сколиоз),
  • нервы, отходящие от спинного мозга, ущемляются.

Как помочь позвоночнику

При малоподвижном образе жизни спина почти все время находится в полусогнутом состоянии, поэтому так важны упражнения для мышц спины.

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Примерный комплекс физических упражнений, укрепляющих мышцы спины

Как помочь позвоночнику: Комлекс упражнений на укрепление мышц спины

УПРАЖНЕНИЕ 1

Исходное положение - лежа на животе, руки согнуты в локтях.

  • Положить одну ладонь на другую и упереться в них лбом. 
  • Носки вытянуть, пятки соединить, поднять верхнюю часть туловища, во время вдоха развести руки в стороны (начинать с 5 дойти до 10 раз).

УПРАЖНЕНИЕ 2

Исходное положение - лежа на спине, ноги согнуты в коленях и прижаты к бедрам, руки раскинуты в стороны ладонями к полу.

  • Делая опору на голову и ладони, выгнуть грудь, ягодицы плотно прилегают к полу (начинать с 5, дойти до 10 раз).

УПРАЖНЕНИЕ 3

Исходное положение - на коленях с упором руками на ширину плеч о пол.

  • Поднять одну руку вперед и вверх, одновременно отводя прямую противоположную ногу назад (вдох).
  • Занять исходное положение, поменять руки (начинать с 5, дойти до 10 раз).

УПРАЖНЕНИЕ 4

Исходное положение - стоя на небольшом расстоянии перед спинкой стула, ноги на ширине плеч.

  • Сначала выпрямить туловище, затем прогнуться, опираясь на прямые в локтях руки (раз, два, три - вдох), колени и спина прямые.
  • На счет четыре-пять-шесть (выдох) вернуться в исходное положение (начать с 3, дойти до 6 раз).

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Как помочь позвоночнику: Комлекс упражнений на укрепление мышц спины

УПРАЖНЕНИЕ 5

Исходное положение - на коленях, ноги вместе, руки подняты над головой с повернутыми вперед ладонями.

  • Спина, шея и голова выпрямлены и составляют единую линию;
  • Делая выдох, постепенно наклоняться вперед с неподвижной головой и руками, садясь на пятки, пока грудь не коснется коленей, после чего расслабить мышцы спины.
  • Когда ладони коснутся пола, расслабить плечевые мышцы и свободно опустить голову.
  • Оттолкнуться ладонями от пола, напрягая мышцы спины, медленно выпрямить туловище (вдох), принимая исходное положение (начать с 4, дойти до 8 раз).опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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