Как помочь позвоночнику: Комлекс упражнений на укрепление мышц спины

Это прекрасное средство для профилактики таких заболеваний позвоночника, как сколиоз, межпозвоночная грыжа...

Укрепление мышц спины - это прекрасное средство для профилактики таких заболеваний позвоночника, как сколиоз, межпозвоночная грыжа и ущемление корешков спинномозговых нервов.

Регулярные занятия гимнастическими упражнениями для укрепления мышц спины заставит вас забыть обо всех неприятностях, связанных с болями в спине.

Позвоночный столб поддерживается в вертикальном положении при помощи мышц спины и если они недостаточно хорошо развиты, то:

нагрузка на позвоночник усиливается,

постепенно разрушаются и выходят за пределы позвоночника межпозвоночные диски (межпозвоночная грыжа),

позвонки смещаются в сторону (сколиоз),

нервы, отходящие от спинного мозга, ущемляются.

Как помочь позвоночнику

При малоподвижном образе жизни спина почти все время находится в полусогнутом состоянии, поэтому так важны упражнения для мышц спины.

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Примерный комплекс физических упражнений, укрепляющих мышцы спины

УПРАЖНЕНИЕ 1

Исходное положение - лежа на животе, руки согнуты в локтях.

Положить одну ладонь на другую и упереться в них лбом.

Носки вытянуть, пятки соединить, поднять верхнюю часть туловища, во время вдоха развести руки в стороны (начинать с 5 дойти до 10 раз).

УПРАЖНЕНИЕ 2

Исходное положение - лежа на спине, ноги согнуты в коленях и прижаты к бедрам, руки раскинуты в стороны ладонями к полу.

Делая опору на голову и ладони, выгнуть грудь, ягодицы плотно прилегают к полу (начинать с 5, дойти до 10 раз).

УПРАЖНЕНИЕ 3

Исходное положение - на коленях с упором руками на ширину плеч о пол.

Поднять одну руку вперед и вверх, одновременно отводя прямую противоположную ногу назад (вдох).

Занять исходное положение, поменять руки (начинать с 5, дойти до 10 раз).

УПРАЖНЕНИЕ 4

Исходное положение - стоя на небольшом расстоянии перед спинкой стула, ноги на ширине плеч.

Сначала выпрямить туловище, затем прогнуться, опираясь на прямые в локтях руки (раз, два, три - вдох), колени и спина прямые.

На счет четыре-пять-шесть (выдох) вернуться в исходное положение (начать с 3, дойти до 6 раз).

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УПРАЖНЕНИЕ 5

Исходное положение - на коленях, ноги вместе, руки подняты над головой с повернутыми вперед ладонями.

Спина, шея и голова выпрямлены и составляют единую линию;

Делая выдох, постепенно наклоняться вперед с неподвижной головой и руками, садясь на пятки, пока грудь не коснется коленей, после чего расслабить мышцы спины.

Когда ладони коснутся пола, расслабить плечевые мышцы и свободно опустить голову.

Оттолкнуться ладонями от пола, напрягая мышцы спины, медленно выпрямить туловище (вдох), принимая исходное положение (начать с 4, дойти до 8 раз). опубликовано econet

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