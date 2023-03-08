Как помочь позвоночнику: Комлекс упражнений на укрепление мышц спины

Это прекрасное средство для профилактики таких заболеваний позвоночника, как сколиоз, межпозвоночная грыжа...
Укрепление мышц спины - это прекрасное средство для профилактики таких заболеваний позвоночника, как сколиоз, межпозвоночная грыжа и ущемление корешков спинномозговых нервов.
Регулярные занятия гимнастическими упражнениями для укрепления мышц спины заставит вас забыть обо всех неприятностях, связанных с болями в спине.
Позвоночный столб поддерживается в вертикальном положении при помощи мышц спины и если они недостаточно хорошо развиты, то:
При малоподвижном образе жизни спина почти все время находится в полусогнутом состоянии, поэтому так важны упражнения для мышц спины.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Примерный комплекс физических упражнений, укрепляющих мышцы спины
УПРАЖНЕНИЕ 1
Исходное положение - лежа на животе, руки согнуты в локтях.
УПРАЖНЕНИЕ 2
Исходное положение - лежа на спине, ноги согнуты в коленях и прижаты к бедрам, руки раскинуты в стороны ладонями к полу.
УПРАЖНЕНИЕ 3
Исходное положение - на коленях с упором руками на ширину плеч о пол.
УПРАЖНЕНИЕ 4
Исходное положение - стоя на небольшом расстоянии перед спинкой стула, ноги на ширине плеч.
Также интересно: Тренировка мышц малого таза – СУПЕР упражнения для женщин
6 эффективных упражнений при ПОЯСНИЧНОМ ЛОРДОЗЕ
УПРАЖНЕНИЕ 5
Исходное положение - на коленях, ноги вместе, руки подняты над головой с повернутыми вперед ладонями.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий