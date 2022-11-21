Избавляемся от второго подбородка: 15 элементарных упражнений

Второй подбородок украшает разве что оперных певиц, известных своими пышными формами...
Второй подбородок украшает разве что оперных певиц, известных своими пышными формами. Но он может появиться и у худышек.
Причин тому несколько:
Специалисты утверждают, что наши каждодневные занятия и привычки существенно влияют на здоровье и качество нашей жизни.
Так что не спешите на приём к пластическому хирургу: правильная осанка и чёткая линия подбородка – вполне достижимая цель и в домашних условиях.
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Для этого нужно выполнять каждый день 15 простых упражнений для подбородка и шеи. И пусть это станет полезной привычкой!
На это у вас уйдёт не более 15 минут в день.
2. Возьмите книгу потяжелее, положите её на голову и ходите так по комнате. Вы заметите, как спина выпрямляется, а походка приобретает царственность. Держите подбородок выше и возьмите в привычку посвящать этому упражнению 5-7 минут в день.
3. Представьте, что к вашему подбородку подвесили тяжелую гирьку. Напрягая мышцы подбородка, поднимайте воображаемую гирьку вверх, при этом запрокидывая голову назад.
4. Надавливайте кончиком языка на верхнее и нижнее небо, с большим усилием. Почувствуйте, как напрягаются мышцы подбородка.
5. Попытайтесь языком дотянуться до кончика носа. Задержите его в таком положении на 10-15 секунд.
6. Вытяните вперед губы и чётко и добросовестно произнесите: «О, У, Ы, И». Артикулируйте хорошо! Повторите 7-10 раз.
7. Cядьте ровно, поставив локти на стол, а подбородок положите на сцепленные в замок пальцы рук. Сильно сомкните зубы, чуть выдвинув подбородок вперед, и ритмично надавливайте им на руки в течение 1 минуты.
1. Сцепите руки в «замок» и подведите их под подбородок. Закидывайте голову назад с сопротивлением. Если все делать правильно, вы почувствуете напряжение мышц подбородка.
2. Положите одну руку на плечо, а другую, обхватив голову, на ухо. Наклоняйте голову, слегка надавливая руками на плечо и ухо.
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3. Выпрямите спину, положите пальцы на плечи. А теперь сильно тяните шею вверх, а плечи руками прижимайте вниз. Вдохните, сосчитайте до 10, выдохните.
4. Расслабьте плечи, руки опустите вдоль тела. Голову опустите на грудь, и начинайте «круговой перекат» — голову перекатывайте с левого плеча до конца, потом – назад, потом – на правое плечо и на грудь. Теперь то же самое, только в другом направлении.
5. Поверните голову вправо и коснитесь подбородком плеча. Плечи не поднимать — тянитесь подбородком! Сделайте упражнение по 4-5 раз для каждой стороны.
6. Вытяните шею вперед и поднимите подбородок вверх. Теперь шею оттяните назад, а подбородок прижмите. Повторите несколько раз.
7. Возьмите в рот карандаш, вытяните подбородок вперед и рисуйте в воздухе круги и овалы (а лучше пишите красивой прописью алфавит).
8. И наконец, минутка отдыха. Заложите руки за голову, и держите, одновременно пытаясь отклонить голову назад. Это упражнение направлено как на укрепление мышц шеи, так и на их релаксацию.
Только помните, что упражнения для шеи нужно выполнять медленно, начав с 10 раз каждое. Постепенно стоит довести количество каждого упражнения до 28-30 раз.опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.ru/
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